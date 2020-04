Kvalitní osiva pro farmáře za všech okolností

Tento fakt je motivem pro společnosti, které zhodnocují a vylepšují výkonnost zemědělských plodin jejich šlechtěním. Genofond jednotlivých plodin, resp. rostlin je omezený. Je zřídka zpestřen náhodnou mutací, dlouhodobým vývojem v přírodě. Můžeme být skutečně pyšní, že počátek cíleného šlechtění nese jméno Johan Gregor Mendel. Slezský rodák je otcem pokrokového přístupu k organismům a snahy kontrolovat a vylepšovat, tedy šlechtit.

Šlechtěním k dokonalosti – osiva Limagrain mají dlouhou historii

Šlechtitelské cíle jsou zejména u strategických plodin rýže, pšenice a kukuřice vedeny snahou uspokojit základní potřeby lidstva. I přes veškeré úsilí a genetické nástroje se to člověku dosud nepodařilo. Jedním ze světových lídrů šlechtění je i francouzská společnost Limagrain. Také počátky její existence stojí na snaze farmářů zajistit pšenici hladovějícím Francouzům během 2. světové války.

Rozsáhlý výrobní závod osiv v Ennezat nedaleko Clermont Ferrand.

Mílový krok v podnikání a prvopočátek skutečné šlechtitelské práce je spojen až s rokem 1965. Tehdy v Auvergne, v centrálním sopečném masivu nedaleko města Clermont Ferrand, Limagrain zprovoznil šlechtitelskou stanici. Brzy po té Evropa začala pěstovat první hybridy kukuřice v podmínkách a nadmořské výšce, v které to dosud nebylo možné. Nejen k produkci zrna ale především kvalitního, energeticky bohatého objemného krmiva pro hovězí dobytek. Pokud vás napadá spojitost s intezitou chovu dojnic a produkcí mléka v Evropě, je to velmi správná úvaha. Evropské země jsou v mnoha směrech - právě kvůli dostatku potravin - kulturně, hospodářsky i politicky vyspělé.



Osiva pro farmáře pod dohledem odborníků, ne kapitalistů

Současná tvář Limagrainu je však mnohem pestřejší. Šlechtitelský úspěch v kukuřici položil základ pro rozvoj společnosti globálních rozměrů. Přesto se neproměnila v klasický model kapitalistické firmy, ale nadále zůstává v rukách hospodářů, vlastníků půdy a členů zemědělského družstva. Tedy lidí, kteří jsou absolutně schopni porozumět zemědělské realitě. Duálně řízená společnost je tak blízko zemědělské praxi, že si stále uvědomuje spojitost vlastního úspěchu a klimatických podmínek. Prioritou tedy není nepřetržitá geneze kapitálu, ale udržitelnost za daných přírodních okolností. I teď v současné pandemické situaci udržuje výrobu a všechny své provozy s vědomím, že je to z hlediska globální výživy nevyhnutelné.

Vývoj, spolupráce a vytrvalost jsou hlavními hodnotami společnosti včetně lidí uvnitř: šlechtitelů, vývojářů nevyjímaje techniků na polích. Společnost intenzivně podporuje jejich trvalé vzdělávání, zdraví a welfare na pracovištích. Investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje. V roce 2019 to bylo téměř 16 % obratu.



Obchodní značky společnosti Limagrain

Společnost Limagrain reprezentuje několik obchodních značek. V Evropě nejznámější je LG, červené kulaté logo spojené s osivy polních plodin: kukuřice, slunečnice, řepky ozimé, pšenice, ječmene, prosa, hrachu, lnu a mimo Evropu také rýže a sóji.

Věděli jste, že Limagrain je největším šlechtitelem a výrobcem osiv rajčat, mrkve, melounů, květáku, lilku, cukety, okurek a také chřestu?

Další velkou divizí jsou osiva zeleniny zastoupená značkami Hazera, HM.Clause a Vilmorin-Mikado. Zelené logo Vilmorin nebo Vilmorin Jardin možná najdete i ve své kolekci osiv rajčat či mrkve nachystaných pro vaši zahrádku. Ve své domovině, ve Francii, se další silná divize společnosti skrývá pod značkou Jacquet Brossard. Klasický denní i sváteční chléb a jiné pekařské výrobky provázejí každodenní život všech Francouzů.



Vilmorin Jardin je obchodní značkou společnosti Limagrain pro hobby balení osiv a zahradnických produktů.

Věděli jste, že Limagrain je největším šlechtitelem a výrobcem osiv rajčat, mrkve, melounů, květáku, lilku, cukety, okurek a také chřestu?

I my v Česku můžeme ochutnat z mnoha druhů sladkého dezertního pečiva. A jelikož mouka, funkční směsi a pekařské doplňky patří také k produktům a know how společnosti, divize Limagrain Ingredients uzavírá celé portfolio aktivit kooperativivy Limagrain.



Limagrain je dnes největší čistě osivářskou společností na světě a zároveň největším producentem osiv zeleniny. Je zastoupena na všech kontinentech, působí ve 150 zemích a zaměstnává přes 10 000 lidí téměř 80 národností. Zaměřuje se především na kvalitu osiva a odborné agronomické poradenství. Pracuje s cílem zajistit nezávislost a svobodu volby technologie i pěstitelských nástrojů každému jednotlivému zemědělci. Díky celosvětovému zastoupení a především znalosti variabilních pěstitelských podmínek pomáhá společnost Limagrain uspokojovat potravinové potřeby lidí. Nepřetržitě, kontinuálně i za složitých okolností.

Milena Mařáková, Limagrain Česká a Slovenská republika