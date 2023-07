Krátkozrakost je jako epidemie: Ohrožuje všechny současné generace

Zrak berou mnozí jako samozřejmost, ale jen do té chvíle, než se objeví první problémy. Možná jste už také zaznamenali, že vám dělá problém zaostřit na to, co jste dřív snadno viděli. Pokud přemýšlíte, jestli se zhoršený zrak týká právě vás, zkuste si odpovědět na otázky:

Mám večer unavené oči, nebo mě pálí, jsou suché, případně si musím kapat umělé slzy? Rozostřuje se mi po delším čtení vidění do dálky? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ANO, pak je nejvyšší čas svěřit se do rukou odborníka.

Lidé ze skupiny 50+ vědí, že okolo 45 let začínají natahovat při čtení ruce a písmenka nevidí tak ostře. Tento problém se stupňuje, až to nejpozději okolo 50. roku nevydrží a jdou si pro první brýle na čtení. Co ale dělat, pokud jste mladší, a přesto se potýkáte s podobnými problémy?

Zrak v ohrožení díky mobilům

Otázka dobrého zraku nespočívá pouze ve schopnosti vidět ostře písmenka. Je to hlavně o komfortu vidění. Jakékoliv nepříjemné pocity spojené se zrakem by se proto měly začít co nejdříve řešit. „Největší problém dnešní doby spočívá ve způsobu práce a v životním stylu,“ říká optometristka Martina Nováková, MSc z pražské oční optiky IngotVision ve Vysočanech a pokračuje: „Naše oči jsou nadměrně zatěžovány neustálým zíráním do telefonů a počítačů. Přílišná námaha při pohledu do blízka pak způsobuje rozvoj krátkozrakosti i u dětí. Čím menší přitom dítě je, tím větší je také riziko. Všimněte si, kolik dětí je dnes krátkozrakých nebo má problém se zaostřováním, kolika dětem dají rodiče do ruky telefon, ať si hrají, kolik dětí si ve volném čase povídá s vrstevníky a kolik jich zírá do telefonu a je schopných si se sousedem chatovat, byť stojí hned vedle něj...

Problém přitom není přímo v aktuální hodnotě dioptrií, ale v budoucím vážném ohrožení zraku. V naší optice proto klademe, ve spolupráci s očními lékaři, důraz na prevenci progrese krátkozrakosti, a to jak u dětí, tak u dospělých. Samozřejmě se věnujeme také odstraňování ostatních zrakových problémů u dospělých. Jedná se převážně o správnou korekci a vhodně vybrané brýlové čočky včetně povrchových úprav tzv. filtrů.“

Čísla mluví jasně

Jaká konkrétní rizika spojená s nárůstem krátkozrakosti nás tedy do budoucna čekají? Je statisticky dokázané, že krátkozrakostí bude v roce 2050 trpět přibližně 4,5 miliardy populace, což bude asi polovina lidstva. Se zvyšující se krátkozrakostí roste i riziko vzniku předčasného šedého zákalu, zeleného zákalu, degenerace nebo odchlípení sítnice, a to v hodnotách 20× až 45× podle výše vady.

A jak je to s krátkozrakostí u dospělých?

„U dospělé populace to je zase práce, která v převažující většině profesí vyžaduje práci na počítači. Po celém dni nejsme schopni pomalu ani dojet autem domů, protože sval v oku, který umožňuje zaostřovat je tak namožený, že se stáhne v křeči a způsobí rozostřené vidění. Mnoho lidí také nenosí správné dioptrické hodnoty, případně vůbec žádné, i když to jejich zrak vyžaduje,“ komentuje situaci dále optometristka.

Jak zhoršení zraku začít řešit?

S tím vám poradí odborník na zdravý zrak – optometrista, který vám správně změří dioptrické hodnoty a odhalí příčinu problému. Pokud odhalí jakékoli zdravotní oční komplikace, pošle vás za očním lékařem, s nímž v případě dětí spolupráce probíhá vždy.

Dále je třeba navrhnout vhodné řešení pro zrak a úlevu od potíží. V oční optice IngotVision ve Vysočanech to například u krátkozrakých dětí znamená třeba speciální brýlové čočky nebo ortokeratologické čočky, které eliminují faktory nárůstu krátkozrakosti týkající se geometrie obrazu na sítnici.

Zcela zásadní je u nich i rodičovský dohled nad používáním počítačů a mobilů. Důležité je, aby děti trávily co nejvíce času na přirozeném světle a v přírodě. Platí to i pro dospělé a mladistvé, kde je také stěžejní správně vybrat brýlové nebo kontaktní čočky (ortokeratologické čočky nejsou jen pro děti), případně filtry.

Brýlové čočky je vždy potřeba doporučit na míru podle potřeb a obtíží klienta. Filtry pak podle toho, zda jsou pro dané obtíže a použití vhodné. Některé filtry se používají na celodenní nošení, jiné jsou vhodné pouze pro daný výkon (například tzv. blue-control filtry blokující modré světlo z obrazovek či umělé bílé světlo ze zářivek a LED světel), další jsou třeba indikované nebo kontraindikované z hlediska oftalmologických obtíží. To už je ale kapitola sama pro sebe.