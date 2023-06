Konečně chytré rolety a žaluzie?

Velké nároky na komfortní život = jedno snadné a chytré řešení

Představte si, že máte možnost uspokojit všechny své vysoké nároky na bydlení. Chcete se v domě cítit více v bezpečí? Nebo toužíte po větším pohodlí? Zajímá vás, jak ušetřit na energiích? Tohle vše v sobě kloubí chytrý pomocník v podobě TaHoma® switch - systém automatizace domácností.

Nevěříte? Pojďme se společně podívat na to, co vše má pod palcem a co vše zvládne zajistit pomocí několika málo kliknutí. Tento revoluční systém promění vaši domácnost v automatizovaný ráj na zemi. Opatří pro vás dokonalé světelné podmínky, sníží náklady na energie nebo otevře bránu k domu. A vy nehnete ani brvou.

Automatizovaný systém domácnosti ovládne vaši stínicí techniku raz dva

Jen si to představte - sedíte v kanceláři a najednou vám blýskne v hlavě, že jste zapomněli zatáhnout venkovní rolety. Žádný problém! Díky TaHoma® switch máte veškerou stínicí techniku doma pevně pod kontrolou odkudkoliv a kdykoliv. Venkovní žaluzie, předokenní rolety, venkovní látkové rolety, interiérové stínění, závěsy a záclony nebo střešní okna Velux lze ovládat i z lehátka na dovolené v Řecku.

Už nemusíte každé ráno vytahovat jednotlivé žaluzie a večer zase stahovat. Stačí vytvořit naplánovaný scénář a TaHoma® switch na to bude myslet za vás. S pravidelným scénářem jednoduše zautomatizujete vaši domácnost, aby se scénář spouštěl v konkrétní dobu a den. Například si můžete nastavit, aby se vám automaticky otevíraly žaluzie každý všední den v 7 hodin ráno.

TOP výhody automatizace systému stínění:

Více pohodlí a dosažení úspor za vytápění díky ovládání stínění.

Možnost automatického zavření rolet a žaluzií za soumraku.

Vlastní scénáře pro ovládání stínění podle vašeho životního rytmu.

V zimě udržuje uvnitř teplo, v létě naopak příjemný chlad.

Ochrana před slunečními paprsky a zvědavými pohledy kolemjdoucích.

Kompatibilita se zařízeními partnerských značek (např. Velux, Maco, Roto, Siegenia, Hoppe).

TaHoma® switch spoří náklady na energie

Topení a klimatizaci, sluneční a teplotní čidla nebo řídicí systémy. To vše řídíte dle libosti. Díky spojení Somfy s partnerskou značkou Hitachi, která je specialistou na vytápění a klimatizaci, přináší firmy unikátní prostředí připojené automatizované domácnosti. Můžete tak snadno dosáhnout značných úspor na energiích.

Jak? Systém zná váš denní rytmus a ví, kdy se vracíte domů. Vaši domácnost předem vyhřeje na požadovanou teplotu. Naopak přes den, kdy nejste doma, zbytečně netopí. Kromě ovládání topení pomáhá TaHoma® switch otevírat a zavírat rolety a žaluzie, díky čemuž dosáhnete co největších úspor.

Jaké jsou největší přednosti automatizace pro úspory energií?

Minimalizace úniku tepla v zimě a přehřívání interiéru v létě.

Regulace vytápění podle vaší přítomnosti v domě.

Možnost využití vlastních scénářů pro dosažení maximálních úspor i pohodlí.

Přizpůsobení teploty individuálně pro každou místnost v domě.

Kompatibilita se zařízeními partnerských značek (např. Schneider Electric, Danfoss, Daikin, Hitachi).

Abrakadabra - systém pro vás otevře vrata i brány

Díky připojení okenních klik Hoppe se zabudovaným senzorem můžete odkudkoliv zkontrolovat, zda jsou okna otevřená, zavřená nebo na ventilaci. Neztrácejte svůj drahocenný čas neustálým procházením a kontrolováním celého domu nebo hledáním klíčů. Místo toho využijte možností domácí automatizace naplno.

To stejné platí u otevírání a zavírání garážových vrat nebo vjezdových bran. Už nevystupujte z auta, abyste otevřeli a zavřeli vrata nebo bránu. Stačí vše zapojit do systému TaHoma® switch a pokynem hlasovému asistentovi nebo jedním kliknutím v mobilní aplikaci spustit scénář „Příjezd domů“. Vaše brána se otevře, rozsvítí se světla, alarm se vypne, vytáhnou se venkovní žaluzie. Vítejte doma!

Proč automatizovat brány a garážová vrata?

Získáte automatické otevírání a zavírání vjezdové brány.

Nastavíte vlastní scénáře pro příjezd a odjezd z domova.

Zajistí otevírání a zavírání na dálku hlasovým příkazem nebo přes smartphone.

Máte možnost otevřít kurýrovi garáž pro doručení balíčku.

Zajistí kompatibilitu se zařízeními partnerských značek. (např. Roto, Hoppe, Yale, Philips Hue)

Ovládejte osvětlení domácnosti i z dovolené

Inteligentní žárovky, LED pásky, lampy, ovládané zásuvky a chytré mikromoduly Izymo ON/OFF propojené do systému TaHoma® switch pro vás zajistí maximální komfort. Hravě si nastavíte osvětlení celého interiéru i exteriéru, které můžete ovládat třeba z gauče.

Jedete na dovolenou? TaHoma® switch dokáže simulovat vaši přítomnost v domě a odstrašit tak potenciální zloděje. Podle přednastavených scénářů může systém rozsvěcet světla, zatahovat i vytahovat stínění.

Co vše systém dokáže ohledně osvětlení?

Simulovat vaši přítomnost doma.

Zapínání, vypínání a kontrola chytrých světel odkudkoliv.

Vytvoření jedinečné světelné atmosféry během okamžiku.

Kompatibilita se zařízeními partnerských značek (např. Philips Hue, Ledvance, Schneider Electric).

Perfektní atmosféra na zahradě za pár vteřin

Řekněte svému hlasovému asistentovi, aby spustil scénář „večerní party“. Najednou se vše jako mávnutím kouzelného proutku na vaší zahradě uvede do pohybu - lamely pergoly se zavřou, rolety se zatáhnou, rozsvítí se světla a z reproduktoru Sonos začne hrát hudba. Co více si přát?

TaHoma® switch vám umožní ovládat také zimní zahrady, terasové markýzy, pergoly a osvětlení. Vykouzlete si nezapomenutelnou atmosféru na své terase nebo zahradě při grilování nebo při běžném odpočinku jen na jedno kliknutí.

Hlavní důvody automatizace pergoly a markýzy:

Plné využití potenciálu a komfortu při užívání pergol a markýz.

Možnost automatické ochrany markýz před silným větrem.

Otevření markýz a lamel pergoly při východu slunce nebo podle slunečního svitu.

Vytvoření jedinečné atmosféry podle vlastních scénářů.

Snadné ovládání v mobilní aplikaci nebo pomocí hlasových asistentů.

Kompatibilita se zařízeními partnerských značek (např. Hoppe, Sonos,

Ledvance).

Zkrátka a jednoduše už nad ničím nemusíte přemýšlet. Vše budete mít doma naservírováno jako na zlatém podnose. Váš domov se promění v ráj na zemi, jelikož pouze jeden systém obslouží všechna vaše zařízení v celém bytě nebo rodinném domě.