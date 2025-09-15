Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální seniorku, která podvodníky zdržuje na telefonu. Ukazuje také, jak jejich triky prohlédnout a nenaletět.

Babička Alenka zdržuje podvodníky. Foto: O2

„Na Vašem bankovním účtu proběhla podezřelá transakce.“ „Zašlete mi pro začátek jen tisíc korun a já Vaši investici dokážu rychle zhodnotit. Můžete na tom jen vydělat!“

Jsou vám ta slova povědomá? Pokud ano, měli jste už tu čest s kyberšmejdy, neboli podvodníky, kteří se snaží vylákat z lidí citlivá data nebo rovnou peníze, a to po telefonu. Telefonní podvody jsou v Česku čím dál častější a nebezpečnější. Podvodníci se vydávají za zástupce bank, policie nebo finanční poradce.

Rozsah škod potvrzuje i Policie ČR. Od roku 2024 doposud útočníci vylákali z bankovních účtů českých občanů pomocí podvodných telefonátů stovky milionů Kč. Nejvyšší zaznamenaná částka od jedné oběti činila 14 milionů Kč. Jen v sérii případů s legendou falešného policisty přišly oběti od loňského prosince o 230 milionů korun a průměrná škoda na poškozeného je 666 tisíc Kč.

O2 se staví kyberšmejdům do cesty

Operátor O2 bojuje s kyberpodvodníky už delší dobu. Loni v létě spustil novou ochrannou funkci mobilní sítě. Ta automaticky odhalí a rovnou zastaví až 100 000 podvržených hovorů denně, aniž by zákazník musel cokoliv nastavovat nebo instalovat. Nově také do boje povolal za pomocí umělé inteligence AI babičku Alenku. Kdo to je? „Alenka je umělá inteligence, kterou jsme v O2 vyvinuli, aby pomáhala v boji proti telefonním podvodníkům. Napodobuje starší dámu, která je důvěřivá, milá, trochu zapomnětlivá. Za babičkou Alenkou stojí kombinace špičkových technologií pro rozpoznávání řeči, generování přirozených odpovědí pomocí velkého jazykového modelu a realistickou syntézu hlasu, které dohromady fungují bez zpoždění,“ vysvětluje David Daneš, marketingový ředitel O2.

Alenka je k nerozeznání od skutečné osoby a dokáže s podvodníky vést dlouhé hovory s cílem zdržovat je co nejdéle, aby nemohli obtěžovat skutečné lidi. Navíc má na podvodníky neomezené množství času. Chcete si poslechnout babičku Alenku ve skutečných rozhovorech s podvodníky? Najdete je tady.

Alenka také na svých stránkách vysvětluje a vzdělává, jak poznat podvodný hovor, případně co v tu chvíli dělat.

Desatero, jak nenaletět podvodníkovi

  • Pozor na podezřelé zprávy a e-maily
    Nikdy neklikejte na odkazy v SMS, WhatsApp zprávách nebo e-mailech, pokud si nejste jistí jejich pravostí.
  • Nedávejte nikomu své přihlašovací údaje
    Nikdo seriózní nebude po telefonu žádat hesla, kódy z SMS nebo přístupové údaje. Pokud ano, okamžitě zavěste.
  • Využívejte dvoufaktorové ověřování
    Pro důležité služby (e-mail, banka) používejte dvoufaktorové ověření pro vyšší ochranu.
  • Buďte obezřetní u telefonátů
    Podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo poradce. Vždy si zavolejte zpět na oficiální číslo instituce a ověřte, zda je vše pravda.
  • Nikdy neřešte nic ve spěchu
    Podvodníci často vytvářejí tlak — naléhavost je znamením podvodu. Raději zavěste a přemýšlejte.
  • Nahlaste podezření
    Podezření na podvodný hovor je nově možné zaslat formou SMS zprávy na číslo 7726 ve tvaru: PODVOD mezera podvodné telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) Na stejné číslo můžete přeposlat i podezřelou SMS zprávu nebo odkaz.
  • Zabezpečte svá zařízení a sítě
    Měňte výchozí hesla u chytrých zařízení, aktualizujte software a používejte zabezpečenou Wi-Fi síť.
  • Pozor na podvodné soutěže a výzvy na sociálních sítích
    Nenechte se nalákat na „výhry“ nebo „pomoc“ od neznámých osob, které žádají o osobní údaje či peníze.
  • Buďte opatrní i u známých a příbuzných
    Podvodníci mohou používat „deepfake“ technologie nebo falešné identity blízkých k získání vašich citlivých dat.
  • Vzdělávejte sebe a své blízké, hlavně seniory a děti
    Sdílejte informace o nebezpečích a upozorňujte na podezřelé situace, pomozte jim být obezřetní.

„Doporučuji také dávat pozor na „zaručené výhry“ nebo prosby o peníze přes sociální sítě. Aktuálně se například šíří falešná prosba dítěte o zaslání peněz „Ahoj mami“. Za vším mohou stát podvodníci. Opatrnost a informovanost jsou ty nejlepší zbraně,“ vysvětluje Radek Šichtanc, bezpečnostní expert O2.

Více informací a autentické ukázky podvodných hovorů najdete na stránkách O2.

