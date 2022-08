Krize se blíží. Jak ochránit majetek

Jinak mohou ohrozit nejen sebe, ale celou svou rodinu.

„Krize bude, ať chceme, nebo nechceme. Každý by si tak měl dát včas svůj majetek do pořádku a připravit se na všechna rizika. Klíčové je ochránit si majetek a zabezpečit tak sebe a svou rodinu. Prevence je v tomto případě zásadní, když už je zle, jsou i právní možnosti velmi omezené,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. Typické a stále aktuální důvody pro zájem o právní ochranu majetku, kterými jsou otázky spojené s dědictvím, spoluvlastnictvím nemovitosti či vztahy mezi společníky obchodní společnosti, doplňují díky přicházející krizi i další důvody. Zejména jde o ty, které souvisí s podnikáním či dluhy.

„Například takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Je ale třeba se na ně dívat jako na nástroj uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran. Kromě obvyklého případu rozpadu manželství pomohou totiž i v případě, kdy se jeden z manželů zadluží, třeba i mimo své podnikání, nebo někomu blízkému pomůže například půjčkou, ručením či jiným zajištěním, protože pak mohou eliminovat dopad dluhů na celou rodinu,“ dává jeden z příkladů advokát Pavel Strnad.

Podobné je to i v případě, kdy někdo vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti, protože na něm leží velká odpovědnost. Pokud člen statutárního orgánu porušením svých povinností přispěje k úpadku obchodní korporace, může být povinen vydat veškerou svoji odměnu vyplývající ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to až za období 2 let zpětně před zahájením insolvenčního řízení. V případě konkurzu může být dokonce povinen k plnění až do výše rozdílu mezi dluhy a majetkem společnosti. Statutární orgán odpovídá i za škodu, která vznikne věřitelům společnosti včasným nepodáním insolvenčního návrhu.

„Proto je více než dobré, pokud včas zajistí i právní ochranu svého soukromého majetku, aby ochránil svou rodinu a při insolvenci firmy řešil jen práci, a ne dopad problémů na své nejbližší,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad. Ten potvrzuje i přibývající dotazy klientů, jak mají správně postupovat při hrozícím úpadku, kdy a jak mají podat insolvenční návrh a co očekávat v následujícím řízení.

Velmi důležité je k ochraně majetku nepřistupovat nahodile, ale zodpovědně a řešit ji komplexně. Stačí totiž vlastnit nemovitost nebo mít podnikajícího partnera či děti, a i vaše rodina může být v majetkovém ohrožení – a díky nadcházející ekonomické krizi se tato pravděpodobnost výrazně zvyšuje.

Služba Právní ochrana majetku je určena pro všechny, kdo chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke své rodině a vyvarovat se rizikům v podnikání, možným podvodům nebo následkům fatálních událostí. Podívejte se na možnosti snadného a rychlého řešení na www.pravniochranamajetku.eu.