Kontrolujte si spotřebu energie a vody

Lepší přehlednost a nižší spotřeba i náklady. Techem monitoring energie poskytuje kompletní přehled o hodnotách spotřebovaného tepla.

Srovnávejte a ušetřete: na základě vytvořených analýz můžete okamžitě rozeznat nesrovnalosti, dělat uvážená rozhodnutí a lépe využívat potenciálních úspor. Budete moci spolehlivě kontrolovat efektivitu modernizačních opatření.

Vše je otázka kliknutí

Vstupte do portálu Techem a najdete vše, co potřebujete. Údaje o vytápění i vodném - Techem monitoring dělá vše transparentní. Podrobné analýzy a srovnání, které čerpají údaje z uzavřených vyúčtování z předešlých let. Techem monitoring Plus současně zahrnuje i údaje o aktuální spotřebě. Veškeré informace vám jsou pohodlně dostupné online ve vašem stolním počítači, tabletu nebo chytrém telefonu.

Více najdete na zde