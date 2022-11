Lady Gaga nahradí Margot Robbie v roli Harley Quinn

Proč? To se dozvíte v dokumentu, který 8. 11. odvysílá hudební televize ÓČKO STAR.

Lady Gaga je držitelkou třinácti cen Grammy, Oscara, dvou Zlatých glóbů, ceny BAFTA, tří Brit Awards a šestnácti zápisů v Guinnessově knize rekordů. Je především zpěvačkou, ale uznání postupně získává i jako herečka. Po filmech Zrodila se hvězda a Klan Gucci ji čeká další velká role ve filmu Joker: Folie à deux, kde si zahraje po boku Joaquina Phoenixe. Film bude v kinech v dubnu 2024.

Kromě hudebního a filmového průmyslu se Lady Gaga pustila i do toho kosmetického. Má řadu Haus Labs, s níž nabízí čistě veganské produkty. Vedle toho všeho se ještě věnuje své nadaci Born This Way, která pomáhá mladým lidem s psychickými problémy.

Víc se o ní dozvíte v profilu popové hvězdy, který odvysílá hudební televize ÓČKO STAR v úterý 8. listopadu od 18:00, reprízu pak v neděli 13. listopadu od 14:00.

Fanouškům pak dopřeje ještě záznam jejího koncertu na iTunes Festival. Uvidíte ho ve středu 9. 11. od 22:00 nebo v pátek 11. 11. od 23:00.

Více na https://www.facebook.com/ockostar/