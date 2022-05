Kylie Minogue si k narozeninám nadělila remix svého hitu

Australská diva Kylie Minogue oslaví v sobotu 54. narozeniny. Sobě i fanouškům k nim nadělila remix svého hitu z roku 2001 Can’t Get You Out Of My Head, na němž se podílela DJ Peggy Gou. Televize ÓČKO STAR připomene její cestu ke slávě v neděli 29. května od 22:00 v dokumentu Evolution of a Pop Princess.