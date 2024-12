Kosmetické trendy pro rok 2025

Jedním z hlavních trendů je nutrikosmetika a podpora mikroflóry pleti, která vypadá krásně a zdravě i bez make-upu. Zákazníci upřednostňují produkty, které nabízejí komplexní péči v jednom kroku a soustředí se na hydrataci, zklidnění pleti, anti-age účinky, zlepšení celkového tónu a redukci akné.

Přírodní pleťová séra pro celkovou výživu pokožky

Zdravý vzhled pleti podporují přírodní složky, jako je bakuchiol. Tato šetrná a méně dráždivá alternativa retinolu je ideální pro citlivou pleť, aniž by narušovala její mikroflóru. Pro optimální výživu je doporučeno vybírat produkty s vyšším obsahem pečujících složek. Kombinace vitamínu E, koenzymu Q10 a skvalenu je účinná pro dosažení anti-age efektu a podporu zdravé pokožky.

Bakuchiolové sérum DERMIO

Beauty drink jako chutný doplněk stravy

Beauty nápoje představují pohodlný a efektivní způsob, jak podpořit vzhled pokožky, vlasů a nehtů na buněčné úrovni. Na rozdíl od klasických kosmetických přípravků je konzumace beauty nápojů velmi jednoduchá a účinná. Stačí je pravidelně pít, a tím dostáváte všechny prospěšné látky přímo do těla. Mezi účinné složky patří kolagen, kyselina hyaluronová, vitamíny (například vitamín C, E, B), minerály (zinek, selen), antioxidanty nebo aminokyseliny. Díky rychlé vstřebatelnosti látek do krevního oběhu mají účinky dlouhodobý efekt. Doplňky stravy v podobě beauty drinku navíc skvěle chutnají a vybírat můžete z několika variant.

Korejské pleťové masky – tajemství krásy, které dobývá svět

Korejské pleťové masky se staly celosvětovým beauty trendem, který si získal oblibu nejen díky své efektivitě, ale i relaxačnímu charakteru. Korejská kosmetika kombinuje vysoce účinné ingredience přírodního původu jako jsou výtažky z ovoce, květin a bylin. Textilní a krémové masky poskytují širokou škálu benefitů od hloubkové hydratace, zpevnění a rozjasnění pleti až po anti-age účinky. Kromě pleťové péče produkty zahrnují také hydrogelové náplasti na oční okolí, rty nebo partii chodidel.

Korejské pleťové masky značky Oh K!

Kosmetika inspirovaná wellness a self-care

Mezi další populární novinky patří kosmetické produkty kombinující kosmetiku s prvky relaxace a meditace. Tento trend zahrnuje beauty produkty na podporu kvalitního spánku, koupelové rituály, aromaterapie a použití esenciálních olejů. Oblíbenými pomůckami v mindful beauty rutině jsou jadeitové a růženínové válečky, guasha kameny nebo masážní válečky.

Během péče o své tělo nezapomínejte ani na další části jako krk, dekolt nebo ruce. Dbejte také na prevenci a včasné řešení kosmetických problémů, protože krása pleti vychází pouze ze zdravé pokožky.