Kvalitní a spolehlivé stavební míchadlo pro vaše projekty

Novinkou je Stavební míchadlo DEK MS600, které kombinuje vysoký výkon, robustní konstrukci a komfortní ovládání při každodenním použití na stavbě.
Vysoký výkon pro efektivní míchání
Stavební míchadlo DEK MS600 je určeno k míchání širokého spektra stavebních směsí, jako jsou lepidla na obklady, malty, omítky, stěrky nebo betonové směsi. Díky výkonnému motoru o příkonu 1 800 W poskytuje dostatek síly i pro zpracování hustších materiálů. Umožňuje efektivně promíchat až 60 litrů směsi najednou, což přispívá k plynulému průběhu prací a snižuje časovou náročnost přípravy materiálu. Zařízení je vybaveno dvoustupňovou mechanickou převodovkou, která umožňuje přizpůsobit otáčky charakteru míchané směsi.
Přesné ovládání a bezpečný provoz
Součástí míchadla je i elektronická regulace otáček, která umožňuje plynulé nastavení rychlosti podle aktuální potřeby. Pro zvýšení bezpečnosti je míchadlo vybaveno ochranou proti samovolnému spuštění, která zabraňuje nečekanému rozběhu po obnovení napájení. Standardní závit M14 zajišťuje kompatibilitu s běžnými typy míchacích metel. Součástí dodávky je metla typu MKN o průměru 160 mm.
Vyšší komfort a lepší kontrola provozu
Oproti základnímu modelu MS200 přináší stavební míchadlo DEK MS600 také zlepšení z hlediska ergonomie a kontroly provozu. Výška rukojeti se složenou metlou dosahuje 90 cm, což umožňuje pohodlnější práci ve vzpřímené poloze a snižuje zatížení zad při delším používání. Novinkou je rovněž signalizace přetížení, která upozorňuje obsluhu na nadměrné zatížení zařízení a pomáhá chránit motor před poškozením. Nechybí ani signalizace opotřebení uhlíkových kartáčů, která včas informuje o nutnosti jejich výměny a přispívá k vyšší provozní spolehlivosti.
Profesionální řešení pro každou stavbu
Velkou předností stavebního míchadla DEK MS600 je kombinace vysokého výkonu, spolehlivosti a příznivého poměru ceny a výkonu. Díky svým parametrům představuje vhodné řešení jak pro profesionální stavební firmy, tak pro řemeslníky, kteří potřebují spolehlivé zařízení pro každodenní použití.
Stavební míchadlo DEK MS600 zakoupíte v prodejnách Stavebniny DEK i online. A pokud si s výběrem nebudete jisti, obraťte se na konzultanty, kteří vám rádi pomohou.