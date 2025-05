Lázně Mšené mají bohatou historii. Do kdy sahá a jak lázně vznikly? | foto: Lázně Mšené, a.s.

Již před 229 lety správce majetku, pan František Pavikovský se svými osobními zkušenostmi s místními léčebnými prameny, založil na pozemcích hraběte Kinského, v objektu bývalé hájovny lázně, tehdy využívající právě místní prameny jako přírodní léčebný zdroj. Kvalitu vody podpořil i tehdejší proslulý lázeňský lékař a mineralog pan František Ambrož Reuss z Bíliny. Původní lázně ve Mšeném se tak zaměřovaly mimo jiné i na žaludeční nevolnosti a další obtíže. Teprve od roku 1841 se lázně stávají proslulými pro svou dnes ceněnou léčivou slatinu, ze které se stal dominantní a dnes již jediný přírodní léčebný zdroj. Bohužel 20. léta 20. století nebyla pro Lázně Mšené zrovna nejúspěšnější, a tehdejší jejich vlastník je odprodal svazu pojišťoven. Celkový úpadek byl završen po roce 1948, kdy komunisti převedli vše pod stát a Lázně Mšené většinu posledních desetiletí patřily pod správu Lázní Teplice. V nové porevoluční době to také nebylo jednoduché, největší novodobý rozmach tak Lázně Mšené zažívají od roku 2005. A za to patří díky každému klientovi, pacientovi, zaměstnanci, sousedům z obce, všem milým a přejícím lidem...

Co vše můžete klientům ve vašich lázních nabídnout?

Perfektní služby pro samoplátce i pacienty od ZP, nevšední výběr více než sta procedur lázeňských léčebných i neléčebných wellness procedur, krátkodobých i dlouhodobých pobytů, skvělou kuchyni s výběrem ze tří menu na švédských stolech bez dalšího omezení, příjemné ubytování v 6 především velmi historických objektech a ... zkušenosti úspěšné lázeňské společnosti založené roku 1796...!

Proč si je člověk zamiluje?

Lázně Mšené jsou menší lázeňský resort, s krásným ale nepřezdobeným parkem, výbornou a chválenou kuchyní, a především skvělým personálem báječných pracovníků, profesionálů, pečlivých kolegyň a kolegů, kteří svou práci korunují opravdu nevšedním nasazením, kvalitou a individuálním přístupem. Lázně se nachází na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje, v krásném prostředí mezi Roudnicí a Slaným, v místě bohatém na přírodní krásy, historii a báječné lidi. A náš největší benefit spatřuji v našem motto Pohoda a klid nedaleko Prahy. To je to, co nás tady asi všechny nejvíce charakterizuje.

Změnilo se vlivem nejrůznějších událostí složení klientů? Kdo k vám nyní nejčastěji jezdí?

Ano, hodně změnil chování lidí Covid-19, stejně jako část lidí ovlivnila nejistota kvůli válce na Ukrajině... A svůj vliv na typické pacienty a klienty lázní mají jistě i průběžné a neustálé dohady na politické scéně. Nervozita, hrubost a agresivita si vybírá svou daň i u našich klientů. Všichni vzpomínáme na skvělý projekt podpory lázní a související infrastruktury za premiéra Babiše pomocí voucherů. To byl smysluplný krok, který do lázeňských míst přivedl velký zájem o všechny služby a určitě to podpořilo nejen tento segment trhu.

Z platby od pojišťovny, která je stále stejná, musíte pokrýt zvyšující se náklady na ubytování, stravování a zajistit tři léčebné procedury denně. Jak to zvládáte?

Mno i platby od pojišťoven v posledních letech průběžně rostly, i když samozřejmě nekopírují úplně vývoj nákladů na energie a mzdy. Ale zatím se nám daří náklady na léčebnou péči pro pacienty od ZP plně pokrýt a zajistit v bezvadné kvalitě. Hodně nám ale pomáhá fakt, že většinu naší klientely tvoří samoplátci...

Uvažujete proto o omezení poskytování péče hrazené ze zdravotního pojištění? Změní se léčebná role lázní na relaxační? Poskytujete také relaxační pobyty?

Ne, vůbec žádné omezování nepřipadá v úvahu! Právě léčba dělá lázně lázněmi. Naopak stále pracujeme na zlepšování podmínek, prostředí i vybavení, na systematické sledování úspěšnosti služeb a stále se zvyšující úrovni léčebného i zdravotního personálu.

Relaxační a wellness pobyty jsme začali nabízet dokonce mezi prvními v ČR již před 20 lety a máme s tím vynikající zkušenosti. Souběh těchto zcela rozdílných možností využití velké části lázní nám nyní umožňuje být úspěšnou lázeňskou společností. Roky tak nabízíme nejen léčebné pobyty pro pacienty od ZP a pro samoplátce, ale i wellness pobyty a využívat tak volné kapacity kvalitního ubytování, skvělou restauraci a samozřejmě vyhledávané relaxační procedury nejen v oddělení Wellness-Praděd.

Co nového mohou klienti v Lázních Mšené očekávat?

Neustále pracujeme na zdokonalování služeb, péče i prostředí. Postupně zavádíme celou řadu novinek pro vyšší komfort procedur i větší pohodlí v odpočívárnách. V naší saunové oáze pro náročné ve Wellness-Praděd máme nově i tepidárium, na Balneu u van již nepípají nepříjemné budíky, a čas procedur hlídají počítače. Zlepšili jsme vzduch u bazénu a van, stále zvětšujeme zpřístupněnou část lázeňského parku a budujeme nové pěšinky. Na celou letní sezonu opět umístíme po parku oblíbená opalovací lehátka a slunečníky, aby si lidé vychutnali příjemné sluníčko v parku... Největší investice do nových kotelen, tepelných čerpadel a izolací objektů ale lidé nevidí. Byly ale velmi důležité a stabilizovaly naše lázně i pro případ horších časů. Přijeďte si nás vyzkoušet!