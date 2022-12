Kvalitní švýcarské hodinky nemusí stát majlant: Představujeme Candino

Úspěšný start manufaktury

Candino se zrodilo ve švýcarském městě Herbetswil v roce 1947, kde jej založil Adolf Flury-Hug, jehož rodina byla na konci 19. století jedním z průkopníků švýcarského hodinářství v distriktu Thal. O 7 let později, v roce 1954, otevírá Candino prodejní kancelář Biel-Bienne.

Značce se daří a po dalších dvou letech, v roce 1956, již Candino staví v Herbetswil novou manufakturu s kapacitou 80 zaměstnanců. Úspěšný trend pokračuje i v dalších letech a v roce 1968 je manufaktura rozšířena o dalších 130 pracovních míst a o tři roky později, v roce 1971, Candino slavnostně otevírá montážní linku pro hodinky s automatickým nátahem.

Od mechanického strojku ke quartzovým hodinkám

70. léta byla v hodinářském průmyslu ve znamení fenoménu „Quartzová revoluce“, který jej dokázal od základu změnit. Candino se s příchodem quartzové technologie vypořádalo se ctí a již v roce 1976 začíná vyrábět vlastní digitální hodinky.

V roce 1983 pak vyvíjí hodinky s ukazatelem měsíční fáze, založené právě na quartzové technologii a o rok později je již slavnostně spuštěna zbrusu nová linka pro výrobu analogových hodinek s quartzovým strojkem.

Oficiální časomíra světových turnajů

V následujících letech Candino rozšiřuje divizi elektroniky a přichází s dalšími inovacemi v oblasti quartzových hodinek, ale paralelně se i nadále věnuje vývoji v oblasti mechanické časomíry. Následují hodinky s kompasem nebo hodinky s nejmenším mechanickým výškoměrem na světě.

V roce 1989 je výrobní plocha v Herbetswil rozšířena na 1 600 m² a vzniká systém skladů řízený počítačem. Devadesátá letá jsou pak ve znamení zviditelňování brandu, když se Candino stává oficiální časomírou tenisového turnaje „Davidoff Swiss Indoors“ v Basileji (1996) nebo partnerem týmu Redbull Sauber-Petronas Formule 1 (1998). V roce 1999 pak následuje celosvětově úspěšná kampaň zaměřená na quartzový model Candino Adonis.

Součástí Festina Group

Další výrazný milník je pro Candino v roce 2002, kdy se stává součástí uskupení Festina Group, které založil španělský podnikatel Miquel Rodriquez a díky tomuto svazku se distribuce značky rozšířila do 90 zemí světa.

V roce 2003 prodlužuje brand svoje partnerství s turnajem „Davidoff Swiss Indoors“ a zároveň vstupuje do světa regaty a stává se na dva roky oficiálním partnerem Steve Ravussin a Trimaran Banque Cover. Ve stejné době se stává i oficiální časomírou tenisového turnaje BNP Paribas Masters v Paříži-Bercy. Završením snahy o ještě větší zviditelnění je masivní mezinárodní kampaň pod názvem: „ Timing your own challenge“.

60 let neustálého vývoje

V dalších letech Candino patentuje novou vlastní ochranu korunky (2004), stává se oficiální časomírou Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu v Německu (2005) a asistuje u první výhry Rogera Federera v jeho rodném městě na turnaji Davidoff Swiss Indoors v Basileji jako partner turnaje (2006).

Pak již přichází oslava 60. výročí založení značky, které se potkává s podobně kulatou, již 50. účastí Candina na nejprestižnější mezinárodní hodinářské události světa – Basel World.

I dnes po 75 letech existence značky jsou tak hodinky Candino stále dostupnou možností vyhlášené SWISS MADE kvality.

www.candino.cz