Kvalitní pitný režim vám pomůže zhubnout i zlepšit imunitu

Kvalitní pitný režim přináší hned několik výhod:

1. Voda pro lepší imunitu a rychlejší zotavení

Chřipkové období je před námi, stejně jako období menších infekcí, nachlazení, kašle a rýmy. Naše tělo se s nimi vyrovná mnohem jednodušeji, pokud mu poskytneme dostatečné množství vody. Voda zlepšuje průběh klíčových procesů v těle, pomáhá jej zbavit škodlivých látek a podporuje správnou absorpci živin. Také zvlhčuje sliznice, které jsou v případě přesušení jednoduchou cestou pro bakterie a viry.

2. Voda a štíhlá postava

V tomto období se naše strava výrazně mění na tučnější a těžší jídla. Máme také tendenci se méně hýbat a strávit více času pod dekou. A není na tom nic špatného! Pokud však skutečně chceme, aby nám pomalejší životní styl nepřinášel další přibírání kilogramů, bude voda naším zázračným spojencem. Bez toho, abyste tělu poskytli jakékoliv kalorie, zaplní žaludek, což sníží chuť k jídlu a umožní vám cítit se rychleji sytý. Pamatujte také na to, že hlad je často znakem žízně. Než sáhnete po občerstvení, vypijte raději sklenici vody. Na málo vody v těle vás upozorní i celulitida. Možná budete překvapeni, že k zadržování vody v těle často vede to, že jí tělo nemá dostatek. Když má organismus málo vody, tak si ji zadržuje do zásoby. A to samozřejmě pohne s ručičkou váhy směrem nahoru.

3. Voda pro krásnou a klidnou pleť

Suché ruce a lokty, popraskané rty a šedá pleť jsou často důsledkem nízkých teplot, větru a nedostatečného slunečního světla. Popraskané a suché části pokožky mohou dočasně vyřešit krémy, ale k udržení jejich účinku musíme hydratovat tělo i zevnitř. Kombinace vody a bohatý balzám nebo krém zvenku pomůžou udržet si hladkou pokožku během chladného období.

4. Voda pro lepší náladu a koncentraci

Pití dostatečného množství vody pomůže předcházet nepříjemným následkům dehydratace jako je například bolest hlavy, která sama o sobě může zkazit náladu. Mnoho z nás na podzim cítí výrazné zhoršení nálady, které jde ruku v ruce s kratšími dny, nižšími teplotami a pochmurným počasím. Býváme ospalejší a je těžší se soustředit. Samozřejmě jen samotná voda není všelék na podzimní splín, ale je to důležitý stavební kámen lepší nálady.

Jak pít více vody na podzim a v zimě?

I když si stále připomínáme příznivé účinky vody na tělo, někteří z nás stále mají problém pravidelný pitný režim dodržovat. Vyzkoušejte osvědčené triky.

V první řadě mějte vždy nablízku vodu - láhev na stole, v batohu respektive v kabelce nebo v autě dokáže opravdu zázraky! Vodu mějte vždy na dosah a bez námahy vypijete několik lahví denně. A protože chcete vypít dostatek vody, stojí za to si tento zvyk zpříjemnit.

Vyhoďte plastové láhve a vyměňte je za sklo nebo nerezovou ocel. Nejenže snížíte množství odpadu, které znečišťuje planetu, ale můžete si také vybrat krásný design, který vás bude povzbuzovat v tom, abyste častěji sáhli po vodě. Nechutná vám samotná voda? Pokud dáváte přednost plnějším a zajímavějším příchutím, sáhněte po mikrodrincích s rostlinnými a ovocnými výtažky, které dodají vodě chuť a vitamíny.

