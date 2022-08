Konference Digitalizace Česka: v transformaci by mohly pomoci firmy

Podle každoročně publikovaných analýz o stavu digitální transformace zemí EU Česká republika zaostává v úrovni digitalizace hned v několika oblastech. Konference Digitalizace Česka otevřela diskuzi o tom, jakým způsobem mohou technologické firmy posunout Česko v digitalizaci o krok dál.

„Digitální transformace je proces, na kterém musíme spolupracovat všichni společně – občané, firmy a podniky, stát spolu s představiteli neziskových organizací a akademickou obcí. Nikdo jiný za nás totiž digitalizaci neudělá.,“ říká Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci.

Podle účastníka konference Martena Kaevatse, bývalého poradce pro otázky digitální agendy Estonska, bývá nejčastější překážkou pro rozvoj digitalizace nejen kultura a způsob myšlení, ale i neochota ke změnám. „Nemálo zemí nemá v oblasti digitální transformace jasný plán, strategii a vizi. Často se zaměřují na konkrétní služby a chybí implementace nástrojů pro systémové změny,“ říká Kaevats.

Jedním z globálních lídrů v oblasti inovací a digitalizace je i společnost Amazon. Odhodlání podpořit Českou republiku na cestě k digitalizaci sdílením svého know-how a zkušeností z jiných trhů potvrdila i Lucy C. Cronin, viceprezidentka společnosti Amazon pro veřejnou politiku v EU: „Jsme hrdí na to, že můžeme inovace do České republiky přinášet a podílet se tak na rozvoji celé společnosti. Např. v příštím roce otevřeme v Kojetíně v Olomouckém kraji vysoce automatizované robotické expediční centrum, do budoucna plánujeme také rozšíření do České republiky rychlého a cenově dostupného širokopásmového připojení pomocí satelitní sítě na nízké oběžné dráze díky Projektu Kuiper. To umožní kvalitnější připojení odlehlejších oblastí, bez kterých se stát při systémové digitalizaci neobjede.“

Podle Ondřeje Krajíčka ze společnosti Y Soft a lídra AmCham Technology Council je ale spolupráce mezi státy a komerčními subjekty zásadní také v oblasti nastavení regulací:

„Čím méně se firma musí soustředit na přizpůsobení produktu dle odlišných pravidel na různých světových trzích, tím více času může investovat do inovativních technologií, které ji dále pomohou uspět.“

Členy Americké obchodní komory v ČR jsou mnohé inovativní podniky, proto AmCham usiluje o zviditelnění pozitivních příkladů digitalizace a vývoje inovativních technologií na území České republiky.