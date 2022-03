Kvalita servisu Toyota motivuje k nákupu techniky od světové jedničky

Servis Toyota je prostě synonymem kvality a zkušeností v péči o manipulační techniku.

Platí to nejen pro standardní a tradiční stroje, které operují často v nepřetržitých provozech a jiných supernáročných aplikacích, ale adekvátně musí být zvládnuty i procesy v oblasti péče o automatické stroje řady Autopilot (dále v textu), speciály pro mrazírny nebo vysokohustotní skladování i při podpoře zákazníků při přechodu na nové pohonné technologie, v našich podmínkách zejména na moderní modulární li-ionové baterie vlastní výroby.

Proč je servis Toyoty dlouhodobě efektivní?

Protože věnuje vylepšování svých poprodejních služeb nepřetržitou pozornost a opírá se o více zásadních pilířů, díky kterým mají zákazníci techniku k dispozici v plné síle, s minimálními neplánovanými odstávkami, bezpečné a spolehlivé.

Jde o soustavné investice do školení a posilování kvalifikace týmu více než 130 servisních techniků, zvyšování dostupnosti a rychlosti dodávek náhradních dílů pro nové stroje i modely uvedené na trh před 20 lety i dříve a v neposlední řadě o využívání nejmodernějších komunikačních nástrojů propojujících techniky, dispečink a jednotlivé stroje. Telematika a vzdálený prediktivní servis už je u Toyoty žhavou současností.

Navíc již několik let bezvadně funguje systém průzkumu spokojenosti zákazníků, kteří mají možnost ohodnotit každý servisní zásah. Toyota ví, že rychlá reakce, zájem a otevřená osobní komunikace zaměřená na řešení problému dokáže zákazníka uklidnit a přesvědčit, když se něco nepodaří.

Toyota si názorů a bezprostředních reakcí z trhu velmi váží, pečlivě je vyhodnocuje a využívá je k posilování kvality svých interních procesů. Říká vám něco pojem Kaizen? Práce s názory zákazníků je typickým příkladem, jak v rámci tohoto světoznámého principu neustálého zlepšování Toyota udržuje laťku kvalitních služeb pořádně vysoko.

First Fix, logistika náhradních dílů a perfektní komunikační nástroje

Parametr First Fix důkazem efektivity procesů

Tento ukazatel, který sleduje schopnost servisu uvést stroj do provozu již při první návštěvě technika, patří k parádní disciplíně Toyoty. Opakované návštěvy zvyšují provozní náklady, prodlužují dobu, kdy musí zákazník hledat náhradní řešení k pokrytí svých potřeb, a o to nikdo nestojí. Toyota dlouhodobě dosahuje úctyhodné hodnoty: 96-97 %.

Náhradní díly do 24 hodin kamkoli v ČR

Rovněž zajištění plynulých nočních dodávek do servisních vanů každého servisního technika v terénu i pro techniky na rezidenčních pracovištích je nutnou podmínkou hladkého průběhu splnění závazků vůči zákazníkům. I zde se může Toyota pochlubit dostupností přesahující 92 %, takže stabilní dodávky do druhého dne jsou i v případě objednání dílu odpoledne předchozího dne letitým zavedeným standardem. Uvědomte si, že jen centrální sklad Toyoty ve Vídni, který zásobuje Českou republiku, obsluhuje ještě další tři země a musí vstřebat desetitisíce dílů pro tisíce různých modelů.

Každý servisní technik si navíc přes aplikaci T-Stream může kdykoliv ověřit aktuální dostupnost náhradního dílu ve skladu.

Efektivní servisní platforma T-Stream pomáhá zvyšovat obrátky týmu techniků

Na dynamickém zvyšování efektivnosti servisních aktivit má výrazný podíl moderní servisní platforma T-Stream, jejíž první generaci zavedla Toyota již před dvěma lety. Začátkem roku 2022 budou mít servisní technici již třetí upgrade, který technikům neskutečně usnadňuje plánování, komunikaci s dispečinkem, přípravu na servisní zásah a další administrativní a podpůrné kroky, bez kterých se ale nikdy nedá fungovat. Jejich využívání omezuje papírování, off-line aktivity a vede k omezení počtu návštěv a umožňují i zajištění bezkontaktního zpracování a schválení servisního výkazu, což je v době covidové přínosná služba.

