Konopí pro vaše zdraví z rodinné firmy Zelená Země

Zelená Země na trhu funguje již od roku 2010 a výrobky vyváží do celé Evropy. Jejím posláním je dodávání kvalitních konopných a CBD produktů nejen do našich domácností, ale také do prodejen zdravých výživ, lékáren, odborníkům, sportovcům, zverimexům a veterinářům. Poprosili jsme zakladatele Zelené Země Ing. Ondřeje Šťovíčka, aby nám rodinnou firmu představil.

Ondřeji, o jaké vaše produkty projevují uživatelé největší zájem?

V současné době je největší poptávka po CBD produktech pro lidi a zvířata - pro lidi jsou to doplňky stravy CBD oleje , CBD kapsle a například i ústní kosmetika - CBD sprej. Pro zvířata jsou pak velkým hitem CBD oleje pro psy, které jsou registrovaným veterinárním přípravkem.

Vyjmenoval jste zde hned několik CBD produktů, kolik jich vlastně máte v sortimentu?

Celkově má Zelená Země v nabídce více než 90 unikátních produktů, z nichž 30 jsou CBD produkty v kategoriích doplňků stravy, kosmetiky a veterinárních přípravků. Chceme, aby si u nás každý zákazník našel produkt, který přesně odpovídá jeho potřebám.

Takže všechny vaše CBD produkty si sami vyrábíte?

Ano, všechny produkty, které naleznete v sortimentu Zelené Země - nejenom ty CBD si sami vyrábíme. Podporujeme lokální zemědělství, proto jsme také součástí Nadačního Fondu Český výrobek a naše produkty nesou i logo „Českého výrobku“.

Jaké další produkty Zelená Země nabízí?

O CBD produktech jsme se zmiňovali výše, kromě toho jsme specialisté na oblíbené konopné čaje, kterých nabízíme 13 druhů. Dále konopné proteiny, semínka, konopnou kosmetiku, konopné doplňky krmiv pro zvířata.

Kde všude lze produkty Zelené Země koupit. Máte kamenné prodejny?

V Česku a na Slovensku dodáváme do více než 400 kamenných prodejen. Většinou zdravých výživ, lékáren a petshopů. Samozřejmostí je internetový prodej na https://www.zelenazeme.cz/. Eshop má více než 2000 uživatelských recenzí na Heureka.cz s 99% spokojeností zákazníků.

Čím se Zelená Země odlišuje od konkurence?

Předně se lišíme tím, že jsme výrobci. Dále také online konopnou poradnou. Aktuálně máme 3 odborné poradce, kteří denně radí zákazníkům s jejich problémy. Vyslechnou si jejich problém, či požadavek a navrhují vhodné produkty a dávkování každému na míru. Poté jsou s uživateli v kontaktu i během celé doby užívání produktů. Jsou jim takovými průvodci. Často se na konopnou poradnu obracejí i uživatelé konkurenčních značek.

Kromě poradny pořádáme pravidelné webináře a na YouTube kanále publikujeme edukační videa a rozhovory s odborníky.

Prý jste založili Nadační fondu Léčebného konopí - jak funguje? Jaké je jeho poslání?

Nadační fond poskytuje CBD a konopné produkty Zelené Země těm, kteří to potřebují a nemůžou si je dovolit. Podporujeme děti, seniory, samoživitele a ty, kteří chtějí CBD a konopí zařadit jako podporu léčby. Dáváme šanci všem, aby jim konopí zpříjemnilo a zkvalitnilo život. Za 4 roky fungování evidujeme více než 321 podpořených rodin.