Láká vás tandemový seskok padákem? Zjistěte, jak probíhá

Každý máme hranici komfortní zóny jinde. Během života ji posouváme a zjišťujeme, co ještě zvládneme. Tandemový seskok padákem je taková první meta adrenalinových nadšenců. Rizika seskoku jsou minimální, ale ten zážitek! To je prostě něco, co se jen těžko popisuje.

Trocha padákové historie

Zajímá vás, kde se vlastně padáky vzaly? Létání lidi fascinuje odjakživa, a tak napříč historií vznikaly více či méně bizarní (ná)stroje, které pobyt ve vzduchu umožňovaly aspoň na chvíli. Z 15. století pochází například návrh padáku od Leonarda da Vinciho, který k těm dnešním má opravdu daleko – je totiž ve tvaru pyramidy.

Na samotné skákání došlo až o pár století později. První úspěšný pokus o seskok s padákem proběhl v roce 1783 a má ho na svědomí Francouz Louis-Sebastien Lenormand, který s padákem seskočil z věže observatoře. A dobře to dopadlo! Brzy se z padáku stal účinný záchranný prostředek, který našel své místo u vzduchoplavců v balónech a později i u pilotů bojových letadel.

Po válce už nebyl potřeba k záchraně pilotů, ale seskoky byly natolik lákavé, že se z parašutismu začalo formovat sportovní odvětví. Tandemový seskok padákem na sebe nenechal dlouho čekat, první tandem proběhl na speciálně upraveném padáku už v roce 1977. Dnes si ho může vyzkoušet prakticky každý. Stačí jen trocha odhodlání a chuť překonávat limity. Seskoky probíhají napříč republikou od Prahy až po Prostějov, takže ani nemusíte nikam daleko.

Trocha příprav a jde se na věc

Než se pustíte střemhlav dolů, čeká vás troška teorie a podpis formuláře, že do toho jdete na vlastní riziko. Ale nenechte se znervóznit, rizika jsou opravdu minimální. Však neskáčete sami. Je i v zájmu instruktora, aby se na zem dostal v pořádku. Teď už vám opravdu nic nebrání vydat se vzhůru do oblak. Jen na sebe ještě hodíte slušivou kombinézu a jde se na věc. A že jste nervózní? S tím se počítá. Instruktoři jsou vyzbrojeni humorem a pochopením.



A co když si to rozmyslím?

Nerozmyslíte! Cesta letadlem do výšky 4 000 metrů je jednosměrná. Stoupat budete přibližně 20 minut, během kterých se pokocháte krajinou pod sebou a instruktor vaše případné obavy rozpustí trefným vtípkem. A navíc si vás k sobě během letu naváže, takže je to už v jeho rukách. Po vystoupání si nasadíte brýle a brzy přijde signál k seskoku. Než se nadějete, frčíte volným pádem vstříc krajině pod vámi. Hlavně nezavírejte oči, tohle vidět prostě musíte!



Od volného pádu 200 km/h až po klidnou kochačku

Právě vás čeká nejintenzivnější minuta v životě! Roztáhněte ruce a užijte si let rychlostí 200 km/h, při kterém se vám vyplaví pořádná dávka adrenalinu. Ve výšce 1 500 metrů otevře instruktor padák a přibližně 10 minut budete pomalu klesat k zemi a užívat si neskutečné výhledy na krajinu a dokonalé ticho. Nebojte se, že to nezvládnete, nejstaršímu skokanovi bylo celých 101 let!

Tak co, máte odvahu do toho skočit?