Křídové barvy: ze staré skříně perla interiéru

Své o tom ví Jakub David z Mikulova, který tyto křídové barvy objevil před čtyřmi lety a nyní je nejen prodává, ale také s nimi učí pracovat na kreativních workshopech.



Nová šance pro starý nábytek

Staré židle, stolečky, dřevěné hračky, rámy, houpací křesla, komody nemusí nutně končit u popelnice nebo čekat v kotelně na spálení. „Co je staré, může dál sloužit a dělat radost dalším generacím. Renovace nábytku za pomocí křídových barev není složitá a zvládne ji každý,“ říká Jakub David. Renovace nábytku byl jeho koníček, který se mu postupně stal jednou z hlavních oblastí podnikání. Oblíbil si křídové barvy od britské designérky Annie Sloan. Jsou netoxické, vyrobené na přírodní bázi, mají vysoké krytí, práce s nimi je jednoduchá, rychle schnou a mají krásný pigment v duchu viktoriánské doby z přelomu 19. a 20. století. Staré věci se podle Jakuba Davida nemusí vyhazovat, právě naopak by neměly, protože jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, což u nových výrobků není samozřejmostí. Renovovaný nábytek se umí přizpůsobit modernímu interiéru. Stačí vědět, jak na to. I s tím Jakub David rád pomáhá.



Na workshopu se naučíte techniky renovace

Ještě před koronavirovým rokem pořádal Jakub David workshopy, kde učil účastníky základním technikám renovace, jak udělat různé povrchy, co s čím kombinovat, ale i třeba transfer obrázků na dřevo. „Během tří let se u nás prostřídalo přes sto zájemců. Zájem je velký, takže připravujeme další workshopy,“ vypráví a upozorňuje na rozdíly mezi renovací a restaurováním. Restaurování je návrat do původního stavu, často se jedná o velmi nákladnou činnost. Mnohem levnější je renovace, kterou lze chápat jako inovaci do nového stylu. Poukazuje také na český nešvar, kdy mnozí nemají ponětí o designu a v mylných představách si zařizují byty a domácnosti do určitých stylů v přesvědčení, že tak to je správně. „Na našich kurzech se věnujeme rozlišování různých stylů, ať už se jedná o styl provence, industriální nebo rustikální. Lidé často míchají hrušky s jablky a výsledkem je přeplácanost. My je naučíme objevit skrytou kreativitu a rozpoznat styly.“ Kreativní renovátor vyvrací mylnou představu, že staré věci se nehodí do moderních interiérů. Naopak mohou fádní interiér dobře rozstřelit. Doporučuji začít s renovací starých rámů, konferenčních stolečků. Jak vás to chytne, budete chtít pokračovat,“ uzavírá Jakub David s tím, že starý nábytek si zaslouží obnovit svou zašlou slávu.



Freya Vintage Shop v Mikulově působí na všechny smysly

Na začátku byla touha zkusit si přetvořit starý nábytek. „Nechtěl jsem utrácet za nové vybavení bytu a bylo mi líto vyhodit starý nábytek. Tehdy jsem objevil barvy od Annie Sloan a natolik mě chytla renovace nábytku a křídové barvy, že jsem se rozhodl naučit s nimi pracovat i ostatní,“ vzpomíná. V Mikulově otevřel Freya Vintage Shop, místo, které především zákazníky inspiruje a které působí na všechny jejich smysly. Veškerý nábytek je zde renovovaný pomocí křídových barev. Vedle křídových barev si zde můžete vybrat nejrůznější bytové doplňky. Nečekejte ale žádné sériově vyráběné produkty. Jakub David vybírá exkluzivní produkty, a to jak světové provenience, tak i lokální. Každý kousek je originál. Součástí obchodu je zahradní kavárna včetně vnitřního posezení. Lidé si sem rádi zajdou na dobrou kávu nebo si vychutnat moravské víno. Zatímco manželka vybírá bytové doplňky, manžel si může odpočinout v příjemném prostředí kavárny a nebo si mohou kávu vypít společně a během toho naplánovat obměnu bytu.

S křídovými barvami natřete každý povrch

Křídové barvy se používají bez problémů nejen na dřevo, ale i na jiné materiály, například kov, plast i sklo. Díky tomu se rozšiřuje paleta jejich použití téměř do nekonečných možností. Vytvářejí texturový povrch, a to podle toho, čím nátěr aplikujete. Při natírání štětce jsou vidět jednotlivé tahy, při použití válečku vzniká povrch pomerančové kůry, hladkého povrchu se docílí nastříkáním. Speciálně vyvinuté křídové barvy na stěny mají latexovou strukturu, takže se na ně dá psát křídou a jsou omyvatelné. Radost z nich mají nejen děti ve svých pokojích. Nabídka uspokojí každého, jenom z barev na dřevo si můžete vybírat z 45 odstínů, pokud uvažujete o změně barvy zdí, jistě vám padne do oka některá ze šestnácti možností. Odstíny vymyšlené tak, aby se dobře kombinovaly.



Doba covidová mnohé změnila. Renovace nábytku se vyplatí

Češi se stále více věnují renovaci starého nábytku. Tento trend má tři aspekty. Během covidu měli lidé více času a začali se věnovat úpravám ve svých domácnostech a na chatách a chalupách. Zjistili také, že renovace nábytku se vyplatí. V neposlední řadě je to také činnost, která je kreativní, čistí hlavu a pro mnohé se tvoření stalo relaxací. Jakub David nedávno dokončil renovaci nábytku v apartmánové vile v Chorvatsku. „Zůstal tam původní starý nábytek a protože majitel nechtěl příliš investovat do nového vybavení, požádal mě o renovaci stávajícího nábytku. Výsledkem je příjemné bydlení, které má atmosféru,“ popisuje. Podobně začali uvažovat i ostatní.

Tip na léto: Zažijte kreativní víkend v Mikulově

S létem přichází i čas dovolených. Za prázdninovými zážitky nemusíte jezdit daleko. Mikulov vás nadchne svoji bohatou nabídkou architektonických památek, přírodních scenérií a také smyslových zážitků. Do plánu své dovolené můžete zahrnout i víkend kreativního workshopu v Mikulově. Báječně si odpočinete, poznáte něco nového a zaručeně získáte chuť pustit se do věcí, které doma už dlouho odkládáte. V Mikulově na vás čeká příjemné ubytování, samozřejmě moravská vína, usměvaví lidí, slunce a zážitky.