Kontejnerová Anticovidová centra od českého výrobce VARIEL

VARIEL je pojem, který se poprvé objevil v roce 1992. Tehdy v rámci privatizace vznikla akciová společnost, jejíž prvopočátky a zkušenosti však sahají až do roku 1964. Od výroby technologických domků to bylo jenom kousek k produkci standardizovaných certifikovaných kontejnerů ISO nacházejících uplatnění v mnoha oborech. Ať už jde o armádu, IZS nebo civilní prostředí.

● Technologické kontejnery a domky

● Zdravotnické a vojenské kontejnery

● Komponenty dopravních prostředků

● Výroba kompozitů

Právě současná situace s onemocněním COVID-19 přispěla k tomu, že se na trhu objevila kontejnerová Anticovidová centra, která plní úlohu mobilních laboratoří a očkovacích míst. A v čem jsou kontejnery od společnosti VARIEL tak výjimečné?

Výrobní proces od A až do Z



Výsadou společnosti VARIEL je to, že její konečný produkt vzniká tzv. od nápadu. Na počátku všeho je idea, následuje spousta vývojové a konstrukční práce, zpracování výrobních postupů, teprve poté může začít nákup materiálů – ocelových profilů, plechů atd. a výroba jednotlivých částí kontejneru, z nichž následně vzniká požadovaný celek. Díky tomu, že jde o vlastní výrobu, mohou být splněny v podstatě jakékoliv požadavky zákazníka. Tím pádem vznikají kontejnery na míru. Ruku v ruce s uvedenými fázemi vzniku kontejneru probíhá samozřejmě marketingová a akviziční činnost.

Již zmiňovaná kontejnerová Anticovidová centra samozřejmě mají patřičnou certifikaci, takže jsou využitelná nejenom v rámci České republiky, ale v podstatě na celém světě.

Přednosti kontejnerů od společnosti VARIEL



Jednou z výhod kontejnerů je zmiňovaná certifikace. Na tvorbu dokumentace i na samotnou výrobu dohlíží certifikační autorita, která po úspěšných mechanických zkouškách vystaví na kontejner CSC štítek.

Je to právě robustní konstrukce, která zajistí, že jsou kontejnery dostatečně pevné. Certifikovaný kontejner vydrží stohování až v devíti vrstvách na sobě. Právě takové vlastnosti přispívají k možnosti dlouhodobého přepravování z místa na místo. A je jedno, zda to bude po silnici za pomoci nákladního vozu, po železnici, letecky, nebo dokonce po moři v rámci lodní dopravy. Kontejnery od VARIEL jsou stavěny na to, aby vydržely mnohé.

To samé se týká také zařízení vnitřních prostor. Kontejnery jsou často vybaveny složitými technologiemi, pro něž je nutno připravit odpovídající pevné výztuhy a taková výbava dokonce odolává zatížení 4G a vyššímu. To je další z kladů, které hovoří ve prospěch kvality zpracování kontejnerů od firmy VARIEL. V rámci povrchové úpravy jsou kontejnery z nabídky společnosti VARIEL vždy nejprve řádně otryskány a teprve poté lakovány certifikovanými nátěrovými systémy. Jejich povrch je maximálně kvalitní a dokáže odolávat různým povětrnostním podmínkám, včetně přepravy po moři.

Díky certifikaci a prvotřídnímu zpracování nacházejí výrobky akciové společnosti VARIEL upotřebení po celém světě a v těch nejnáročnějších podmínkách.



Anticovidová centra 3 v 1 se vším všudy

Antigenní laboratoř, PCR laboratoř či očkovací centrum. K tomu všemu jsou určena kontejnerová Anticovidová centra 3 v 1 splňující všechny přísné podmínky pro uvedené činnosti. Součástí takových mobilních pracovišť jsou i příslušné stany armádního typu, které mohou fungovat jako čekárny, vyšetřovny a místa pro odběry vzorků či očkování. Tato mobilní pracoviště skrývají řadu výhod.

● Celé pracoviště lze snadno a rychle rozložit či složit.

● Stanoviště může být uzpůsobeno pro pěší osoby, ale také pro automobily.

● Denně mohou být vyhodnocovány tisíce vzorků, a to na místě.

● Laboratoře mohou zároveň sloužit jako očkovací centra.

● Součástí stanů je i nezbytné příslušenství od vyšetřovacího lehátka přes židle, stoly, osvětlení až po PC k registraci a zaznamenání úkonů.

● Stany jsou voděodolné.

SpolečnostVARIEL sází na vysokou variabilitu, takže z kontejnerů lze vytvořit v podstatě jakékoliv pracoviště. Individuální přístup je ostatně doménou této firmy stejně jako profesionalita a používání moderních technologií. VARIEL, to jsou kontejnery šité doslova na míru.