Kopání naslepo vás může přijít draho. Začněte vytyčením plynovodu

Největší český distributor plynu GasNet loni řešil 534 případů narušení plynovodu třetí stranou a letošní rok zatím nenaznačuje velké zlepšení. Přitom řešení v podobě vytyčení trasy plynovodu přímo na staveništi poskytuje distributor zdarma a objednat se dá během pár minut přes online portál.
„Ve chvíli, kdy se bagr nebo i obyčejný krumpáč opře do plynovodu, nejde jen o škodu na potrubí. V sázce je zejména zdraví lidí. Vedle toho hrozí dočasné odstávky plynu a často musí společně s našimi plynaři na místě zasahovat i hasiči. Vytyčení plynovodu může tuhle chybu zastavit dřív, než vůbec vznikne,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Minulý rok řešil GasNet 534 případů narušení plynového potrubí třetí stranou. Nejčastější příčinou byly neodborně prováděné zemní a výkopové práce, kdy si stavbaři dopředu nezjistili, kde je pod zemí plyn. V důsledku těchto nehod pak musel GasNet dočasně odstavit od dodávky plynu přes 3 100 domácností. Letos evidují plynaři už přes 240 takových případů.
Kromě ohrožení zdraví a majetku nebo finančních postihů pro viníka komplikuje každý takový případ běžný život stovkám lidí: odstávky plynu, uzavírky ulic nebo omezení dopravy jsou běžným dopadem na okolí nehody. Výjimkou nejsou ani případy, kdy musí složky IZS evakuovat byty a domy.
Neznalost zákona neomlouvá
Vytyčení plynovodu je zákonná povinnost. Energetický zákon jasně zakazuje práce v ochranném pásmu plynovodu bez souhlasu jeho provozovatele. Přesto tuto povinnost stavebníci často ignorují nebo o ní vůbec nevědí. A nejde jen o neopatrné jednotlivce na zahradách, tři čtvrtiny případů mají na svědomí firmy a podnikatelé.
Pokud plynovod poškodíte, distributor po vás vymáhá náklady na opravu potrubí i náhradu za uniklý plyn, přičemž se účet může snadno vyšplhat do stovek tisíc až milionů korun. Závažné případy navíc putují k Energetickému regulačnímu úřadu, kde hrozí další sankce.
Jak se celé téhle situaci vyhnout?
Než sáhnete po lopatě, navštivte portál dpo.gasnet.cz. Tady požádáte distributora o vyjádření k umístění stavby. Pokud bude v blízkosti plynovodu, můžete si následně objednat i vytyčení trasy plynovodu.
Služba vytyčení spočívá v tom, že technik GasNetu přijede na místo plánovaných prací a trasu podzemního potrubí vyznačí sprejem. Potom víte přesně, kde kopat smíte a kde je nutná opatrnost. Všechno poskytuje distributor bezplatně.
Plynárenská pohotovost na telefonním čísle 1239
Pokud už dojde při stavbě k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu, je nutné okamžitě volat nonstop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče. Telefonní číslo platí pro celou Českou republiku. Všechna volání plynaři prověřují.
Všechny potřebné informace a postupy najdete na kudyvedeplyn.cz. Řešení existuje, je dostupné a nic nestojí. Jediné, co je potřeba udělat, je začít na správném místě.