Lehký, praktický a výkonný. Chytrý pomocník pro každého studenta

Začátek školního roku přináší nové výzvy – více poznámek, prezentací i hodin nad učebnicemi. Studenti proto hledají zařízení, které spojuje výkon notebooku s lehkostí sešitu. Huawei MatePad 11.5 nabízí praktičnost i výkon a stane se společníkem při studiu i ve volném čase.

Lehký, praktický a výkonný. Chytrý pomocník pro každého studenta | foto: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Lehký jako sešit, výkonný jako počítač

Jednou z největších předností tabletů je jejich kompaktnost. Na rozdíl od klasických těžkých notebooků se snadno vejdou do batohu a při každodenním nošení zbytečně nezatěžují záda. Huawei MatePad 11.5 navíc přichází s chytrou klávesnicí Huawei Smart Keyboard, která během okamžiku promění tablet v plnohodnotný notebook. Klávesnice se připojuje přes Bluetooth a společně s tabletem nabízí dlouhou výdrž baterie (10 100 mAh, až 14 hodin) přehrávání videí, takže vás nenechá ve štychu ani při celodenních přednáškách.

Poznámky snadno a přehledně

Zapisování poznámek nebylo nikdy pohodlnější. Aplikace Huawei Notes spolu s chytrou tužkou Huawei M-Pencil 3. generace umožní rychlé psaní i kreslení přímo na displej. Ručně psané poznámky lze okamžitě převést do vybraného fontu, takže se nemusíte obávat nepřehlednosti. K dispozici je i řada šablon, papírů a grafických prvků, díky nimž budou zápisky přehledné i vizuálně atraktivní. Funkce Floating Multi-Window pak dovolí mít otevřených více oken současně – třeba psát text a zároveň nahlížet do prezentace nebo skript.

Kreativní prostor na dosah

MatePad 11.5 není jen o učení. Díky předinstalované aplikaci GoPaint se promění v digitální skicák s celou škálou štětců a nástrojů. Umožní vytvářet ilustrace, vizuální poznámky nebo grafické doplňky, které oživí školní projekty. Studenti se tak mohou naplno vyjádřit a dát každé práci vlastní originální rukopis.

Displej šetrný k očím

Tablet se osvědčí i při čtení knih nebo článků. PaperMatte displej se automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám a zajišťuje pohodlné čtení bez nepříjemných odlesků – ať už venku na slunci, v knihovně nebo v učebně s ostrým umělým světlem.

Jeden pomocník pro všechno

Huawei MatePad 11.5 spojuje špičkový výkon s praktičností a snadno se stane nezbytnou součástí každodenní výbavy. Zastane funkci sešitu, čtečky, diáře, skicáku i notebooku. Nabízí studentům flexibilní řešení, které jim pomůže zvládat školní povinnosti i kreativní projekty – a to vše v jednom lehkém a elegantním zařízení.

Novinku Huawei MatePad 11.5 lze pořídit na oficiálním e-shopu Huawei či u partnera Alza již od 10 999 Kč. Produkt je k dostání ve dvou barevných variantách – fialové a šedé od 20. 8. 2025. Po zakoupení zařízení Huawei MatePad 11.5 mají navíc uživatelé nárok na jednu bezplatnou výměnu displeje během 1 roku. Další informace o produktu najdete na oficiálním webu Huawei.

