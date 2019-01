Kurzy v zahraničí nejsou jen pro mladé

Znalost angličtiny se u dospělých rozhodně lepší, výrazně přibývá lidí s úrovni A2 - B1, málokdo ale má úroveň B2 a výš, což jsou požadavky zahraničních zaměstnavatelů. Proto nám přibývá zákazníků nad 30 let, kteří si uvědomují si, že potřebují vylepšit svoje mluvní dovednosti, chtějí mluvit přesněji a plynněji. A potřebují se zlepšit rychle. Angličtina samozřejmě vede, němčina je jasná dvojka.

Lidé nad 30 let určitě pracují a mají rodiny, takže asi nemají moc času a prostředků na jazykové kurzy v zahraničí s INTACTem. Není lepší chodit na firemní kurzy?

To je stejné, jako když váš syn má na to, aby hrál vrcholově hokej, ale vám připadá, že ty brusle a hokejky jsou moc drahé, takže mu je nekoupíte a nedozvíte se, jestli by měl na to hrát okresní přebor, extraligu nebo NHL. Pokud si myslíte, že máte na lepší práci, jděte si za tím, investujte do sebe a pracujte!

Firemní kurzy jsou samozřejmě dobrá věc, něco jako stravenky. Jejich efektivita ale moc vysoká není. Čas běží všem stejně. Chcete čekat 2 až 3 roky, až se dostanete na B2, a mezitím si necháte unikat skvělé příležitosti, nebo je lepší odjet na 2 až 4 týdny na intenzivní jazykový kurz do zahraničí a můžete jít sebevědomě na pohovor?

Tvrdíte, že stačí 2 až 4 týdny na to, aby se člověk zlepšil hned o jednu úroveň?

4 týdny určitě! Jde o to, že našim třicátníkům a čtyřicátníkům chybí hlavně mluvní dovednosti, slovní zásobu mívají slušnou, s poslechem na tom nejsou špatně, číst dovedou obstojně, gramatiku by mohli učit. Jejich znalosti jsou prostě nevyrovnané a zaostávají hlavně v mluvení. A mluvení je dovednost, kterou si na zahraničním jazykovém pobytu vylepšíte nejvíc.

A jak to probíhá?

Probíhá to takhle - přiletíte na Heathrow nebo jiné letiště, nikdo tam neumí česky, všechno v angličtině. Buď máte objednaný odvoz, nebo se individuálně dopravíte do ubytování, uvítáte se domácími, ti samozřejmě umějí říct česky maximálně “pivo”, pokud byli v Praze. Ubytujete se, bavíte se s nimi u večeře. V pondělí ráno vás odvezou do školy, kde na vás opět všichni mluví jen anglicky. Uděláte test, absolvujete úvodní informace a nastoupíte do třídy, kde budete nejspíš jediný Čech. Učitelé jsou místní. Pokud tam bude nějaký další Čech, určitě se s vámi nebude chtít bavit česky, protože má stejný cíl jako vy.

A už to jede, výuka komplet v angličtině, po škole jdete s ostatními spolužáky na kafe nebo někam na výlet a pořád mluvíte anglicky! Za 2 týdny jazykového pobytu budete aktivně anglicky fungovat nejméně 100 hodin, na to potřebujete při firemních jazykových kurzech možná rok. Za 4 týdny je to nejméně 200 hodin.

Nebudou si ale starší studenti připadat divně vedle spolužáků, kterým bude většinou 18 - 22 let?

Dávám pozor na to, aby měl INTACT v nabídce dost jazykových pobytů pro starší studenty. v našem katalogu a na www.intact.cz najdete školy, které přijímají jen studenty starší 30 let nebo mají vysoký průměrný věk. Jako příklad uvádíme školy EC Malta 30+ a EC Londýn 30+, u starších studentů je hodně oblíbená škola ECS Edinburgh, která vůbec neučí gramatiku, jen konverzaci, ve třídě je nejvíce 5 studentů a průměrný věk jejích studentů je 43 let. A Edinburgh je úžasné město! Jako novinku letos uvádíme CES Toronto, která má školu rozdělenou na studenty do 30 let a nad 30 let.

Není Kanada trochu z ruky?

To je, ale výuka v Kanadě a ubytování jsou velmi levné, takže při 4týdenním nebo delším jazykovém pobytu se letět do Kanady určitě vyplatí. Samozřejmě, většina dospělých klientů míří do Anglie, Skotska, Irska nebo na Maltu. V nabídce máme ale i kurzy angličtiny v USA, na Barbadosu, v Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. Záleží na tom, jaké má kdo požadavky a časové a finanční možnosti. Nepořádáme skupinové jazykové pobyty pro dospělé, každý zákazník jede na kurz jako jednotlivec.

A máte co nabídnout i zákazníkům s vyšší znalostí angličtiny?

Ano, máme velkou nabídku specializovaných jazykových kurzů angličtiny pro manažery, jejichž úroveň je nejméně B1. Tyto kurzy v zahraničí jsou velmi intenzivní, probíhají v malých skupinách nebo to jsou kombinované kurzy, kdy dopoledne je výuka v malé skupině a odpoledne máte individuální lekce. Nejširší nabídka těchto kurzů je v Anglli. Chci jen připomenout slevovou akci prestižní školy St. Giles, které najdete na www.intact.cz. Platí na kurzy v roce 2019, musíte je ale objednat nejpozději do konce března 2019.