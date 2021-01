Koronavirus se stal noční můrou automechanika

COVID-19 si ale nevybírá. V případě pana Kováře stačilo, aby vyřadil dva jeho významné odběratele z provozu, a hned bylo zle! Zodpovědný automechanik spadl do dluhové pasti, ze které se mu od té doby nedaří dostat.

Podnikatelský model automechanika Kováře si zakládá na střízlivém a obezřetném přístupu. On sám je totiž člověk, který za každých okolností stojí oběma nohama na zemi. „Pracuji hlavně s většími firmami a živnostníky s větším objemem aktivity. Starám se o jejich vozové parky, protože je to tím víc práce, a tudíž přinášejí i výraznější výdělek. Krom toho se jejich platební historie dá i lépe ověřit a já nemám čas na to, abych řešil zákazníky, kteří se pak zdlouhavě vykrucují, když jim pošlu fakturu za odvedenou práci,“ vysvětluje své striktní zásady specialista na automobily, z něhož přímo čiší zodpovědnost a oddanost své práci. „Chci, aby tady zaznělo, že jsem díky tomu nikdy s nikým neměl problém. Až doteď. Bohužel zrovna oba neplatící odběratelé zadali finančně velmi náročné zakázky. A když nezaplatili, situace nebyla lehká,“ stěžuje si.

Složitá situace pana Kováře nevypadala ze začátku tak neřešitelně. Zodpovědný automechanik totiž poměrně rychle převzal iniciativu do vlastních rukou a neotálel. Soud jeho nárok vydáním rozsudku podpořil. Díky efektivní práci pověřeného soudního exekutora to dokonce vypadalo, že by se pan Kovář mohl velmi rychle domoci spravedlnosti a vyvarovat se tak vlastních táhlých finančních problémů, které teprve měly přijít. Ale ouha!

„V obdobné situaci se na jaře tohoto roku ocitla spousta věřitelů,“ vysvětluje nejmenovaný soudní exekutor a dodává i důvody. „24. dubna vešel totiž v platnost tzv. lex COVID, tedy zákon zavádějící sérii pravidel pro zlehčení ekonomických dopadů pandemie na ekonomické subjekty. Významně se podepsal i na problematice již vedených exekucí. Dlužníci třeba díky nové legislativě dostali možnost žádat soudy o prominutí lhůt ke splnění jejich povinností. Věřitelé se tak dostali do nezáviděníhodné pozice,“ vykresluje novou realitu specialista.

Pan Kovář zažíval na jaře celkovou existenční krizi. „Podnikání se obzvlášť na jaře celkově nedařilo. Firmy zákazníků byly ochromené, spoustě lidí stála auta doma jen tak ladem a zrovna tato velká zakázka byla rána,“ vzpomíná. „Najednou jsem skoro nemohl splácet svým dodavatelům, takže jsem spoléhal na další velkou zakázku. Ta ale dopadla úplně stejně! Vzhledem k tomu, že jsem pořád řešil, co s tou první, nezbývalo na tuhle moc času. Moje chyba – zareagoval jsem pozdě. Ve výsledku jsem se musel zadlužit,“ dodává pochmurně. Pan Kovář teď balancuje na pokraji dluhové pasti. Zachránit ho může jen úspěšná exekuce vůči majetku klientů v prodlení.

Legislativní kroky české vlády, co se týče změn úpravy exekucí v důsledku lex COVID i rozsáhlé novelizace exekučního řádu, kritizovala i Exekutorská komora ČR. Vládě je vyčítáno, že až moc ulevuje dlužníkům a relativizuje jejich vinu za to, že se dostali do prodlení. Součástí argumentace je i apel na zachování stávající úpravy mobiliárních exekucí jako efektivního nástroje působení na vůli dlužníka plnit své pohledávky.