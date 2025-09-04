Kouzlo kojeneckého plavání v Hradci Králové: radost pro děti i rodiče

V plaveckém středisku Zéva v Hradci Králové mají maminky i tatínkové možnost dopřát svým dětem nejen zábavu, ale také cenné zkušenosti, které je budou provázet celý život.
„Dítě je na vodní prostředí zvyklé už z prenatálního období. Ve vodě provádí pohyby, které připomínají plavání, i když ještě nemá potřebné motorické schopnosti. Naším cílem není vychovat malého závodního plavce, ale vést děti ke zdravému pohybu, radosti z vody a přirozenému rozvoji,“ vysvětluje Simona Kuličková, instruktorka plavání v centru Zéva.
Proč začít s plaváním tak brzy?
Kojenecké plavání neznamená dril ani výuku plaveckých stylů. Jde především o to, aby se děti naučily vodu vnímat přirozeně, aby z ní neměly strach a postupně si osvojovaly dovednosti, jako je zadržení dechu, výdech do vody, orientace pod hladinou či poloha na zádech. Starší batolata pak nenásilně a hravou formou získávají základy plaveckých pohybů.
Výhody plavání jsou přitom nesporné. Děti, které se účastní kurzů, bývají pohybově zdatnější, zdravější, lépe jedí a klidněji spí. Velkým přínosem je také pobyt v kolektivu – děti si zvykají na ostatní a učí se přirozeně fungovat mezi vrstevníky.
Hra, říkanky a radost z vody
Lekce v plaveckém středisku Zéva nejsou jen o cvičení. „Snažíme se, aby se děti cítily ve vodě příjemně. Do hodin zapojujeme říkanky, hračky a různé pomůcky. Plavání musí bavit děti i rodiče, protože jejich naladění se okamžitě přenáší,“ říká Simona Kuličková.
Ne všechny děti si ale vodní prostředí zamilují hned. Některé zpočátku pláčou nebo se brání. Instruktorky proto rodiče povzbuzují, aby nesrovnávali své děti s ostatními, dopřáli jim čas a postupně je do aktivit zapojovali. „Důležité je, aby to byla radostná zkušenost. Pokud vidím dítě i rodiče šťastné, vím, že má naše práce smysl,“ dodává instruktorka.
Přínos i pro rodiče
Kojenecké plavání nepřináší radost jen dětem. Maminky a tatínkové získávají možnost zpestřit si stereotypní dny na rodičovské dovolené, aktivně trávit čas s dítětem a zároveň udělat něco pro jeho zdravý vývoj. Navíc se setkávají s dalšími rodiči a mohou sdílet zkušenosti i radosti.
Osobní zkušenost maminek
Velkým důkazem přínosů plavání jsou zkušenosti samotných rodičů. „Jako máma dvou dětí mohu plavání jedině doporučit. Začala jsem s oběma ve věku šesti měsíců. Dnes jim je rok a tři roky a vodu milují. Já sama jsem v klidu, když jedeme na dovolenou k moři nebo na koupaliště – vím, že děti vodu respektují a dokáží se v ní chovat,“ říká maminka Dominica Kotlantová.
Přijďte vyzkoušet i vy
Kurzy v plaveckém středisku Zéva v Hradci Králové jsou otevřeny pro rodiče s dětmi už od kojeneckého věku. Přijďte si s vaším miminkem vyzkoušet, jaké to je společně objevovat radost z vody. Plavání se může stát nejen vaším společným zážitkem, ale i krásným startem k celoživotnímu vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu.
Reference:
„Se synem jsme docházeli na kojenecké plavání do Zévy od jeho 6.měsíců do 2 let. Lepší aktivitu pro malé děti rodič nemůže najít. Syn si díky lekcím osvojil vztah k vodě, naučil se základní dovednosti a nyní ho nemůžu udržet, když je v blízkosti vody. Díky lekcím se zamiloval do plavání a miluje jakékoliv aktivity ve vodě.“
Maminka chce zůstat v anonymitě.
„Za mně a mého syna hodnotíme výuku plavání kojenců a batolat Rosnička 5 hvězdičkami z 5. Výuka má „hlavu a patu“ a je vedená zábavnou formou. Lektorky jsou příjemné, poradí, pomohou a vysvětlí. Plavání v této organizaci můžeme jen doporučit, jsme s nimi naprosto spokojeni.“
Maminka Jana Janečková
Kojenecké plavání, jedna z nejlepších variant všestranného rozvoje dětí od narození. Chodila jsem s dcerami od plavání v rodině až do bazénu. Lekce jsou uzpůsobeny věku a motorickým dovednostem dítěte. Nenásilnou formou procvičujete osvojení základních plaveckých dovedností, jemnou a hrubou motoriku, sociálně se dítě otužuje a zvyká si na nová prostředí a situace. Pro matku je to výborné vybočení z denního stereotypu, pobaví se s maminkami. Děti si pohrají v herně. Líbí se mi sledovat pokroky dcer a jejich rozzářená očka, když se jim povede něco nového.
Z pohledu babičky:
Je krásné sledovat, jak dcery se svými dětmi pokračují v aktivitách, kterými si samy prošly. Nepřemýšlejí, že by s dětmi nechodily plavat nebo cvičit. Za dobu, kdy se kojenecké plavání hodně rozšířilo díky metodice p. Kiedroňové, se hodně posunulo kupředu /pomůcky, nápady, prostředí/. Jen maminky jsou jiné /neukázněné/, nedbají pokynů instruktorek, a tak si říkám, proč tam chodí, když je vidět, že je to nebaví. Všechny tyto elementy předčí radost mých vnoučat a la vodníčků z vody, kdy si osvojují základní plavecké dovednosti a ukazují mi, co už umí a dokážou. Zkrátka, že voda je jejich život.
Babička Renáta Pavlů
Plavecké středisko Zéva, z.s.