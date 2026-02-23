Kurýr, kterému se vždy dovoláte. A který nikdy neřekne: „To nejde.“

V době, kdy je většina služeb odkázána na online formuláře, chatboty a automatické linky, je čím dál vzácnější narazit na skutečně osobní a lidskou kurýrní službu. Na firmu, kde na druhé straně telefonu zvedne sluchátko člověk, který poradí, pomůže a vyřeší váš požadavek okamžitě.

Přesně tak už mnoho let funguje EPS Kurýr – spolehlivá česká kurýrní služba, která staví na osobním přístupu a skutečné péči o klienta.

Jedno číslo. Jeden telefonát. A zásilka je vyřešená.

To, čeho si klienti EPSkurýr jako profesionální kurýrní služby cení nejvíce, je jednoduchost. Když potřebují poslat balík, dokumenty nebo důležitou zásilku, nemusí vyplňovat složité formuláře, registrovat se do systémů, hledat správné kolonky nebo komunikovat s robotem. Stačí zavolat na dispečink – dovolají se a mají vyřešeno.

Na druhé straně je vždy zkušený pracovník, který vše zařídí rychle, srozumitelně a bez zbytečných průtahů. Přesně tak má spolehlivá kurýrní služba fungovat.

Doručujeme rychle, spolehlivě a kamkoli

EPS Kurýr nabízí široké spektrum služeb, díky nimž se firma stala vyhledávanou kurýrní službou pro firmy i jednotlivce:

  • Doručování Praha a okolí door-to-door
  • Kurýrní přeprava po celé ČR a Slovensku
  • Expresní doručování po ČR kurýrem
  • Doručování od obálky po palety
  • Doručování zásilek do celého světa letecky
  • Výhodná přeprava do zahraničí
  • Speciální služby – například kompletace a balení nejen vánočních balíčků na přání klienta

Ať už jde o drobnou obálku, důležité smlouvy, vzorky, dárky pro klienty nebo urgentní zásilku na druhý konec republiky – EPS je kurýrní služba, na kterou se dá stoprocentně spolehnout.

Důležitý článek v každé úspěšné firmě

Dobře fungující kurýrní služba je často nenápadným, ale zato klíčovým článkem firemních procesů. Když funguje spolehlivě, vše běží hladce a firma je efektivní. Bez její pomoci se dá obejít, ale s ní jsou výsledky lepší a efektivnější.

EPS Kurýr proto pomáhá firmám šetřit čas i nervy. Stal se praktickým pomocníkem pro:

  • office managery a asistentky,
  • recepční a administrativní pracovníky,
  • výrobní firmy i jejich zázemí
  • advokátní kanceláře,
  • veterinární kliniky,
  • zubní laboratoře,
  • profesionální fotografy a mnoho dalších oborů.

Pro všechny platí totéž – místo hodin strávených v zácpách nebo na poště stačí jeden telefonát či email. O zbytek se postará spolehlivá a flexibilní kurýrní služba.

„To nejde“ u nás neuslyšíte

EPS Kurýr vznikl před 34 lety z nadšení dvou zakladatelů, kteří se již tehdy chtěli stát prodlouženou rukou podnikatelů a firem. Chtěli se stát opravdovými pomocníky. A tento duch firmu provází dodnes. Filozofie je jednoduchá:
Vždy najít řešení a uspokojit potřeby klienta.

Komplikované případy se občas objeví, ale klienti vědí, že se mohou spolehnout na profesionální přístup. Většinu času jde o běžné, každodenní zásilky – a právě v této rutinní spolehlivosti je síla EPSkurýr.

Osobní přístup jako největší konkurenční výhoda

Na trhu působí mnoho větších i menších kurýrních společností a automatizovaných systémů. Přesto má EPSkurýr stabilní a věrnou klientelu. Proč?

Protože staví na profesionalitě a zároveň osobním přístupu. Protože ví, že dábel se skrývá v detailu.

Protože je férový ke klientům i ke kurýrům a k dalším zaměstnancům. Protože klienti vědí, že se dovolají – a že se na službu mohou spolehnout.

A to je hodnota, kterou žádný robot nahradit nedokáže.

