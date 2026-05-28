Kyberútok dnes není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Komerční sdělení
Kybernetické útoky se změnily. Dříve stačilo analyzovat podezřelé události v řádu dnů. Dnes se útočníci pohybují infrastrukturou během minut a dokáží zašifrovat nebo odcizit data dřív, než si všimnete prvního varovného signálu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny | foto: ČTK

Právě rychlost detekce a reakce dnes rozhoduje o tom, zda incident skončí krátkým omezením provozu, nebo zásadním byznysovým problémem.

Jedním z největších témat kyberbezpečnosti je v současné době využívání bezpečnostních dohledových center (SOC) a systému pro analýzu bezpečnostních událostí (SIEM), které pomáhají útoky včas odhalit, vyhodnotit a zastavit. ​

SIEM není jen archiv logů. Je to radar na reálné hrozby

Mnoho firem stále vnímá SIEM jen jako místo, kam se ukládají logy. Jenže správně nastavený SIEM je především nástroj pro detekci anomálií, korelaci událostí a včasné rozpoznání útoku. ​

„V infrastruktuře firmy vznikají každý den až miliony událostí: přihlášení uživatelů, změny oprávnění, síťová komunikace, přístupy k datům nebo pokusy o neautorizované operace. Bez kontextu jde o nekonečný šum. SIEM však dokáže jednotlivé signály spojit a odhalit, že za nimi může stát skutečný kybernetický útok,“ ​říká Tomáš Volný, Senior Security Specialist ze společnosti axelum.

Aktivity jako neobvyklé přihlášení z jiné lokality, podezřelý pohyb mezi servery, eskalace oprávnění nebo netypický přístup k citlivým datům mohou samostatně působit nevinně. Dohromady ale jasně ukazují na probíhající útok. A právě rychlost této detekce dnes rozhoduje o výši škod.

Největší problém? Firmy mají data, ale neumí v nich najít hrozbu

Bez správného nastavení SIEM však vzniká opačný efekt. Místo přehledu přichází zahlcení. ​“Firmy dnes nemají problém v nedostatku dat, ale v tom, že neumí rozlišit důležitý signál od šumu. A právě to výrazně zpomaluje reakci na incident,“ říká Tomáš Volný.

Bezpečnostní týmy totiž čelí obrovskému množství upozornění, z nichž velká část jsou falešně pozitivní hlášení. Výsledkem je únava operátorů, přehlcení a ztráta schopnosti rozpoznat kritickou hrozbu ve chvíli, kdy je to nejdůležitější. ​“Pokud SIEM generuje stovky nerelevantních upozornění denně, přestává být pomocníkem a stává se dalším problémem. Efektivní SIEM proto není o množství upozornění, ale o jejich kvalitě,“ ​upozorňuje Filip Štolle, Managing Director společnosti axelum.

Klíčem je správná korelace dat, prioritizace událostí a nastavení detekčních scénářů tak, aby bezpečnostní tým řešil skutečné hrozby, ne pouhý šum.

není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Správná detekce sama o sobě nestačí

Tím, co rozhoduje o výsledku útoku, je propojení SIEM a SOC. Detekce je jen první krok. Pokud po odhalení nepřijde okamžitá reakce, čas dál pracuje pro útočníka. ​

SOC představuje operační vrstvu bezpečnosti, která umožňuje incident nejen odhalit, ale také rychle vyhodnotit a zastavit. V praxi to znamená okamžitou analýzu bezpečnostních událostí, ověření reálnosti hrozby, eskalaci incidentu, koordinaci reakce a minimalizaci dopadů na provoz firmy. Moderní SOC řešení navíc fungují nepřetržitě. Protože útočníci se neřídí pracovní dobou.

„Propojení SIEM a SOC je dnes zásadní. SIEM poskytuje data a kontext. SOC zajišťuje rychlé rozhodnutí a reakci. Bez této kombinace zůstává i kvalitní technologie nevyužita,“ ​vysvětluje FIlip Štolle.

Každá minuta zpoždění má reálný dopad

Kybernetický incident neznamená jen technický problém IT oddělení. Výpadky systémů, nedostupnost služeb, zastavení výroby, únik dat nebo narušení důvěry zákazníků mají přímý dopad na fungování firmy i její reputaci.

