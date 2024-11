Konference #road2expo v Brně a Ostravě se uskuteční už v listopadu

Konference ve spolupráci s mediálním domem CNC a deníkem e15 přináší Kancelář generálního komisaře, která zodpovídá za přípravy české účasti na světové výstavě EXPO 2025. Organizátoři a vystupující představí účastníkům akce japonské byznysové prostředí, plány české účasti pro světovou výstavu a příležitosti pro české exportéry v dynamickém regionu Indo-Pacifiku.

„Byznysovou složku považuji v současném vnímání světových výstav jako klíčovou. Navíc Japonsko je čtvrtou největší ekonomikou a jedním z hegemonů světového obchodu. Jedná se o ekonomicky a politicky stabilní, bezpečnou zemi s fungujícím právním systémem a obchodními zvyklostmi. Pokud chcete na tomto trhu uspět, nesmíte podcenit přípravu. A právě s tím chceme firmám alespoň částečně pomoci,“ říká generální komisař české účasti na Expo Ondřej Soška a doplňuje: „Naše konference jsou navrženy tak, aby českým firmám poskytly potřebné know-how a připravily je na obchodní realitu v regionu Indo-Pacifiku. A aby se na nich mohli setkat ti, kteří s expanzí na tyto trhy zkušenosti už mají, s těmi, kteří se o ni pokoušejí a kteří o ní teprve uvažují. Spolupracujeme se soukromým i státním sektorem tak, abychom poskytli co nejkomplexnější obrázek.“

Na akcích vystoupí například japonský velvyslanec v Česku Kansuke Nagaoka, generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška, ředitel Japonské organizace pro podporu zahraničního obchodu JETRO Go Shimuta, zástupci města Brna, Moravskoslezského kraje, České spořitelny, CzechTradu, CzechInvestu a EGAPu. O svých zkušenostech se zahraniční expanzí pohovoří například CEO firmy AtomTrace Jan Proček, ředitel vizovické KOMA Modular Stanislav Martinec nebo Business Development Manager společnosti Stora Enso Tomáš Hýrek.

„Konference #road2expo představují pro naše čtenáře z řad českých firem obrovskou příležitost, jak se mediálně prezentovat partnerům a klientům tady v Česku i v zahraničí. Účastníci se od předních regionálních politiků a firem například dozví o tom, jak se v Japonsku obchoduje, jak se tam vyjednává nebo jak se tam pojistit proti finančním rizikům,“ vysvětluje šéfredaktor byznysového deníku eE15 Nikita Poljakov, který akcemi provede.

První konference se uskutečnila 11. září 2024 v Liberci, ty nadcházející proběhnou 14. listopadu 2024 v Ostravě, 19. listopadu 2024 v Brně a na jaře 2025 v Praze.

„Na libereckou konferenci jsme měli velice pozitivní ohlas. Podobnou roadshow krajských konferencí ke světové výstavě před námi ještě v Česku nikdo nedělal. Doufám, že účastníci budou spokojeni i na dalších zastávkách. Tímto bych rád pozval české firmy k účasti. Vaše firmy, vaše produkty a vaše příběhy – to je to, co budeme na světové výstavě Expo v Japonsku prezentovat. Potkejme se na road2expo a pojďme společně probrat možnosti vašeho zapojení,“ doplňuje Soška.

Krajské konference #road2expo jsou součástí doprovodného programu české účasti na světové výstavě Expo 2025. Vstupenky, program a více informací lze nalézt na www.road2expo.cz.