Kurýr jako opravdový pomocník? Ano, pro firmy, ale nejen pro ně.

Již za dvě hodiny od objednávky je zakázka hotová

Česká kurýrní firma rodinného rozměru EPS kurýr je na pražském trhu již matadorem a stále pracuje na tom, aby držela krok s potřebami svých zákazníků. Poskytuje jim služby kurýrního doručování, což zahrnuje širokou škálu možností. Základem je, že zákazník si objedná službu kurýra a hned po objednávce může být zásilka do 2 hodin (nebo i dříve) dokončena. Jak je vidět, jde o velmi rychlé služby, které se objednávají opravdu v momentě, kdy jsou potřeba.

Základem jsou kvalitní lidé a živý dispečink

EPS staví svou existenci na dlouhodobých vztazích. Většina jejich kurýrů a pracovníků dispečinku pracuje u firmy dlouhá léta. Právě důraz na „živý dispečink“ a jeho dostupnost je to, na co EPS kurýr v žádném případě nerezignuje a klienti to oceňují. EPS slovy své majitelky Barbory Cornelio má ráda technologie, ale pro klienta, který se chce při objednávce doptat na možnosti, uvést všechny detaily a své požadavky a třeba i z auta zařídit to, co potřebuje, tak pro tohoto klienta je ideální vytočit číslo a moci vše nadiktovat. Bez hesel, přístupových kódů a odpovědních automatů. To považuje paní Cornelio za stále větší luxus a nechce od tohoto ustupovat. Pro klienty, kteří naopak rádi vyřizují věci on-line, má tato kurýrní firma možnost kalkulace ceny i následné objednávky po internetu.

Kurýrní služby jsou dostupný luxus, který pomáhá

Obstarání záležitosti kurýrem je staronovým trendem. Kromě interní pošty, interních firemních záležitostí kurýrní služby pomáhají i tam, kde se snoubí pracovní a soukromý život. Slíbili jste přinést rodičům nákup, přátelům dárek, vyzvednout oběd a změněné pracovní plány vám tento slib ohrozí? Přesně tam EPS kurýr zasáhne a zastoupí vás. Umožní vám skloubit pracovní i soukromý život. EPS kurýr je firma, která jednoduše operuje v ulicích města místo svého klienta a dělá to tak dobře, jak by to on sám udělal.

V Praze a také nově v Ostravě a Brně

EPS kurýr je pražská kurýrní firma. V loňském roce založila svou pobočku i v Ostravě a Brně. Ráda by umožnila i v těchto městech využívat kvalitní kurýrní služby. Ne všechny služby, které má ve své nabídce, jsou však v těchto městech dostupné. Doručování zásilek do zahraničí je však dostupné po celé České republice a je jednou ze služeb, které v posledním roce zaznamenávají mírný nárůst.

Vánoce jsou oblíbený adrenalin

Před vánočními svátky se množství práce u EPS kurýr zněkolikanásobí a přesto, že jde o náročné a stresové období, mají jej lidé u EPS velmi rádi. Všichni cítí ve vzduchu příjemný adrenalin a na jeho vlnách se spojují pro dosažení cíle – včasné doruční všech zásilek a dárků, které si lidé v tomto období posílají. V tu dobu se všichni, kdo podle slov paní Cornelio mají ruce a nohy, vysloveně stanou jedním sehraným soukolím, bez rozdílu postavení a pozice.