Koupit si iPhone a zároveň zasadit strom? Jde to.

Hlavním přínosem repasovaných telefonů je především obrovská úspora emisí. Když si zákazník koupí repasovaný telefon, je to, jako by zasadil jeden strom. Velice jednoduchou cestu, jak si repasovaný telefon bezpečně a za výhodnou cenu koupit, na stejném místě svůj starý prodat a ještě tím nezatěžovat planetu, nabízí finská společnost Swappie. „Jen v roce 2021 pomohlo Swappie ušetřit tolik tun oxidu uhličitého, že by to stačilo na vysázení několika kilometrů lesa. Na udržitelnost dbá i samotný chod firmy a ve Swappie tak začneme od roku 2024 využívat pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. Své repasované iPhony navíc doručujeme v udržitelných obalech,“ doplňuje Country manažerka pro český a slovenský trh Simona Sedlárová.

Zní to logicky. Většina spotřebitelů si přesto nikdy nekoupila repasovaný smartphone místo nového. Výzkumná agentura Kantar provedla šetření, proč tomu tak je. Více než třetina spotřebitelů (33 %) uvedla jako důvod stav baterie, dále funkční kvalitu nového telefonu (42 %) a absenci známek opotřebení (26 %). Swappie proto reaguje na tuto mezeru na trhu a představuje svou novou řadu, Premium Series, jež nabízí 100% kapacitu baterie, žádné známky opotřebení, plnou funkční kapacitu a stejně jako na všechny prodávané iPhony Swappie se i na prémiovou řadu vztahuje 12měsíční záruka. Také Premium Series produkuje zlomek elektronického odpadu, který je tradičně spojován s novými smartphony, takže je lepší volbou pro planetu. Znamená to, že spotřebitelé mohou vlastnit bezchybnou variantu technologie, aniž by přispívali k obrovskému množství elektronického odpadu, který vzniká v důsledku výroby smartphonů.

V Česku Swappie spolupracuje s Benem Cristovao, který pro společnost vytvořil další videoklip. Jeho hlavním poselstvím je doporučení: „repásni telefon a ušetříš planetě 61,5 kilogramů skleníkových plynů“:

„Výroba nových chytrých telefonů produkuje více než 100 milionů tun CO 2 ročně, zatímco elektroodpad je nejrychleji rostoucí formou odpadu na planetě. 85–95 % emisí spojených s chytrými telefony se uvolňuje během výroby, včetně těžby surovin, přepravy a prvního roku životnosti. Začátkem letošního roku Brusel navrhl právní předpisy na podporu práva spotřebitelů na opravu, což je krok správným směrem. Musíme však jít ještě dál a zajistit, aby byly zakázány veškeré praktiky, které omezují nezávislé opravy prostřednictvím procesů, jako je serializace, omezení distribuce dílů a přístupu k návodům. Spotřebitelé by měli mít možnost vyhledat cenově dostupný a kvalitní servis u poskytovatele, kterého si vyberou, a v žádném případě by nemělo dojít ke zhoršení funkčnosti výrobku, protože oprava byla provedena mimo síť původních výrobců. To je jediný způsob, jak účinně podpořit opravování před výměnou,“ komentoval Jori Ahvonen, CTO společnosti Swappie.

Premium Series je dostupné ve všech 24 zemích, kde společnost Swappie působí. Nejdůležitějším prvkem řady Premium Series společnosti Swappie je její uhlíková stopa, která stejně jako u ostatních repasovaných zařízení nabízených společností Swappie vytváří o 78 % méně emisí než nový smartphone.

„Vždy jsme si kladli za cíl naslouchat našim zákazníkům a v průběhu let jsme se jim tímto přístupem a neustálým vylepšováním naší nabídky přiblížili. Repasovanou elektroniku jsme tak učinili o něco rozšířenější a dostupnější. Věděli jsme však, že to nestačí, že existuje skupina zákazníků, kteří si repasovanou elektroniku vyberou pouze v případě, že telefon má nedotčený estetický stav nebo baterii s plnou kapacitou. I když hledali ekologicky šetrnější řešení, absence tohoto řešení u nich vytvářela bariéru. Proto přicházíme na trh s prémiovou řadou Swappie, protože představuje o třídu vyšší novinku, která náročným spotřebitelům usnadní začlenění principů cirkulární ekonomiky do jejich každodenního života,“ komentuje Casper Andersen, Premium Series Lead ve společnosti Swappie.

CEO a spoluzakladatel společnosti Swappie Sami Marttinen řekl: „S nadšením vytváříme svět, který je udržitelnější, etičtější a inkluzivnější. Naši zákazníci stojí v centru všeho, co děláme, a jsme odhodláni učinit používání našich služeb co nejjednodušší a nejpříjemnější. Společnost Swappie má jedinečnou pozici, protože veškeré repasování provádíme v našich vlastních laboratořích v Evropě, vlastníme svůj dodavatelský řetězec a nabízíme výhody, jako je záruka a možnost vrácení zboží. V každé fázi můžeme zajistit dodržování standardizovaných postupů, což zaručuje vysoce kvalitní a plně funkční výrobky. To má zásadní význam pro budování dlouhodobé důvěry ve společnost Swappie. Chytré telefony nemají datum spotřeby a my doufáme, že přidání Premium Series k naší oblíbené produktové řadě pomůže ještě většímu počtu spotřebitelů, aby se při nákupu repasovaného iPhonu cítili stejně pohodlně jako při nákupu ojetého automobilu.“

Počet výrobků Premium Series je omezený, ale třída Premium se vztahuje na všechny modely.

Řada je dostupná od května

Swappie je přední online platforma pro nákup i prodej repasovaných chytrých telefonů. Posláním společnosti je poskytovat vysoce kvalitní, cenově dostupnější a ekologický způsob pořizování telefonů. V současné době působí v 24 evropských zemích včetně Česka, Švédska, Itálie nebo Německa. Repasování, tedy odborně provedená oprava telefonu, navrací použité telefony zpět do oběhu. Zákazníci si je pak u Swappie mohou běžně pořídit až o 40 % levněji, ušetřit tak vlastní peníze a hlavně životní prostředí. Technici ve Swappie používají při opravách nejnovější technologie a dokáží z použitého telefonu vytvořit velice odolný model. Celý proces sestává u Swappie z 52 kroků a maximální kontroly.

Pro více informací navštivte: https://swappie.com/cz.