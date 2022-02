Léčebné procedury v LD PALACE vás zregenerují a pomohou vám od bolestí

Užijete si slatinné zábaly, uhličité koupele s minerální vodou, suché zábaly s přírodním CO 2 a samozřejmě také různé druhy masáží, manuální terapii s fyzioterapeuty a mnoho dalšího. Pobyt zde není jen o relaxaci a odpočinku, ale také o léčbě a rehabilitaci, a to zejména při potížích s pohybovým a oběhovým aparátem.

Zajímá Vás, proč právě zde?

Čeká na vás prvotřídní lékařská péče, pohodlí a klid

Františkovy Lázně jsou známé pro své léčivé přírodní zdroje, které mají blahodárný vliv na lidský organismus. Patří mezi ně sirnoželezitá slatina, přírodní oxid uhličitý a minerální voda.

V LD PALACE naleznete prvotřídní péči, pokud se potýkáte s problémy pohybového aparátu nebo onemocněním srdce a cév. Odbornost je podložena jednak odbornou lékařskou péčí, ale také léčivými účinky zmíněných přírodních zdrojů.

K léčbě pohybového aparátu se používají zejména slatinné zábaly, které pomáhají od chronických zánětů, bolestí zad a také regenerují klouby. Díky důkladnému prohřátí se uvolní napětí ve svalech a vám se uleví od přetrvávajících bolestí.

Františkovy Lázně jsou nejstaršími slatinnými lázněmi na světě, takže zde mají s touto procedurou mnoho zkušeností.

Léčivé prameny ve Františkových Lázních jsou známé pro vysoký obsah oxidu uhličitého, který prospívá srdci a cévám. Všeobecně je známo, že františkolázeňské prameny jsou studené. Při jedné z nejoblíbenějších procedur, uhličitých koupelích, je minerální voda ohřívána na 32-34 stupňů. Ponoříte se do příjemně teplé vody a v naprostém klidu setrváte 15 minut. Během této doby se bude do vašeho těla postupně vstřebávat oxid uhličitý. Kromě příjemného pocitu uvolnění, mají uhličité koupele blahodárné účinky na chronické záněty, jako je například revma. Dalšími procedurami, při kterých je využíváno přírodního CO 2, jsou suché uhličité zábaly nebo plynové injekce. Přímo v Palace I si natočíte minerální vodu, která je směsí pramenů Glauber III a Nový kostelní. Pitná kúra má celou řadu zdravotních účinků, důležité ale je, aby o frekvenci a množství vypité minerálky rozhodl lékař.

Odborná lékařská pomoc je vám neustále k dispozici

Při nástupu na léčebný pobyt nejprve podstoupíte vstupní lékařské vyšetření. Na základě vašeho zdravotního stavu vám lékař sestaví individuální léčebný plán a případně vám doporučí další procedury.

LD PALACE nabízí až 40 léčebných procedur. Mezi ty hlavní patří slatinné zábaly, uhličité koupele, perličkové a vířivé koupele či podvodní masáže.

Kromě těchto hlavních procedur můžete také podstoupit:

manuální terapii s fyzioterapeuty

masáže

rehabilitační gymnastiku v bazénu se slanou vodou

laserovou terapii

kyslíkovou terapii

inhalace

parafínové zábaly

ultrazvuk

infrasaunu se solnými krystaly

magnetoterapii, elektroterapii a mnoho dalšího.

Ať už se přijedete léčit se zdravotními problémy, nebo si jen potřebujete odpočinout, budete v rukách odborníků rehabilitační a fyzikální medicíny. Lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, maséři i sanitáři jsou pravidelně proškolováni tak, aby byla poskytnuta co nejlepší péče. Zdravotní sestry vám budou k dispozici 24 hodin denně.

Máte možnost vybrat si mezi dlouhodobým nebo krátkodobým pobytem. Pokud si potřebujete odpočinout od každodenní rutiny, můžete zarezervovat pobyt na 2 nebo 3 noci.

Jestli vás trápí chronické zdravotní potíže, lékaři doporučují zůstat 3-4 týdny. Nejlépe tak totiž zlepšíte svůj zdravotní stav a zároveň ho stabilizujete, aby účinky léčby přetrvaly co nejdéle.

Ubytování je v klidném a malebném centru Františkových Lázní

LD PALACE nabízí ubytování ve třech budovách.

V každém lázeňském domě se nachází jídelna. Pokud máte stravovací omezení, dietní sestra připraví individuální dietní jídelníček včetně bezlepkového programu.

V hlavní budově Palace I probíhají veškeré procedury a také se zde nachází rehabilitační bazén se slanou vodou, infrasauna se solnými krystaly, kavárna a půjčovna kol.

V Palace II najdete kromě pokojů řadu dalších služeb, jako jsou kosmetika, kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Pokud si budete chtít zasportovat, nachází se zde tělocvična, mini fitness studio a stolní tenis.

V Palace Bellaria najdete exkluzivní apartmány v dobovém klasicistním stylu.

Františkovy Lázně navíc nabízejí mnoho k vidění. Celý komplex se nachází v klidné části centra města obklopeného kolonádami a lesoparky, které jsou ideální na procházky nebo projížďky na kole. Kromě cykloturistiky můžete navštívit Městské muzeum Františkovy Lázně, lesopark Ameriku, nebo přírodní rezervaci Soos.

Daleko od ruchu každodenního života nechte se omámit klidem, čistým ovzduším a udělejte něco nejen pro své fyzické, ale i psychické zdraví.