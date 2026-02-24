LEGDAN s.r.o. oživuje trh obráběcích strojů

Od servisního technika k jednateli společnosti, která dnes zastupuje světové lídry v obrábění. LEGDAN s.r.o. od ledna 2026 získává výhradní zastoupení vybraných světových značek pro český a slovenský trh. Proč tento přístup funguje, ukazuje příběh postavený na praxi a lidech.

| foto: LEGDAN s.r.o.

Od servisu ke značkám, které určují směr oboru

Společnost LEGDAN s.r.o. nevznikla v kanceláři ani u marketingových prezentací. Její základy stojí na servisní praxi a každodenním kontaktu s výrobou. Právě zkušenosti z reálného provozu obráběcích strojů formovaly přístup, na kterém firma staví dodnes – technologie musí fungovat ve výrobě, ne jen na papíře.

Zakladatel společnosti prošel roky práce servisního technika u obráběcích technologií. Díky tomu dnes LEGDAN s.r.o. přistupuje k obchodu jinak než běžní dodavatelé – s důrazem na technickou správnost řešení, dlouhodobou funkčnost a otevřenou komunikaci se zákazníkem.

„V servisu se velmi rychle naučíte rozlišovat mezi tím, co dobře vypadá v katalogu, a tím, co skutečně funguje v reálném provozu. Právě tahle zkušenost mě přivedla k myšlence postavit firmu na praxi, ne na tlaku na prodej,“ říká Michal Legdan, jednatel společnosti LEGDAN s.r.o.

Tým a vedení, které drží směr

Za společností LEGDAN s.r.o. nestojí pouze jeden člověk. Klíčovou roli hraje tým odborníků se zkušenostmi ze servisu, technické podpory i obchodu, kteří se podílejí na každém řešení – od prvního návrhu až po dlouhodobou podporu zákazníků.

„Michalova servisní zkušenost je obrovská výhoda. Díky ní dokáže velmi rychle rozpoznat, co má pro zákazníka skutečný přínos a co je jen obchodní slib. To dává celé firmě jasný směr a zákazníkům jistotu, že za doporučením vždy stojí reálná praxe,“ doplňuje Zdeněk Staněk, obchodně-marketingový ředitel společnosti LEGDAN s.r.o.

Právě propojení technické praxe, obchodního pohledu a týmové spolupráce umožňuje firmě navrhovat řešení, která fungují jako celek – od první konzultace přes dodávku technologie až po servis a další rozvoj.

Inovativní přístup k podpoře klienta

Součástí filozofie společnosti LEGDAN s.r.o. je i přístup k zákazníkům a servisní podpoře. Nezáleží na tom, zda klient využívá dílčí servisní službu, nebo pořizuje komplexní průmyslovou technologii v hodnotě několika milionů eur. Přístup zůstává vždy stejný – profesionální, férový a transparentní.

„Ke klientům přistupujeme stejně bez ohledu na velikost zakázky. Ať jde o běžný servisní zásah, nebo rozsáhlý technologický projekt, vždy klademe důraz na rychlou reakci, jasnou komunikaci a odpovědnost za výsledek,“ vysvětluje Michal Legdan.

Důležitou roli hraje také transparentnost procesů, zejména v oblasti servisu a jeho vyúčtování.

„Zakládáme si na tom, aby měl zákazník kontrolu nad celým procesem. Cílem pro rok 2026 je ještě rychlejší odezva nebo fakturace servisních zásahů až po jejich odsouhlasení klientem. Právě rychlá odezva servisního střediska a férový přístup jsou podle nás tím, co dlouhodobě buduje důvěru,“ doplňuje Zdeněk Staněk.

Přirozený vývoj a důvěra výrobců

Logickým vyústěním této cesty je skutečnost, že od ledna 2026 má společnost LEGDAN s.r.o. výhradní zastoupení vybraných světových výrobců obráběcích technologií pro český trh. Spolupráce s firmami, jako jsou IMA SCHELLING GROUP nebo KOCH GROUP, je výsledkem dlouhodobé odbornosti, praktických zkušeností a důvěry v celý tým společnosti.

Zkrátka Obchod postavený na praxi

Filozofie LEGDAN s.r.o. zůstává jednoduchá: naslouchat zákazníkům, doporučovat technicky správná řešení a nést odpovědnost za to, co dodáváme. Díky spojení servisní zkušenosti, obchodního přístupu a lidí, kteří za projekty osobně stojí, vznikají partnerství s dlouhodobou hodnotou.

Protože dobré a kvalitní stroje jsou důležité.

Ale lidé a zkušenosti za nimi rozhodují.

