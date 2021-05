Konstrukce z CLT – masivní dřevo skrz naskrz

Dřevo se po letech přehlížení stává suverénní součástí hlavního stavebního proudu i u nás. Jednou z těch nejprogresivnějších stavebních technologií na bázi masivního dřeva, notující si se všemi parametry udržitelnosti, je bezesporu CLT. Tato technologie na bázi masivního křížem lepeného dřeva se stala silnou zbraní v rukou kreativních architektů, kteří hledají neotřelá řešení a čisté linie. Zároveň je synonymem tuhosti a kompaktnosti, jednoduchých konstrukčních detailů a rychlé bezpečné výstavby. V mnoha ohledech překonává beton i ocel. Nutno také podotknout, že prolomila ledy i ve výstavbě výškových budov na bázi dřeva nejen ve světě, ale i doma. Průkopníkem CLT u nás je český NOVATOP. Historie společnosti AGROP NOVA a.s., která stavební prvky pod touto značkou na Moravě vyrábí, se píše od roku 1992 a dnes patří k jedné z nejvyspělejších firem v zakázkové výrobě v Evropě. Díky špičkové a dlouhodobě stabilní kvalitě úspěšně dodává na vyspělé trhy, především ty evropské.

Nejzdravější dům pro člověka je i podle odborných studií ten dřevěný

Poslední rok na přední místo postavil právě otázku zdraví. A díky času, který jsme nyní nuceni trávit uvnitř budov, se v plné nahotě projevil tzv. syndrom nemocných budov, který nám způsobuje jak zdravotní, tak psychické potíže, které mohou přerůst až v chronické zdravotní problémy. „Jsem přesvědčen, že v následujících letech se dočkáme nápravy celé řady nešvarů, budeme více sledovat kvalitu vstupních materiálů a vnitřního prostředí a efektivně hospodařit se všemi zdroji. Nastupující generace budou mít jiné priority nejen v bydlení, ale i pracovním prostředí. Věřím, že z udržitelných budov se stane naprostý standard. Zároveň doufám, že bude brána v potaz empiricky ověřená skutečnost, že dřevo jako stavební materiál působí na zdravotní stav člověka pozitivně a zlepšuje jeho tělesné a duševní zdraví. Rád bych podotknul, že dřevo samozřejmě není jediný udržitelný materiál a mělo by se používat smysluplně a efektivně,“ doplnil Vladimír Crhonek, ředitel společnosti vyrábějící NOVATOP.

Nosná konstrukce a zároveň finální vnitřní povrch

Dřevo v interiéru nabízí neopakovatelnou atmosféru a design. Typový pasivní dům Kreativ. Architekt: NOVAHOME/ Ing. arch. Jakub Loučka | foto: Martin Zeman

Rozhodujete-li se stavět dřevostavbu, určitě stojí za zmínku jedinečná vlastnost technologie NOVATOP, u které nosná konstrukce stavby může být zároveň vnitřním povrchem, a tedy finálním řešením vzhledu stěn i stropů. Masivní smrkové dřevo determinuje celkovou atmosféru, uvnitř to krásně voní a prostor dostává nezaměnitelné kouzlo. Tím, že jsou povrchy panelů hladké, dokonale se na nich vykresluje struktura včetně letokruhů a suků. Dřevo je přírodní materiál a to je také jeho největší kouzlo. Nikdy nemáte stoprocentně garantovanou jeho strukturu, barevný odstín nebo vzhled. Konstrukční panely NOVATOP jsou standardně dodávány bez povrchové úpravy, jen broušené. Jejich stárnutí v interiéru způsobuje UV záření, které zapříčiňuje tmavnutí dřeva, což nemusí být vždy na škodu. Pokud ale chcete zachovat atraktivní světlý design, je potřeba dřevěným plochám dopřát nátěry s ochranou proti UV záření popř. bílým pigmentem. Mohou to být podle preferencí klienta oleje, vosky či vodou ředitelné nátěry. Ošetření se doporučuje dělat až na stavbě, především z důvodu, že se jedná až o finále celého stavebního procesu. NOVATOP sice umožňuje maximálně přiznat dřevo, ale vnitřní stěny lze samozřejmě konvenčně upravit pomocí omítky, obkladu či tapety. Zde se fantazii architekta či investora meze nekladou. Stejně jako v případě dalších interiérových prvků a nábytku, pro které můžete volit biodesku NOVATOP, což je tenčí alternativa CLT panelu a svými unikátními parametry nahrazuje truhláři oblíbenou spárovku i palubky. Kvalita povrchů je tak garantována jednotná.