On-line propojení a sdílení informací, diagnostika závady na dálku

Hlavním dlouhodobým cílem Toyoty v oblasti servisu je zajistit efektivní preventivní servisní péči, která dokáže předejít odstávkám strojů způsobeným postupným opotřebením nebo poruchami. Díky čím dál dokonalejší diagnostice, nárazovým čidlům a podobným technologiím je Toyota schopna vzdáleně zjistit také různá potenciální poškození a závady. Přijede a zasáhne preventivně, ještě než dojde ke skutečnému projevu poškození nebo závady. Jen kolize nebo nehody způsobené obsluhou nebo třetími osobami zatím eliminovat nedokáže. I když i proti těmto nepříjemným jevům nabízí Toyota nástroje, které je dokážou měřitelně snižovat. Propojení dnes již velmi rozšířené správy flotily Toyota I_Site (jen v ČR na více než 5 000 vozících) a platformy T-Stream zajistí vyšší rychlost a účinnost servisu. Co umí nové zajímavé funkce, které servis s platformou T-Stream zjednodušují, zrychlují a zlevňují:

díky práci s informacemi v reálném čase, díky předvídatelnějšímu chování strojů a rychlejší komunikaci v rámci servisního týmu

bude-li vozík vybaven aktivním systémem I_Site, ještě před odjezdem k zákazníkovi se technik dokáže s vozíkem spojit a získat z něj důležité diagnostické informace

Jedna z nejzajímavějších funkcí systému T-Stream se stále vyvíjí a stabilizuje. Je-li na vozíku aktivován systém správy flotily Toyota I_Site, servisní technik si dokáže vzdáleně přes aplikaci I_Site TruckCom stáhnout zprávy a reporty ze stroje, podrobnosti o chování stroje nebo hodnoty nastavených výkonových parametrů. Když v případě závady získá číselný chybový kód, dokáže díky on-line manuálům (viz dále) provést velmi rychlou diagnostiku. Může si ihned objednat náhradní díly. Zákazníka kontaktuje jen jednou a problém odstraní také napoprvé. Toyota tak redukuje počet návštěv, počet kontaktů i počet ujetých kilometrů.

Proč je výhodný přehled o zakázkách ostatních techniků?

Přehled o všech zakázkách měl dosud jen dispečink. Nyní vidí zakázky kolegů všichni servisní technici a v případě poruchy, odstaveného vozíku, zablokované uličky a v podobných vážných situacích zákazník zavolá na dispečink. Dispečer zjistí, který technik v rozumném dosahu je zrovna volný, brzy svoji práci dokončí nebo nepracuje na prioritní zakázce a může být odvolán. Vyšle ho problém vyřešit. Technik neplánovaný zákrok provede, zprovozní stroj a než odjede, ověří si v T-Streamu, jestli nejsou v dané firmě nějaké jiné otevřené zakázky. Může je převzít a po dohodě se zákazníkem provést. Čas i finance ušetří zákazník i Toyota. Zákazník se nepotkává s příliš mnoho návštěvami, odpadají některé jízdy, odpovědní lidé vyřídí více úkolů najednou.

Jak usnadní práci technikovi zaslání zprávy do stroje?

Pokud je na stroji aktivován systém správy flotily I_Site včetně funkce Předprovozní kontrola, je k dispozici displej, na který může technik přes T-Stream poslat obsluze vozíku krátkou zprávu. Například při příjezdu na servisní zásah nebo chvilku před ním vyšle zprávu, aby řidič po dokončení manipulačního cyklu přistavil stroj na servisní parkovací místo. Vozík může pracovat až do poslední chvíle a zbytečně na technika nečeká. Odpadají prostoje na obou stranách způsobené čekáním nebo hledáním příslušného stroje. Obě strany šetří čas i peníze.

Servisní programy - prim hraje full servis (plný servis)

Zákazníci Toyoty si už život bez servisní smlouvy neumí představit. Dříve výběrová služba je už pevnou součástí nabídky a využívají ji i firmy s jedním nebo několika vozíky. Servisní kontrakt znamená převzetí odpovědnosti a péči o správný průběh servisního krytí včetně termínů za předem dohodnutých podmínek.

V roce 2020 dosáhla Toyota nejvyššího smluvního pokrytí v rámci servisních organizací Toyota Material Handling v Evropě. Servisní smlouvou je kryto přes 82 % prodaných strojů Toyota. To svědčí o vysoké důvěře zákazníků, a je to jeden z důležitých signálů spokojenosti. Zákazník si může být jistý komplexní standardní péčí stejné úrovně, ať je kdekoli.

