Konference o budoucnosti Evropy učinila další krok vpřed

Plénum projektu pokračovalo o víkendu ve Štrasburku jednáním za účasti asi 30 představitelů a občanů Ukrajiny. Všechny příspěvky uložené do 20. února na digitální platformu konference by měly být vyhodnoceny do 17. března, podněty po této uzávěrce se dočkají vyhodnocení po 9. květnu.