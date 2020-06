Kontrola spalování tuků v reálném čase. KETOSCAN šetří čas i peníze

A co pro to musíte udělat? Jen po dobu tří vteřin vydechovat do malého přístroje.

KETOSCAN pomáhá udržovat váš zdravý životní styl

Jestliže usilujete o zdravý životní styl a chcete k tomu využívat špičkovou technologii, KETOSCAN je určený přímo pro vás. Zařízení měřící efekt diety vyvinula jihokorejská společnost Sentech GMI. U nás můžete moderní pomůcku při hubnutí zakoupit u společnosti V-NET, což je výhradní prodejce v Česku i na Slovensku.

KETOSCAN mini je kapesní dechový analyzátor acetonu, který rychle změří hladinu ketonů ve vydechovaném vzduchu. Měřit se můžete kdykoliv a kdekoliv a v reálném čase víte, jak si váš metabolismus vede.

Kontrola spalování tuků nebyla nikdy jednodušší

Dodržujete striktně dietu, namáháte se v posilovně, ale nedokážete si žádným způsobem ověřit, zda je vaše dřina k něčemu dobrá? S tím je nyní konec. Díky KETOSCANU nebyla kontrola spalování tuků nikdy tak snadná.

Naše tělo produkuje ketolátky jako vedlejší produkt v okamžiku, kdy začíná spalování tělesného tuku. Mluvíme o tzv. ketóze. Pokud je naše spalování rychlejší, zvyšuje se v našem těle množství ketolátek. Pomocí moderního přístroje lze zjistit nejenom množství ketolátek v těle, ale také rychlost spalování tělesného tuku.

Měření tělesného tuku pohodlně z domova

Mezi ketolátky se řadí aceton, který je silně těkavý a vylučuje se při výdechu v podobě plynu. Díky tomu může být měřen ve vydechovaném vzduchu pomocí kapesního dechového analyzátoru. Jak přístroj pro měření tělesného tuku funguje?

Stáhněte si mobilní aplikaci KETOSCAN v Google play nebo App store

Spusťte aplikaci v mobilu

Poté zapněte zařízení – dojde ke spárování

Vyklopte z přístroje vestavěný slot pro náustek

Po dobu 3 vteřin vydechujete do přístroje

Na displeji i na mobilu se objeví výsledky měření

Kontrolovat spalování tuku můžete nejen z pohodlí vašeho domova, ale kdekoliv se zrovna budete pohybovat. Třeba venku při běhu nebo v posilovně.



Měření tuku v těle: výsledky prozradí váš aktuální stav

Na displeji mobilu se po měření může zobrazit 13 různých úrovní koncentrace acetonu, úroveň ketózy, rychlost spalování tělesného tuku za hodinu. Ideální výsledek je level 10, při kterém spalujete tělesný tuk velmi rychle.

Aplikace je skvělá v tom, že nechybí ani krátký komentář k výsledku. Není potřeba si nic přepočítávat a nad výsledky dlouze přemýšlet. Vše potřebné ohledně spalování tuku se dozvíte během pár vteřin.

KETOSCAN jako ideální pomocník při dietě a cvičení

Přístroj KETOSCAN v sobě ukrývá mnoho výhod, díky kterým je při hubnutí a cvičení pomocníkem číslo jedna.

Ideální při dodržování nízkosacharidové i paleo diety

Kontroluje skutečné ztráty tuku , nikoliv ztrátu svalů a tělesné vody

, nikoliv ztrátu svalů a tělesné vody Umožňuje při ketogenní stravě z důvodu léčby či onemocnění potvrdit stav ketózy

Není nutné odebírat krev vpichem do prstu pro zjištění výsledků

Šetří peníze – můžete si snadno doladit váš dietní či cvičební plán

Po 320 testovacích cyklech se přístroj zablokuje. Je potřeba vyměnit senzor, abyste měli opět stoprocentně přesné výsledky. Po výměně bude fungovat opět naplno.