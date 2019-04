Kotlíkové dotace potřetí a naposledy: Až 127 500 korun na nový kotel

Je to nabídka, která se neodmítá. Rozhodně nad ní aspoň vážně přemýšlejte. Až do konce roku můžete získat dvě pojištění...

Kdyby Karel IV. a Jan Žižka inovovali s Pražským voucherem

Víte, co tvoří dějiny? Co posouvá kolečka rozvoje kupředu? Nápad. Odvaha opustit komfortní zónu a nahlédnout do doposud...