Správná péče o vozíky není snadná, zejména u velkých flotil zabere mnoho času ohlídat všechny zákonné povinnosti, záruční podmínky, nájezdy motohodin nebo intervaly pravidelných preventivních prohlídek. Jde o velmi intenzivní práci, kterou zákazník s uzavřenou servisní smlouvou nemusí řešit. Ve spojení s dlouhodobým pronájmem (přes 50 % prodaných nových vozíků Toyota) jde navíc o komplexní a komfortní službu, kdy navíc veškerou administrativu spojenou s vlastnictvím vozíku přebírá dodavatel. Tedy Toyota.

Eliminace finančních špiček

Po skončení záruky s postupným stárnutím stroje náklady na servis narůstají. Smlouva náklady rozkládá na pravidelné měsíční částky podle očekávaných a odhadnutelných nájezdů za definované období. Když jsou dodrženy podmínky smlouvy (nájezdy motohodin, žádné těžší kolize zaviněné pracovníky zákazníka), nezaplatí smluvní partner nic navíc.

Priority a reakční doby

Zákazník s plným servisem má vyšší prioritu a kratší reakční doby (8 a méně, servis na zavolání do 24 hod.). Tyto výhody úzce souvisejí s využitím strojů. Čím je vyšší, tím méně si může zákazník dovolit odstavený stroj. Díky husté síti servisních techniků (128 v ČR, bez rezidentů a dílenských techniků), efektivní práci s jejich časem a krátkým dojezdovým vzdálenostem (20 km i méně) si můžeme dovolit krátké reakční doby nabídnout a dodržet.

Plný servis v kontraktech dlouhodobého pronájmu (forma operativního leasingu)

Více než polovina prodejů nových vozíků je financována formou dlouhodobého pronájmu (LTR). Co se týče servisního krytí LTR kontraktů, jde vlastně o program Plný servis, ve kterém se ladí jen detaily vycházející z individuálních potřeb každého provozu. Servisní program ovlivňuje výši splátek za pronájem vozíku a částka za servis je její součástí.

I na servis automatických vozíků Autopilot je Toyota perfektně organizačně připravena

Servisní i systémová péče o vozíky Autopilot probíhá podle kvalitativních servisních standardů Toyota a je v celé šíři zajišťováno lokální organizací v termínech, které se nijak neliší od záručního nebo pozáručního servisu standardních vozíků. To znamená, že kdokoli zavede ve svém provozu systém Autopilot, má plnou podporu non-stop servisního dispečinku i vyškoleného servisního technika ve svém regionu vybaveného servisním vanem a využívajícího logistiku náhradních dílů identickou s dodávkami pro běžné vozíky.

Lokální servisní podpora je klíčovým argumentem při volbě řešení

S každou novou instalací se péče o automaty navíc stále více standardizuje, i když jde v detailech vždy o unikátní řešení. Jakmile vzniká nový projekt, servis už dopředu začne školit techniky z příslušného regionu a nejbližšího okolí kvůli zastupitelnosti. Jejich výběr probíhá v režii Regionálních manažerů servisu v příslušné oblasti. Obvykle nominují dva, nebo dokonce tři techniky s kvalifikaci minimálně Silver level na příslušnou manuální techniku. Toyota v ČR zprovoznila více instalací s různými typy vozíků (již přes 50 strojů), ale automaty se velmi rychle vyvíjejí a žádná instalace není naprosto identická. Každý zákazník je originál.

Lokální odborná servisní péče a IT podpora je tedy hodně důležitým faktorem pro rozhodování, zda automatizovat manipulační a logistické procesy i pro výběr dodavatele. Úspěchy u zákazníků Toyota zaznamenala díky stabilnímu a kapacitně silnému týmu aplikačních specialistů i široké nabídce automatů. I složitá řešení jistí lokální záruční a pozáruční servis, na který jsou zákazníci zvyklí u konvenčních vozíků. Toyota také dokáže investici financovat pomocí dlouhodobého pronájmu s rozložením splátek do delšího období, než je běžné u klasických manuálně řízených strojů, a to včetně softwaru a implementačních nákladů (až na 7 let).

Fundovanost řešení od Toyoty dokládají referenční instalace ve společnostech Siemens, Bosch Diesel, Continental Automotive, Faurecia, Witte, BOS Automotive, Linea Nivnice, Petainer, Ball Aerosol a podobně.