Kvůli těmto závinům lidé pátrají po pokladu. Důvod překvapí!

Někdy stačí malý detail, aby se z běžné chvíle stal zážitek. Přesně na tom stojí nová spotřebitelská soutěž značky Exelsior, která proměňuje každý nákup v malé dobrodružství. V některých závinech se totiž ukrývá Zlatý tiket – symbol výhry a vstupenka do hry, která probouzí zvědavost i radost z objevování.
Myšlenka soutěže vychází z jednoduché, ale silné emoce: kdo by nechtěl při obyčejném nákupu najít poklad? A právě motiv honby za pokladem se propsal do celé kampaně. Nejde jen o možnost vyhrát, ale i o samotný moment překvapení, kdy se běžné rozbalení oblíbeného závinu může změnit v okamžik nečekané radosti.
Zlatý tiket není jen výherní prvek, ale součást příběhu. Navazuje na prémiový svět Exelsior, který je postavený na požitku z chuti i kráse okamžiku.
Princip soutěže je jednoduchý — v produktech Exelsior mohou zákazníci objevit Zlatý tiket a získat jedinečný zážitek. Hraje se o odměny, které nejsou jen další běžnou výhrou v soutěži, ale výjimečným zážitkem.
Právě to dělá soutěž jinou. Není založená jen na sbírání kódů nebo mechanickém registrování. Stojí na emoci objevování. Na tom momentu „co když právě tentokrát…“.
Možná i proto se kolem kampaně rychle rozšířila atmosféra malého hledání pokladu. Někteří otevírají záviny s větším napětím, jiní berou pátrání jako zábavnou hru. A přesně o to jde — přinést do každodennosti něco nečekaného.
Exelsior tím ukazuje, že i tradiční pečivo může nabídnout víc než chuťový zážitek. Může nést příběh, emoci a trochu dobrodružství.
Protože kdo říká, že poklady se dnes už nenacházejí?