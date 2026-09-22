Kvalitní asistenční služba je v zahraničí nepostradatelná

Nikdo nechce v zahraničí řešit zdravotní komplikace, úraz nebo nečekanou krizovou situaci. Ne vždy se to ale povede. Právě v takových chvílích se ukáže skutečná hodnota kvalitního cestovního pojištění. Nejde totiž pouze o to, jak vysoký je pojistný limit, ale především o to, jak rychle a efektivně vám pojišťovna dokáže pomoci.
Při výběru cestovního pojištění se lidé často orientují podle srovnávačů, které hodnotí především cenu a pojistní limity. Ty jsou dnes přitom u většiny pojišťoven dostatečné. „Samotná výše limitů nezaručí kvalitní péči. Důležitou roli hraje rozsah služeb, zkušenosti pojišťovny a hlavně znalost prostředí, ve kterém se klient nachází,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERGO Cestovní Pojišťovny.
Znalost místního prostředí je klíčová
Právě asistenční služba může v kritické situaci rozhodnout o tom, jak rychle se člověk dostane ke správné pomoci. Dokáže pohotově vyhodnotit situaci, najít vhodné řešení a zajistit pomoc, kterou by klient sám v cizí zemi hledal jen velmi obtížně.
ERGO Cestovní proto spoléhá na vlastní asistenční službu. Ta díky znalosti místního zdravotnického systému po celém světě ví, na které zařízení se obrátit, kde jsou prověření lékaři a jak fungují místní záchranné složky. Klient tak získá přístup k odpovídající péči bez zbytečných prodlev a stresů.
„Naším cílem je dostat klienta co nejrychleji do správných rukou. Ve většině případů se díky tomu může bezpečně vrátit ke své cestě. Pokud to však jeho zdravotní stav nebo místní podmínky neumožňují, zajistíme převoz nebo návrat do vlasti,“ říká Michael-Said Kačarevič, vedoucí českého asistenčního týmu.
Asistenční služba zároveň koordinuje celý průběh události – komunikuje s nemocnicí, lékaři, rodinou i dalšími potřebnými subjekty a pomáhá řešit administrativu. Součástí pomoci jsou také platební garance, díky kterým klient nemusí v náročné situaci řešit vysoké zálohy nebo shánět finanční prostředky na ošetření.
Součástí asistenční služby ERGO Cestovní Pojišťovny je také konzultace s českým lékařem na telefonu, který je dostupný 24/7 a poradí s dalším postupem například při běžnějších potížích jako jsou alergie nebo nachlazení. V případě potřeby může lékař vystavit e-recept na potřebné léky.
Rozhodují zkušenosti a rychlá reakce
Jedním z příkladů, kdy byla rychlost a koordinace asistenční služby klíčová, je případ klienta ERGO Cestovní Pojišťovny v Ománu. „Po silných bolestech na hrudi bylo klientovi diagnostikováno aneurysma aorty. Původně se měl leteckou ambulancí vrátit do České republiky, jeho zdravotní stav se však zhoršil, a tak transport nebyl možný. Po konzultaci s lékaři asistenční služby podstoupil nezbytnou operaci přímo v Ománu. Po stabilizaci stavu byl převezen do Česka k další léčbě. Dvoutýdenní hospitalizace a následný transport vyšly přibližně na 1,8 milionu korun,“ popisuje Vlastimil Divoký.
ERV Evropská vstoupila do nové éry pod značkou ERGO
ERV Evropská se od 1. dubna 2026 přejmenovala na ERGO Cestovní Pojišťovnu. Po 33 letech působení na českém trhu tím zdůrazňuje své postavení v mezinárodní skupině ERGO Travel. Změnilo se také logo společnosti, nová je i doména ergo-cestovni.cz. ERGO Cestovní Pojišťovna zůstává českou akciovou společností s odborníky, kteří mají lokální trh v malíčku, a bude i nadále poskytovat „to lepší“ cestovní pojištění.