Čím déle trvá detekce a reakce, tím vyšší jsou následky: delší odstávky, vyšší náklady na obnovu, větší objem kompromitovaných dat, vyšší regulatorní rizika a větší reputační škody. Rozdíl mezi incidentem zvládnutým během několika minut a incidentem odhaleným po několika dnech tak může být zásadní. ​

SOC a SIEM nejsou jen pro velké firmy

Jedním z nejčastějších mýtů je představa, že SOC a SIEM jsou drahá a složitá řešení dostupná pouze velkým organizacím. Realita je však jiná. Díky moderním technologiím a správně navrženému přístupu lze vybudovat efektivní bezpečnostní dohled i pro střední firmy, a to bez zbytečné komplexity a bez astronomických investic.

„V axelum stavíme SOC a SIEM tak, aby firmám skutečně pomáhaly rozhodovat a reagovat v reálném čase. Nezahlcujeme týmy stovkami nerelevantních alertů, ale soustředíme se na to, aby bezpečnostní dohled odpovídal reálnému provozu organizace a jejím potřebám,“ ​říká Filip Štolle.

V době, kdy se útoky šíří během minut, už nestačí pouze sbírat data. Rozhodující je schopnost správně vyhodnotit hrozbu a reagovat v reálném čase. A právě v tom dnes spočívá skutečná role moderního SOC a SIEM.

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Viladomy Voborského: komorní rezidence v modřanské vilové čtvrti

Komerční sdělení
Viladomy Voborského

V Praze 4 vzniká komorní rezidenční projekt Viladomy Voborského od společnosti FETTERS management. Nové bydlení ve vilové modřanské čtvrti poskytuje soukromí, klid a komfort. Zároveň spojuje snadnou...

28. května 2026

Kyberútok dnes není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Komerční sdělení
není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Kybernetické útoky se změnily. Dříve stačilo analyzovat podezřelé události v řádu dnů. Dnes se útočníci pohybují infrastrukturou během minut a dokáží zašifrovat nebo odcizit data dřív, než si...

28. května 2026

Charitativní los Paraple opět pomáhá. Allwyn předal dalších 822 tisíc

Komerční sdělení

Pomoc, která má skutečný dopad. Díky charitativnímu losu Paraple získá Centrum Paraple dalších 822 tisíc korun na workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají klientům...

28. května 2026

Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Komerční sdělení
Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Desítky hokejových fanoušků si díky Kauflandu užily nezapomenutelný výjezd na mistrovství světa ve Švýcarsku. Čekal je den plný hokejových emocí, společného fandění i zážitků, na které se nezapomíná.

28. května 2026

Zelený vodík poprvé v české plynárenské síti

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v ČR. Společnost HUTIRA pro projekt navrhla a dodala technologii směšovací stanice, která zajišťuje mísení...

27. května 2026

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Komerční sdělení
Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Likvidace sršňů svépomocí je každoročně příčinou desítek hospitalizací v ČR. Sršeň vstřikuje násobně víc jedu než vosa, jeho bodnutí je extrémně bolestivé a u alergiků může vyvolat anafylaktický šok....

27. května 2026

Gebrüder Weiss posouvá logistiku na vyšší úroveň

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Brna na Slovensko, do Polska, Rakouska a dál.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Hradce na Slovensko, do Maďarska a na Balkán.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Komerční sdělení
Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Huawei oznamuje spuštění dalšího ročníku globálního vzdělávacího programu Seeds for the Future. Studenti z České i Slovenské republiky mají jedinečnou příležitost zapojit se do inovativních projektů...

27. května 2026

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Komerční sdělení
Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Jižní Čechy jsou rájem cyklistů a neobjevené cyklostezky na Budějovicku jsou v tomto období poloprázdné. Jejich kvalitu potvrzuje fakt, že tudy během pár let povede Vltavská cyklistická cesta.

27. května 2026

Moderní střechy LINEDEK – chytré řešení pro váš domov

Komerční sdělení

Moderní plechová střešní krytina LINEDEK je vyráběna z pozinkovaného nebo hliníkového lakovaného plechu. Díky systému do sebe zapadajících zámků (tzv. klik systém) vzhledově připomíná klasickou...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.