Lean Summit 2022 je spojením odborné konference se zážitkovým Gemba Walk

Víme, jak je těžké udržovat přehled a tyto novinky sledovat, proto jsme vytvořili jedinečný prostor pro setkání manažerů a zástupců společností z oblasti zlepšování, kde si mohou vyměnit cenné zkušenosti.

LEAN SUMMIT CZECHOSLOVAKIA 2022 si svou jedinečnost zasluhuje tím, že je úspěšným spojením dvou silných značek, slovenského Lean Summit a české konference BeExcellent, které přináší inspirace hned z několika tematických oblastí najednou - People & Process Excellence a Digital Innovation. Díky této kombinaci témat, modernímu formátu konference a mnoha příležitostem pro networking, se konferenci každým rokem daří zvětšovat komunitu firem, které se navzájem podporují na cestě k excelenci.

Zajímavá sestava variabilních formátů přednášek z různých oblastí výroby a služeb

Program umožňuje zvolit si obsah podle vašich preferencí: čeká vás řada 10 praktických case studies, 6 přednášek exekutivních lídrů, 5 workshopů, interaktivní diskuze, 2 neformální večírky a k tomu ještě navíc letos nově prohlídka závodů Gemba Walk. Na své si přijdou jak vrcholoví manažeři zabývající se otázkou řízení strategie podniku, tak i liniový management a klíčové osoby, které řešení zavádí přímo do praxe.

Celou škálu příspěvků budou rovnoměrně doplňovat výrobní i nevýrobní témata úspěšných firem ze Slovenska a Čech: GE Aviation Turboprop, Rodenstock, Amazon, Sýráreň Bel Slovensko, Thermo Fisher Scientific, M2M, Kongsberg, ConvaTec, Swep, Assa Abloy, Ennvea, Antolin Trnava. Rozhodně si taky nenechte ujít workshopy pod vedením zkušených profesionálů z praxe: SC&C Partner, Lean Institute Slovakia & Czechia, MiniTab, SOLME, iObeya.

Událost zpestří tradičně i přednášky zahraničních hostů

Z Portugalska přijal naše pozvání Sergio Caldeirinha, který je už od roku 2012 prezidentem LEAN Academy Portugal, která je součástí sítě Lean Global Network. Jeho kariéra se rozvíjela v oblasti vedení lidí, řízení systémů a vzdělávacích prostředí. Sérgio společně se zástupcem korpotátní firmy Visteon, Slimem Temimim, vystoupí s poutavou přednáškou na téma: „Jak může přední společnost v oblasti automobilové elektroniky postupovat vpřed pomocí štíhlého myšlení a praxe.“ Setkáte se taky s reprezentanty Itálie ze společnosti FPZ. Její CEO, Sergio Ferigo, a Business controller, Giuglia Cazzaniga vám přiblíží více strategii díky které dostali štíhlé myšlení a metody až do samotných základů své kultury.

Zažijte Gemba Walk na vlastní kůži

Jsme velmi hrdí na to, že se letos aktivně zapojí 7 výrobních závodů, které druhý den konference umožní účastníkům osobně nahlédnout do jejich vnitřního způsobu fungování. Součástí 2,5hodinové Gemba Walk je představení hostujícího závodu, prohlídka výroby a interaktivní diskuze. Závody vám představí, na co se zaměřují v oblastech People & Process Excellence a Digital Innovation a otevřeně vám nasdílí své zkušenosti, good practice a plány do budoucna. Počet míst je limitován dle kapacit té dané firmy.

Na koho se už teď můžete začít těšit?

Jak se registrovat a nepřijít o tuto skvělou událost?

Prvním krokem je zakoupit si včas vstupenku na Lean Summit CzechoSlovakia 2022. Informace o Summitu, programu, Gemba Walk , přednášejících a registraci najdete přímo na webové stránce Summitu: www.beexcellent.cz . Těšíme se na vás již 22. - 23.9.2022 v Brně, v hotelu Marriott.