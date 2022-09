Krkonoše: Plánujete jet na hory se psem? Na tyto věci nezapomeňte!

V oblasti Krkonoš totiž nenajdete veterinu s nonstop provozem, a pohotovost formou příslužby dostupnou na telefonu mají pouze některá pracoviště - mezi nimi také Horská veterinární klinika v Trutnově.

Na co nezapomenout, když jedete na hory se psem? Nezapomeňte přibalit kontakt na veterináře

Již dvanáct let pomáhá Horská veterinární klinika zvířátkům z blízkého okolí, ale také těm, která se do hor vydala se svými majiteli strávit dovolenou. Pokud se ptáte, co může stát, pokud vyrazíte se psem do hor, odpověď je jednoduchá: v podstatě cokoliv. V podhůří Krkonoš, stejně jako ve zbytku České republiky, najdete jen málo veterinárních lékařů držících pohotovost nebo nonstop veterinu. Také proto je spektrum akutních případů přicházejících na Horskou veterinární kliniku v Trutnově velmi široké.

Horská veterinární klinika

Na výlet se psem nejen vodítko, ale i náhubek

V Návštěvním řádu Krkonošského národního parku lze najít pravidla pro případ, že berete s sebou do hor i svého psa. Zásadním pro všechny pejskaře je samozřejmě zákaz volného pobíhání psů, což znamená mít vždy vodítko s sebou. Pokud se chystáte na delší přechod nebo na běžky, raději natrénujte pohyb s postrojem a opaskem, nejlépe s reflexními prvky. Pohyb psa na vodítku nemusí být taková otrava, jak se na první pohled zdá - přinejmenším pro majitele, který ho má lépe pod kontrolou a vyhne se nechtěným setkáním s jinými psy. Má ale i svou stinnou stránku: V zimních měsících velice často přicházejí psi s řeznými a sečnými zraněními způsobenými lyžemi nebo snowboardy. Obvykle tyto případy řeší akutní chirurgický, případně ortopedický zákrok, nicméně hospitalizace a stres majitelů spojený s úrazem zvířátka není nic, co by zpříjemnilo zaslouženou dovolenou.

Když už je řeč o sezónních trendech, i letní měsíce s sebou nesou typické případy: Nejčastěji akutně přijímáme pacienty po uštknutí zmijí nebo s alergickou reakcí na hmyzí bodnutí. Nezřídka také při endoskopickém vyšetření nacházíme osiny v dýchacích cestách. Někdy má také přecenění fyzické kondice a teplé počasí za následek přehřátí a dehydrataci zvířátka.

Náhubek pro psa na Sněžku i do Polska

Na některé výlety se psem budete potřebovat také náhubek. Neobejdete se bez něj na polské straně Krkonoš, a také pokud si budete chtít zkrátit cestu na Sněžku lanovkou třeba z Pece pod Sněžkou. Nezapomeňte, že náhubek musí být pro psa pohodlný, a pokud možno ne nylonový. Přeci jen strávit několik hodin v náhubku, ve kterém se nemůžete pořádně nadechnout, není nic příjemného. S ohledem na možné překročení státní hranice nezapomeňte, že váš pejsek musí mít také mikročip a mezinárodní pas s platným očkováním proti vzteklině a případně dalším infekčním onemocněním.

Máte dobré boty na výšlap? A co váš pes?

Preferujete aktivní dovolenou? Na delší treky, stejně jako na běžky nebo cyklistické výlety se psem se vyplatí investice do kvalitních botiček pro psa. Stejně jako mokrý sníh se z hodiny na hodinu dokáže proměnit v drsný led, také ostré kamínky na cestách způsobují psím tlapkám bolestivá poranění.

Svačinku nepotřebuje jen páníček! Do hor se hodí i pamlsky pro psa

Pokud uvažujete o delší výpravě, berte v úvahu stáří i celkovou kondici vašeho pejska. Štěňata mladší šesti měsíců by na příliš dlouhé výlety neměla chodit vůbec, a i u starších psů myslete na extra příděl vody i energetických pamlsků na cestu. Doplnit zásoby a zastavit se na něco dobrého samozřejmě můžete například na některé krkonošské boudě, pro pejska ale kombinace nezvyklé fyzické zátěže, stresu z cestování a neobvyklých pamlsků může vyústit v zažívací potíže a návštěvu veterináře.

Krkonoše za to stojí

I když se může zdát, že výlet do hor se psem vyžaduje celkem pečlivou přípravu, nádherná příroda Krkonošského národního parku za to úsilí rozhodně stojí. S celým týmem Horské veterinární kliniky vám přejeme krásné zážitky i relax při poznávání našich hor, a bezpečný návrat domů.