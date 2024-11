Legenda ožívá s online losy PAC-MAN. V bludišti čeká až 5 milionů

PAC-MAN patří mezi kultovní hry, symbol své doby, plošinová hra od společnosti Namco, která byla poprvé uvedena v Japonsku 22. května 1980. Nedávno tedy oslavila 44. narozeniny. Cílem hry tehdy bylo vybočit z trhu přesyceného akčními střílečkami a nabídnout trochu jiný herní zážitek. Proto, když Sazka hledala vhodného herního partnera, kterého by mohla přenést mezi online losy, byl PAC-MAN jasnou volbou.

PAC-MAN losy nabízejí široké spektrum sázek od 5 do 100 korun a různou úroveň výher, díky čemuž jsou přístupné jak pro příležitostné hráče, tak i pro ty, kteří hledají větší výherní možnosti. Sazka si spoluprací s PAC-MANem, jednou z nejznámějších herních postav, přináší nejen možnost výhry, ale i herní zážitek, který baví hráče již více než 40 let.

Hráči si díky online losům mohou užít reálný pohyb PAC-MANa v bludišti, útěk před duchy a sbírat výherní symboly, které mohou vést k extra hrám a dalšímu bonusu. Unikátní zážitek, kde se spojují nostalgie a vzrušení z možnosti výhry, přitáhl pozornost hráčů okamžitě po spuštění a online losy PAC-MAN se tak rychle zařadily k nejoblíbenějším produktům v nabídce Sazky.

Online losy hráče baví

Obliba online losů roste každým rokem. „Letos si alespoň jeden online los setřel každý druhý online zákazník registrovaný na Sazka.cz. Nejčastěji po vsazení loterie, kdy má zákazník chuť pokoušet štěstí a setřít si los třeba na mobilu,“ říká Marek Doubrava, brand manažer online losů. A přidává pár zajímavých čísel k online losům: „Pokud se podíváme na již ukončené emise, tak jen z nich jsme od roku 2017 vygenerovali 44 milionářů a 15 nových rentiérů.“

PAC-MAN ve čtyřech verzích

Každá z verzí PAC-MAN losů nabízí jinou úroveň vkladu a možnou výhru, čímž oslovuje jak příležitostné hráče, tak i ty, kteří rádi zkusí své štěstí s vyššími sázkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro Velkého PAC-MANa s šancí na výhru pěti milionů korun, nebo pro Mini PAC-MANa za pět korun – všechny verze mají jedno společné: zábavu a napětí spojené s ikonickou hrou, kterou znají miliony lidí po celém světě.

BOX: 4 zajímavosti o PAC-MANOVI:

1. Inspirace jídlem: Tvůrce hry Tóru Iwatani přišel s nápadem na design PAC-MANa, když jedl pizzu. Když si vzal jeden plátek, zůstal tvar, který ho inspiroval k vytvoření hlavní postavy hry.

2. Nekonečný labyrint? Ale vůbec ne! I když hra zdánlivě nemá konec, ve skutečnosti má PAC-MAN „kill screen“ na úrovni 256. Tato úroveň je z důvodu chyby v programování nehratelná, protože část obrazovky se zobrazí poškozená.

3. Různé osobnosti duchů: Na rozdíl od jiných her, kde jsou nepřátelé předvídatelní, duchové v PAC-MANu mají každý svou specifickou strategii. Blinky (červený) hráče pronásleduje, Pinky (růžový) se ho snaží překvapit, Inky (modrý) kombinuje útoky podle pozice PAC-MANa a Blinkyho a Clyde (oranžový) se pohybuje nahodile.

4. Revoluční úspěch: PAC-MAN je jednou z nejúspěšnějších arkádových her všech dob. Během prvních let od svého uvedení v roce 1980 vygenerovala tato hra přes miliardu dolarů v mincích vložených do arkádových strojů a má obrovský kulturní vliv až dodnes. Inspiroval i online losy od Sazky.