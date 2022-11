Koupit si repasovaný telefon je jako zasadit strom, vysvětluje Swappie

Cílem Swappie je nabídnout variantu, jak při nakupování elektroniky šetřit životní prostředí i finance. Repasování, tedy odborně provedená oprava telefonu, navrací použité telefony zpět do oběhu. Zákazníci si je pak u Swappie mohou běžně pořídit až o 40 % levněji, ušetřit tak vlastní peníze a hlavně životní prostředí. Technici ve Swappie používají při opravách nejnovější technologie a dokáží z použitého telefonu vytvořit velice odolný model. Celý proces sestává u Swappie z 52 kroků a maximální kontroly. Nabízí aktivní zákaznickou podporou, rychlé doručení a minimálně 12měsíční záruku.

Black week slevy a vrácení zdarma

Swappie v rámci svých Black week slev nabízí před Vánoci možnost pořídit si udržitelnější telefony ještě levněji. Kromě prodloužené možnosti vrácení až do 6. ledna příštího roku zákazníky čekají také slevy na všechny telefony i dopravu. V nabídce je tak například iPhone 8 s úložištěm 64 GB od 3 590 Kč, oblíbený iPhone SE 2020 s úložištěm 64 GB od 4 290 Kč nebo novější iPhone 12 Pro s kapacitou 128 GB s cenou od 15 790 Kč. Nabídka se každý den mění a platí jen do vyprodání zásob.

Na českém trhu si těžko pořídíte zelenější mobil, než je ten od Swappie

Filozofie společnosti stojí na čtyřech základních pilířích. Swappie redukuje elektronický odpad, znovu využívá funkční součástky, recykluje materiály a opravuje všechny telefony ve svých vlastních továrnách. iPhony navíc doručuje v udržitelných obalech.

„Ve svém životě se snažím přemýšlet nad tím, jak být ohleduplnější vůči ostatním na téhle planetě. Nejím maso ani jiný živočišný produkty, když to jde, jedu po městě na elektrickým one wheelu nebo kole. Třídím odpad a snažím se věci spíš opravovat, než kupovat neustále nové. Proto mi i dává smysl spojení se Swappie, který nabízí kvalitní službu v oblasti repasovaných telefonů. K tomu přidávají i dost benefitů, které vás přesvědčí, že to má smysl,“ uvádí ke spolupráci Ben Cristovao.

Repasované telefony mají oproti novým až o 78 % nižší uhlíkovou stopu

Elektronika je nejrychleji rostoucím zdrojem odpadu na světě. Elektronický průmysl vyprodukuje každý rok miliony tun oxidu uhličitého – konkrétně jde o 3 % všech světových emisí. A chytré telefony patří mezi zařízení s nejnižší životností. Kvalitní repasování může ušetřit více než 2 miliony tun emisí za rok. Pro ilustraci se pak uhlíková stopa kompenzovaná každým nákupem repasovaného telefonu rovná vysazení jednoho stromu. Environmentální report, který vydala společnost Swappie, odhaluje, že díky repasování lze ušetřit až 78 % emisí vyprodukovaných při pořizování nových telefonů.