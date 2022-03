Kyberútok se vaší firmy netýká? Omyl, který vás může stát hodně peněz

Jak k takovému kyberútoku může dojít a jak ho poznáte? Někdy stačí opravdu drobnost, která unikne i bystrému oku. Tak se to stalo i v jedné brněnské společnosti poskytující služby v oblasti interiérů.

Nedostatečná kyberbezpečnost stála společnost 150 tisíc korun

Při e-mailové komunikaci zákazníka s dodavatelem došlo k prolomení přihlašovacích údajů firemní účetní. Útočník poté převzal komunikaci tím, že zkopíroval historii dopisovaní a pokračoval z totožného e-mailu, jen namísto .cz domény použil doménu .eu. Takhle se mu podařilo zažádat o provedení platby, ale na jím zaslaný účet. Po druhém stejném pokusu již ale vzniklo podezření a podařilo se podvod odhalit.

Jak se dalo situaci předejít? „Tzv. vícefaktorovým ověřováním,“ vysvětluje Milan Urban, vedoucí IT oddělení společnosti COMIMPEX zabývající se kyberbezpečností. „Útočník i přes získané přihlašovací údaje by totiž nebyl schopný následně potvrdit svou identitu přes mobilní ověření.“

Kyberútok stál výrobní firmu desítky milionů

S jiným podstatně rozsáhlejším kyberútokem se setkala další jihomoravská výrobní firma. Zákazník přišel v pondělí do práce a zjistil, že má zašifrované servery a počítače, které byly zapnuty přes víkend. Útočník pronikl do infrastruktury, kterou si po dobu několika týdnů mapoval. Až znal způsoby zálohování dotyčné firmy, zašifroval nejprve všechny staré zálohy a v pátek v noci zašifroval i živá produkční data. Jelikož zákazník odmítl výkupné zaplatit, musela se celá infrastruktura stavět úplně od začátku. To zcela ochromilo chod společnosti, její provoz se dokonce zastavil a několik týdnů fungoval ve velmi omezeném režimu. Finanční ztráty šly do desítky milionů.

„Firma zde bohužel velmi podcenila stav původních informačních systémů. Kyberútoku se v tomto případě dalo předejít dřívější obměnou již zastaralých systémů a investicí do lepšího zabezpečení zálohování dat,“ opět dodává Milan Urban.

Nárůst kybernetických útoků v Jihomoravském kraji

Případů kybernetických útoků a hrozeb se hromadí, každým rokem o desítky procent. Ne jinak je to i u českých firem, což monitorují specializované společnosti. V rámci služby ThreatGuard společnost COMGUARD zveřejňuje kybernetické hrozby, které jsou relevantní pro náš region. Konkrétně v České republice a na Slovensku rostl počet nově evidovaných hrozeb v posledních letech následně:

2021 = 491

2020 = 435

2019 = 321

2018 = 222

Ransomware stále vede

Nejčastěji řešené bezpečnostní incidenty v posledních letech souvisejí téměř v 80 % případů s útokem Ransomware (vyděračský vir šifrující vaše data), jak potvrzuje report od společnosti Sophos.

Žádná organizace, veřejná nebo soukromá, není proti kyberútoku imunní. Přesto většina firem není stále vybavena dostatečným řešením před ztrátou a ochranou svých dat.

„Prevence se zde rozhodně vyplatí. Je potřeba si uvědomit, že investice do ochrany firemní infrastruktury před kyberútoky jsou v současné době opravdu nutností,“ říká Dušan Paroulek, jednatel společnosti COMIMPEX.

Prolomení přihlašovacích údajů je nejčastější kybernetická hrozba. Zdroj: Shutterstock