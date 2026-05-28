Kyberútok dnes není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Právě rychlost detekce a reakce dnes rozhoduje o tom, zda incident skončí krátkým omezením provozu, nebo zásadním byznysovým problémem.
Jedním z největších témat kyberbezpečnosti je v současné době využívání bezpečnostních dohledových center (SOC) a systému pro analýzu bezpečnostních událostí (SIEM), které pomáhají útoky včas odhalit, vyhodnotit a zastavit.
SIEM není jen archiv logů. Je to radar na reálné hrozby
Mnoho firem stále vnímá SIEM jen jako místo, kam se ukládají logy. Jenže správně nastavený SIEM je především nástroj pro detekci anomálií, korelaci událostí a včasné rozpoznání útoku.
„V infrastruktuře firmy vznikají každý den až miliony událostí: přihlášení uživatelů, změny oprávnění, síťová komunikace, přístupy k datům nebo pokusy o neautorizované operace. Bez kontextu jde o nekonečný šum. SIEM však dokáže jednotlivé signály spojit a odhalit, že za nimi může stát skutečný kybernetický útok,“ říká Tomáš Volný, Senior Security Specialist ze společnosti axelum.
Aktivity jako neobvyklé přihlášení z jiné lokality, podezřelý pohyb mezi servery, eskalace oprávnění nebo netypický přístup k citlivým datům mohou samostatně působit nevinně. Dohromady ale jasně ukazují na probíhající útok. A právě rychlost této detekce dnes rozhoduje o výši škod.
Největší problém? Firmy mají data, ale neumí v nich najít hrozbu
Bez správného nastavení SIEM však vzniká opačný efekt. Místo přehledu přichází zahlcení. “Firmy dnes nemají problém v nedostatku dat, ale v tom, že neumí rozlišit důležitý signál od šumu. A právě to výrazně zpomaluje reakci na incident,“ říká Tomáš Volný.
Bezpečnostní týmy totiž čelí obrovskému množství upozornění, z nichž velká část jsou falešně pozitivní hlášení. Výsledkem je únava operátorů, přehlcení a ztráta schopnosti rozpoznat kritickou hrozbu ve chvíli, kdy je to nejdůležitější. “Pokud SIEM generuje stovky nerelevantních upozornění denně, přestává být pomocníkem a stává se dalším problémem. Efektivní SIEM proto není o množství upozornění, ale o jejich kvalitě,“ upozorňuje Filip Štolle, Managing Director společnosti axelum.
Klíčem je správná korelace dat, prioritizace událostí a nastavení detekčních scénářů tak, aby bezpečnostní tým řešil skutečné hrozby, ne pouhý šum.
Správná detekce sama o sobě nestačí
Tím, co rozhoduje o výsledku útoku, je propojení SIEM a SOC. Detekce je jen první krok. Pokud po odhalení nepřijde okamžitá reakce, čas dál pracuje pro útočníka.
SOC představuje operační vrstvu bezpečnosti, která umožňuje incident nejen odhalit, ale také rychle vyhodnotit a zastavit. V praxi to znamená okamžitou analýzu bezpečnostních událostí, ověření reálnosti hrozby, eskalaci incidentu, koordinaci reakce a minimalizaci dopadů na provoz firmy. Moderní SOC řešení navíc fungují nepřetržitě. Protože útočníci se neřídí pracovní dobou.
„Propojení SIEM a SOC je dnes zásadní. SIEM poskytuje data a kontext. SOC zajišťuje rychlé rozhodnutí a reakci. Bez této kombinace zůstává i kvalitní technologie nevyužita,“ vysvětluje FIlip Štolle.
Každá minuta zpoždění má reálný dopad
Kybernetický incident neznamená jen technický problém IT oddělení. Výpadky systémů, nedostupnost služeb, zastavení výroby, únik dat nebo narušení důvěry zákazníků mají přímý dopad na fungování firmy i její reputaci.
Čím déle trvá detekce a reakce, tím vyšší jsou následky: delší odstávky, vyšší náklady na obnovu, větší objem kompromitovaných dat, vyšší regulatorní rizika a větší reputační škody. Rozdíl mezi incidentem zvládnutým během několika minut a incidentem odhaleným po několika dnech tak může být zásadní.
SOC a SIEM nejsou jen pro velké firmy
Jedním z nejčastějších mýtů je představa, že SOC a SIEM jsou drahá a složitá řešení dostupná pouze velkým organizacím. Realita je však jiná. Díky moderním technologiím a správně navrženému přístupu lze vybudovat efektivní bezpečnostní dohled i pro střední firmy, a to bez zbytečné komplexity a bez astronomických investic.
„V axelum stavíme SOC a SIEM tak, aby firmám skutečně pomáhaly rozhodovat a reagovat v reálném čase. Nezahlcujeme týmy stovkami nerelevantních alertů, ale soustředíme se na to, aby bezpečnostní dohled odpovídal reálnému provozu organizace a jejím potřebám,“ říká Filip Štolle.
V době, kdy se útoky šíří během minut, už nestačí pouze sbírat data. Rozhodující je schopnost správně vyhodnotit hrozbu a reagovat v reálném čase. A právě v tom dnes spočívá skutečná role moderního SOC a SIEM.