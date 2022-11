Legendární gothaj neztrácí svou oblibu

Legendární český salám je tradiční dobrotou, které se nic nevyrovná. Písecký gothajský salám je jednou ze stálic na našem trhu a milovníci tradičních uzenin na něj nedají dopustit už dlouhých třicet let.

Oblíbený český uzenářský výrobek je typický svou mozaikou tvořenou z pravidelně rozložených špíčků v jemně vypracované růžovo-červené masové spojce. Příjemně slaná, harmonicky vyvážená chuť, vůně po čerstvé uzenině je pro něj typická. Písecký gothaj navíc neobsahuje glutamát ani karmínu a celé tři desítky let si drží svoji garantovanou kvalitu a nezaměnitelnou píseckou recepturu.

„Abychom docílili kvalitního produktu, se soudržnou strukturou a výraznou mozaikou používáme vybrané části vepřového a hovězího masa a kvalitní vepřové syrové sádlo. Směs jemně doplňuje kořenící směs a špetka soli. Zvláštní péči věnujeme výběru suroviny jednotlivých druhů mas na daný výrobek. Chuťová vlastnost je proto vyvážena nejen surovinou a také specifickou originální píseckou kořenící směsí,“ vysvětluje výrobní ředitel Robert Štěpán ze společnosti MASO UZENINY PÍSEK a. s., jíž znají zákazníci především díky obchodní značce MÚÚÚ, kterou doprovází slogan Kousek jižních Čech.

Mistr svého řemesla navíc přidává radu, jak poznat opravdu dobrý gothajský salám. Neměl by být šedivý, světle oranžový, mdlý, bez vypracované spojky a se vzduchovými bublinami. Naopak. Kvalitní gothaj poznáte podle rovnoměrného rozložení sádla, masově růžové barvy, specifické chuti po mase a jemném koření. Je to salám ke každodenní konzumaci.

Náš Písecký gothajský salám vyrábíme podle ČCN a nosí ocenění národní značky kvality KLASA, navíc je vhodný také pro celiaky. Proto, abychom zákazníkům skutečně nabídli jen nejlepší výrobek, dohlíží nad kvalitou spolu s týmem oddělení kvality a technologem vysvětluje Robert Štěpán.

Písečtí řezníci vyrábí nejen Písecký gothaj pod značkou MÚÚÚ, ale také gothaj v privátních značkách, tedy recepturách na přání zákazníka. Za celých skoro 30 let ale gothaj vyrábí stále stejně, jen s drobnými úpravami, které si vyžádal vývoj trhu. Základ však zůstává nezměněný a také možná proto se společnosti v minulosti vyhnul propad prodejů. Celou dobu Písecký gothaj patří k desítce nejprodávanějším výrobkům a ročně ho vyrobí zhruba 500 tun.

Zaručená jihočeská kvalita

V letošním roce Písecký gothajský salám zvítězil v CZ Test pořádaném Českým svazem zpracovatelů masa a Potravinářskou komorou ČR. Není ale jedinou lahůdkou, kterou písečtí řezníci vyrábí. Nabízí jihočeskou kvalitu pro široké spektrum zákazníků.

Velmi oblíbenou je farmářská řada, která zahrnuje spoustu uzenin např. - Farmářské špekáčky s obsahem masa 80%, Farmářskou libovou tlačenku či Farmářskou slaninu, k dostání jsou také trvanlivé klobásy a salámy známé pod názvy Dračí klobása, Otavská klobása či Písecký uherák a Orlík. Samotný Písek a řezníky reprezentují TOP produkty, k nimž se řadí Písecká játrová paštika, Písecký gothajský salám, Písecká šunka nejvyšší jakosti a Písecká vysočina. Novinkou tohoto roku je MÚÚÚ šunka nejvyšší jakosti, která je bez lepku, ale také má příznivý benefit, obsahuje totiž krom hodně masa 95%, málo soli, pouze 1,5%.

V roce 2021 začaly MASO UZENINY PÍSEK, a. s. nabízet také čerstvá zvěřinová masa z jihočeských luk a hájů dle lovecké sezóny a zvěřinové uzeniny, konkrétně Zvěřinový salám, Zvěřinovou klobásu s bylinkami a Zvěřinovou klobásu trvanlivou. Stačí si jen vybrat.

O vysoké kvalitě a zaručeném původu svědčí nepochybně i skutečnost, že řada jihočeských výrobků získala různá ocenění. Pochlubit se může Národní značkou kvality KLASA, oceněním České cechovní normy anebo Chutná hezky Jihočesky či Česká chuťovka.

„V letošním roce jsme opět ukázali, že to co děláme, děláme dobře a že naše garantovaná kvalita znovu obstála před hodnotitelskými komisemi. Novinka Zvěřinová klobása trvanlivá získala ocenění Chutná hezky Jihočesky. Písecká krkovička, která obdržela Zlatý klas na výstavě Země živitelka,“ dodává Robert Štěpán.

Písecké řeznické řemeslo má velmi pestrou a bohatou historii. Právě v Písku byl v 50. letech minulého století postaven jeden z prvních moderních závodů na zpracování masa v Česku. Od roku 1993 je ryze českou soukromou firmou, která prošla i výraznou stavební proměnou. De facto zůstaly jen obvodové zdi hlavních budov a interiéry byly kompletně rekonstruovány a přestavěny na současné standardy. Došlo k rozšíření sušárenských komor a balících linek pro balení uzenin, instalována byla chladící technologie nové generace, která disponuje unikátními zchlazovacími tunely, modernizací prošly udírny pro tepelně opracované masné výrobky. Firma disponuje kompletním řetězcem pro zpracování masa, počínaje moderními porážkovými linkami s navazujícím bouráním, chlazením, balením a distribucí.

„Naše společnost nepatří do žádného holdingu. Vlastnicky jsme propojeni pouze s dceřinou společností MASO UZENINY POLIČKA, a.s., která je největším producentem hovězího masa v ČR. K největší změně v naší společnost došlo v roce 2013, kdy firmu přejmenovali na MASO UZENINY PÍSEK, a. s. a vytvořili novou obchodní značku MÚÚÚ. V roce 2019 jsme se rozhodli jít cestou specializace porážky vepřového a tím garantovat vepřové maso českého původu,“ nechává nahlédnout do historie firmy její majitel Čestmír Motejzík. V ryze české společnosti nachází uplatnění na 380 zaměstnanců, odborníků ve svém oboru a také podporujeme obor řezník-uzenář SOU Vodňany.

Se značkou MÚÚÚ se můžete setkat nejenom v síti vlastních kamenných prodejen ŘEZNICTVÍ MÚÚÚ, které najdete na těchto adresách: Samoty Písek, Alšovo náměstí Písek, Ul. 5. května Klatovy, Klatovská Plzeň, Mukařov, Strossmayerovo náměstí Praha, Moskevská Praha, OC Chodov, Tylovo nám. Praha, Bořislavka Centrum Praha a nově Smíchov Praha. Dále si můžete pro kvalitní jihočeské maso, uzená masa i dobroty z teplého pultu zajít do ÚSEKŮ MÚÚÚ, které najdete v obchodní síti COOP. Zboží od jihočeských řezníků ale nabízí rovněž v obchodní síti COOP, LIDL, Billa, Kaufland a k dostání je i na dalších místech. Hledejte značku MÚÚÚ, která je zárukou kvalitní práce jihočeských řezníků a uzenářů.