Není CLT jako CLT

Konstrukce NOVATOP je synonymem tuhosti a kompaktnosti | foto: NOVATOP

NOVATOP je lehký a zároveň extrémně robustní stavební materiál, který je vysoce prefabrikovanou záležitostí. Přesně řečeno šije se na míru konkrétní stavbě. Stěny, stropy, otvory pro okna a dveře jsou „vystřiženy“ už ve výrobní hale s dokonalou přesností podle projektu. Český NOVATOP je v mnoha ohledech jedinečný. Standardní panely CLT z křížem lepeného dřeva doplňuje důmyslnými stropními a střešními elementy, jejichž hlavní výhodou je nízká hmotnost, ale vysoká statická únosnost. Zároveň je lze už ve výrobě plnit tepelnou a zvukovou izolací i trasami pro rozvody. Rozvody pro instalace u pohledové varianty jsou již ve výrobě zafrézovány uvnitř dřevěných panelů.



Do sortimentu patří také široká paleta tří a pětivrstvých biodesek, které mají využití v exteriéru i interiéru. Vše funguje dohromady, ale i zcela odděleně. Jednotlivé prvky systému lze kombinovat se zděnou stavbou, ocelí či sklem. A tak se kromě novostaveb uplatňuje v rekonstrukcích, přístavbách, nadstavbách apod.

NOVATOP ve své první čtyřpodlažní aplikaci v Paříži. | foto: NOVATOP

Víte, jak snadno a rychle se staví z NOVATOPu?



A čím se NOVATOP liší od konkurence?

NOVATOP spotřebovává ve svých střešních elementech méně dřeva než masivní CLT panel. | foto: NOVATOP

Kvalita řemesla ovlivňuje celý proces výroby, která je výjimečná velkým podílem ruční práce. Oproti klasickému CLT spotřebovává NOVATOP méně dřeva, zejména v dutých žebrových elementech – což je při dnešní situaci s dřevní hmotou velký benefit. Pro všechny produkty používá devítimilimetrovou povrchovou lamelu vyřezanou ze středové části kulatiny, zatímco konkurence standardně sahá po bočním řezivu a silnější lamele. Dřevo suší na vlhkost kolem osmi procent, což je o čtyři procenta méně než ostatní výrobci. Dosahuje tak vysoké stability a předchází tvorbě výsušných trhlin. „Velký důraz klademe na pohledovou kvalitu, která je v našem oboru nadstandardní. Povrchové lamely jsou z řeziva vyšší kvality, povrch je vyspravenými pouze přírodními suky, vytmelený, bez zabarvení a broušený,“ upřesňuje výrobní odlišnosti Vladimír Crhonek a dodává: „Celý náš výrobní proces splňuje náročná kritéria pro řadu certifikací vč. prestižního Natureplus. Smyslem této mezinárodně uznáváme certifikace je vyrobit zdravotně nezávadné stavební výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. V auditu dokládáme přesnou informaci o tom, jak hospodaříme s energiemi a vodou, nakládáme s odpady, jak přispíváme ke snížení produkce oxidu uhličitého, emisí, v jaké míře používáme udržitelné materiály. Zpracováváme řezivo – ať už české nebo zahraniční – které bylo vytěženo legálně a které pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Pro zákazníka by to měl být jasný signál, že NOVATOP vyrábíme s maximálním ohledem k životnímu prostředí a především jeho zdraví.“

Systém tvoří 6 základních prvků | foto: NOVATOP

„Systém NOVATOP nás přesvědčil především svou pravdivostí a zároveň nám otevírá cestu k neotřelým řešením s jednoduchými a čistými liniemi,“ říká architekt Pavel Horák.“

