Kvalitní operační čepice a pláště? V Česku máme odborníky

Spotřeba plastových pomůcek vzrostla o 30 %

Koronavirová krize se dotkla nás všech. Naprosto nejvíc ale zasáhla nemocnice. Den co den bojovaly pod nátlakem vystrašených pacientů. V rámci naprosté hygieny bylo potřeba používat vše jednorázové - pláště, operační čepice, rukavice, roušky, a to po každém jednom vyšetření. Spotřeba těchto i jiných jednorázových plastových pomůcek vzrostla zhruba o 25 až 30 %.

Pro kvalitní výrobky nemusíme chodit daleko

Někdy máme ve zvyku hledat pomoc všude jinde, jen ne tam, kde přímo jsme. V České republice máme odborníky na zdravotnické potřeby, kteří nabízejí kvalitní české výrobky. Ačkoliv se firma zabývá především produkcí ekologických látkových tašek a obalů na lůžkoviny, zareagovala poměrně pružně na poptávku a rozhodla se pro výrobu směřovanou tam, kde je to potřeba - do nemocnic a ordinací. Společnost vyváží své výrobky také do Rakouska, Německa, Polska nebo Maďarska.

Proč si vybrat Rolsit.cz?

Výrobky této společnosti jsou poctivá česká práce. Firma vnímá trend současné doby myslet na přírodu, a proto tomu přizpůsobila i svou výrobu. Jaké jsou tedy její přednosti?

PVC bez obsahu těžkých kovů - firma se snaží vyrábět z přírodních materiálů, u některých výrobků nebo jejich částí to ale není možné. Jestliže produkt obsahuje PVC, nevyskytují se v něm těžké kovy, které jsou pro lidské tělo škodlivé.

Recyklovatelné materiály - myslet na planetu bychom měli všichni. V Rolsit.cz používání recyklovatelných a přírodních materiálů berou jako stavební kámen jejich firemní filozofie.

Přátelské k životnímu prostředí - eco friendly není jenom fráze.

Testováno v akreditované laboratoři - všechny výrobky jsou testované v akreditované laboratoři. Splňují tak vysoké normy a jsou vhodné pro používání do nemocnic a ordinací.

Certifikáty kvality - protože se k výrobě produktů používá BIO bavlna té nejvyšší kvality, samozřejmě nechybí ani certifikáty, které tuto skutečnost potvrzují pěkně černé na bílém. Výrobky se tak pyšní certifikátem OEKO-TEX.

