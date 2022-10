Kvalitní tepelná izolace podlah. Klidná zima a nohy v teple

Kvalitní izolace je významnou součástí domu a měli bychom na ni myslet už ve fázi vzniku projektu. Pomáhá minimalizovat tepelné ztráty objektu v zimních měsících a v létě zabraňuje přehřívání interiéru skrze konstrukce.

Jaká izolace je nejlepší do podlah?

Tepelná izolace podlahy na terénu musí splňovat tepelnětechnické, pevnostní, případně i akustické požadavky. Izolant v podlaze s těžkou roznášecí vrstvou musí mít dostatečnou pevnost v tlaku, obvykle 150 kPa pro obytné prostory. Tento požadavek skvěle splňují tuhé desky z expandovaného polystyrenu (EPS), pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), případně při vyšších nárocích na zatížení desky z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Jakou tloušťku izolantu zvolit?

Tloušťku tepelné izolace volíme na základě požadavků ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. V obytných místnostech na terénu v rodinných a bytových domech je obvyklá tloušťka tepelného izolantu z pěnového polystyrenu 120 mm, při použití pěny na bázi polyisokyanurátu lze tloušťku izolace v podlaze redukovat až na 80 mm při zachování stejných tepelněizolačních vlastností.

Izolaci lze kombinovat i s podlahovým topením

Pokud chceme mít v podlaze zabudované teplovodní podlahové vytápění, je možné tepelnou izolaci kombinovat se speciálními systémovými deskami, kde je horní povrch desek opatřen nopy, které umožňují snadnou instalaci topného potrubí.

Věnujte dostatečnou pozornost pokládce izolace

Aby tepelná izolace plnila požadovaný efekt, nesmíme podcenit její pokládku. Desky se kladou na sraz nejlépe ve dvou vrstvách tak, aby spáry byly vzájemně prostřídány a nevznikla jedna svislá spára. Při pokládce tuhých desek tepelné izolace je nutné vyrovnat podklad například vrstvou betonu nebo cementového lepidla, případně suchého křemičitého písku tak, aby desky byly podepřeny v celé ploše. Pokud bychom izolaci položili na nerovný podklad, nerovnosti by se později mohly zatlačit do tepelné izolace, celá skladba podlahy by poklesla a došlo by například v koupelnách k odtržení dlažby od obkladu a porušení hydroizolace.

DEKPIR FLOOR – jednička pro izolaci podlah

Tepelná izolace na bázi polyisokyanurátu DEKPIR Floor vyniká nejlepšími tepelněizolačními parametry. Tyto desky mají velmi nízkou hodnotu součinitele tepelné vodivosti (λ D ) 0,022 W.m-1.K-1. Díky těmto hodnotám lze snížit tloušťku izolace vůči standardním izolantům z pěnového či extrudovaného polystyrenu nebo minerální vaty takřka o polovinu. Tím získáme v místnosti více prostoru a ušetříme finance za výstavbu. Tento druh izolace je pro své výborné tepelněizolační vlastnosti a malou tloušťku vhodný také pro rekonstrukci místností, kdy často řešíme problém s místem.

Lehké, rozměrově stabilní a snadno zpracovatelné

Desky z polyisokyanurátu se dále vyznačují kromě svých výborných tepelněizolačních vlastností i dobrou tuhostí, pevností v tlaku a rozměrovou stabilitou. Mají nízkou hmotnost, jednoduše se zpracovávají a snadno se s nimi manipuluje. Je však potřeba podotknout, že samotné desky na bázi PIR pěny neplní funkci kročejové izolace. Pro omezení přenosu kročejového hluku a pro zajištění dilatace ve styku skladby podlahy s přiléhajícími konstrukcemi (stěna, sloup apod.) se navrhuje průběžná dilatační spára vložením pásů např. z vypěněného polyetylenu tl. 10 mm.

Příklad skladby podlahy na terénu s nášlapnou vrstvou z laminátových dílců a tepelnou izolací DEKPIR Floor

Laminátová podlaha Variostep Outback Pine Podkladní deska Isoboard Separační fólie DEKSEPAR Cementový potěr 25 MPa Cemix 020 Tkanina Vertex G120 Separační fólie DEKSEPAR Tepelná izolace DEKPIR Floor 022 (ve dvou vrstvách) Cementový potěr 25 MPa Cemix 020 Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER Nosná železobetonová konstrukce