Ateliér Klánovice Architekt: Ing. arch. Pavel HORÁK, Michal Kotlas, Hana Viskupičová / Prodesi | foto: Lina Németh

Rodinný dům. Architekti rádi pracují s NOVATOPem i v rámci interiérových doplňků. Je potřeba brát v potaz, že se jedná o měkké smrkové dřevo. Architekt: Progres Atelier. | foto: Martin Zeman

„Mám radost, když vidím své klienty, jak se do NOVATOPu bez nadsázky zamilovali, vím, co cítí. Sám si dům z NOVATOPu užívám již desátým rokem.“



Architekt: Ing. arch. Lukáš PEJSAR. | foto: Martin Zeman

Rodinná usedlost na Šumavě, kde architekti sladili interiérové prvky s povrchem stěn. Architekt: třiarchitekti. | foto: Tomáš Rasl

NOVATOP lze krásně kombinovat s jinými dřevinami. Na panelech se dokonale vykresluje struktura dřeva včetně letokruhů a suků. Soběstačný rodinný dům Komín Architekt | foto: Vize Ateliér

Tiny House Done. Tiny House je fenomén, nabízí chytré bydlení, kde není ani centimetr navíc. Takže subtilní a zároveň stabilní dřevěná konstrukce NOVATOP je vhodnou alternativou | foto: Lukáš Otevřel

Někteří architekti rádi pracují i s přiznanou hranou panelu, která odkrývá vícevrstvou skladbu panelu. V celém průřezu je panel plný. Bungalov Ostrava. | foto: Rostislav Šimek

NOVATOP očima uživatele a architekty v jednom…



„Na NOVATOPe sa mi páčí jeho technologická i materiálová jednoduchosť. Kvalitné spracovanie masívneho dreva s jednoliatým hladkým povrchom, ktorý už nepotrebuje ďalšie veľké úpravy. A v spojení s ďalšími materiálmi pôsobí v interiéry veľmi súčastne i nadčasovo. Myslím si, že prípadné rezervy sú závislé na subjektívnych preferenciách jednotlivých užívateľov. Já osobne nemám žiadne pripomienky.“

Rodinný dům, Tehov. Architekt: Lucia Kocmanova | foto: Martin Zeman

NOVATOP uspěl i u českých veřejných staveb



Komunitní centrum v Mnichově Hradišti je ukázkovým příkladem udržitelné architektury a zdravého vnitřního prostředí. Mladý tým autorů ve svých projektech propojuje umění, design, architekturu a krajinu. Základním konstrukčním materiálem stavby je NOVATOP, vč. fasády i interiérového nábytku, a ve velké míře je dřevo ponecháno přiznané. Architekti odvážně použili na dřevěné povrchy pastelové barvy a celý prostor tím rozzářili a přizpůsobili maximálně dětem. Zohlednili i prostorou akustiku. Pro zachování celodřevěného konceptu i v tomto případě sáhli po NOVATOPu, na podhledy aplikovali akustické panely s profilem Lucy.

Komunitní centrum Mnichovo Hradiště. Návrh: Projektil architekti. | foto: Andrea Thiel Lhotaková

Komunitní centrum Mnichovo Hradiště. Návrh: Projektil architekti. | foto: Andrea Thiel Lhotaková

Při rozhodování obce sehrály významnou roli aspekty rychlosti a čistoty výstavby. Celá stavba školky je dřevěná a další použité materiály mají nízké emise škodlivých látek. Zdravé materiály, rekuperace, dostatek světla a příjemná akustika vytváří zdravé vnitřní prostředí, což potvrzuje i nízká nemocnost dětí, které tuto školku navštěvují.

MŠ Všetaty-Přívory. Prodesi/Domesi / Klára Vratislavová, Pavel Horák

AGROP NOVA a.s., výrobce systému NOVATOP

Ptenský Dvorek 99

742 83 Ptení

e-mail: novatop@agrop.cz

www.novatop-system.cz