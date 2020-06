Krtci a hraboši udeřili intenzivněji. Jak ochránit včas svoji zahradu?

Pokud se chcete zbavit krtka, který se usídlil na vaší zahradě, měli byste vědět, že je chráněný zákonem a jeho likvidace nebo jakýkoliv způsob hubení jsou přísně zakázané. Dobrou zprávou ale je, že existuje i humánní způsob, jak se malého „zahradníka“ zbavit. Někdo doporučuje tzv. plašiče krtků, málokdo ale ví, že si na tento zvuk dokážou krtci časem zvyknout a znovu se do zahrady vrátit. Daleko efektivnější jsou postřiky se speciálním zápachem. Například ANTIFER se jeví jako velmi účinný, navíc se jedná o český výrobek. Mimojiné nehrozí, že byste nechtěně přiotrávili domácího mazlíčka nebo jiná volně žijící zvířata v okolí.

Aplikace ANTIFERU

Jestli po zahradě potkáváte přibližně 5 cm díry, u kterých jsou většinou zbytky rostlin nebo trus, potýkáte se pravděpodobně s hraboši. Jsou to jejich vstupní otvory do nor, které vedou do hnízda ukrytého 20–30 cm pod zemí. Hraboš polní dospívá často již před měsícem věku, samička za sezónu zvládne ve 3–4 vrzích přivést na svět celkem až 25 mláďat, proto není radno tento problém nechávat bez povšimnutí, abyste neměli později starost s hraboší kolonií. Nejraději obydlují pole, louky a jim přilehlé zahrady. Tam mají totiž velmi dobré podmínky k přezimování. Výborným pomocníkem je pachový ohradník proti hlodavcům, který je jak dobrou prevencí, tak aktivním bojovníkem. Přípravek obsahuje několik pachů, které v hlodavci vyvolají pocit strachu z predátora a tak raději uteče.



ANTIFER výrobky proti kunám a hlodavcům

Pachový ohradník ANTIFER zabírá i na hryzce. Ti vyhledávají zahrady v blízkosti vodních ploch nebo s vysokou hladinou podzemní vody. Ožírají kořeny ovocných i okrasných dřevin, jsou schopni zlikvidovat všechny mladší keře a stromky. Na rozdíl od díla hrabošů vidíme na dřevu stopy zoubků. ANTIFER nastříkáte například na kousek látky a připevníte na dolní část kmínku do 10 až 15 centimetrů nad zemí, kde je potřeba vytvořit pachovou ohradu a máte od nezvaných návštěvníků vaší zahrady klid.