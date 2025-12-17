Kristův kostel ožije Benefičním koncertem ČAS PRO ŽIVOT Radia Čas

Čtvrtý ročník benefičního koncertu ČAS PRO ŽIVOT Radia Čas, přinese další výjimečný hudební večer, který spojí hudbu a podporu těch, kteří se ocitli v náročných životních situacích. 10. ledna 2026 se Evangelický Kristův kostel na znovu promění v místo plné emocí, solidarity a kouzelné atmosféry.

Benefiční koncert Čas pro život | foto: Radio Čas s.r.o.

Výtěžek z koncertu bude věnován Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, organizaci, která dlouhodobě pomáhá rodinám, jež se vlivem nečekaných událostí ocitly v těžké životní situaci a centru psychosociální pomoci MENS SANA – pomoc lidem, které bolí duše.

Hudební zážitek v podání předních českých interpretů

Návštěvníci se mohou těšit na hvězdy české hudební scény, které vytvoří pestrý a emotivní večer:

  • Anna K. – oblíbená zpěvačka, jejíž osobitý hlas a silné balady patří k nejvýraznějším na české scéně.
  • Inflagranti & Bára Basiková – spojení smyčcového tria a nezaměnitelného hlasu přinese strhující hudební energii.
  • July Morning – mladá energická kapela, kterou můžete znát například z vystoupení na Megakoncertu Radia Čas.

Každé z vystoupení slibuje výpravné hudební momenty umocněné akustikou i jedinečnou atmosférou Evangelického Kristova kostela, která z koncertu tradičně činí zážitek, jenž se hluboce vryje do paměti.

Plakát

„Koncert, který spojuje“

ČAS PRO ŽIVOT je každoroční připomínkou toho, jak velkou sílu má lidská sounáležitost. Jsem nesmírně vděčná všem, kteří se k nám pravidelně připojují – nejen kvůli hudbě, ale i kvůli ochotě pomáhat tam, kde je to potřeba,“ říká Lucie Roubíčková, hlavní organizátorka akce.

Benefiční koncert Čas pro život - kostel

Magické prostředí a vstupenky v prodeji

Evangelický Kristův kostel nabízí ideální propojení duchovní atmosféry a citlivě nasvícené architektury. Právě díky tomu se benefiční koncert každoročně řadí mezi nejvýraznější kulturní události začátku roku.

Aktuálně je v prodeji první vlna vstupenek.

  • Vstupenky do chrámové lodi jsou k dispozici za 699 Kč,
  • vstupenky na balkon za 799 Kč.

Vzhledem k vysokému zájmu v předchozích letech doporučujeme zakoupit vstupenky co nejdříve.

Více informací naleznete na: www.casradio.cz.

Benefiční koncert Čas pro život - Martin Chodúr
Benefiční koncert Čas pro život - Ilona Csáková

Večer plný hudby, emocí a pomoci

Benefiční koncert ČAS PRO ŽIVOT je příležitostí stát se součástí dobré věci a zároveň prožít večer naplněný krásnou hudbou a lidskostí. Přijďte i vy podpořit ty, kteří naši pomoc potřebují, a zažít nezapomenutelný start nového roku.

Akce je podpořena dotací z Moravskoslezského kraje.

