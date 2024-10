Konec hliníkových žaluzií? Moderní trendy stínění, které musíte znát

Klasické hliníkové žaluzie, jak jsme je vídali, jsou skutečně passé?

Ano i ne. Zájem o ně je výrazně menší, i když se jich denně vyrobí tisíce kusů. Před deseti dvaceti lety byly populární především díky poměru užitné hodnoty a ceny. V naší zemi šlo o fenomén, na jaký jste nenarazili nikde jinde v Evropě. Posledním pěti letům už ale vládne spíše látkové stínění, rolety a stále oblíbenější plisé žaluzie, ačkoli třeba v Německu jsou hitem dlouhou dobu. Ti, kteří si zařizují byt nebo dům nově, volí často rolety noc a den. Zpočátku se jevily jako okrajový výstřelek, dnes je ale nabízejí takřka všichni významní výrobci stínění v Evropě.

Čím se lidé při výběru stínění obvykle řídí?

Samozřejmě řeší typ, rozměry a barvu. Důležitým parametrem je i cena. Dobré je ale nezapomínat na účel, kvůli kterému žaluzie, rolety nebo jiný systém pořizují. Zákazníkům radíme, aby si přesně definovali, co od stínění očekávají – jestli řeší jen světlo, nebo se chtějí chránit před pohledy zvenku. Čím dál víc lidí pátrá po produktech se schopností tepelné izolace. A výjimkou nejsou ani požadavky na univerzální systém jak proti teplu a světlu, tak ke zvýšení soukromí.

Existuje pro pořízení stínicí techniky správný čas?

To asi ne. Poptávky nám vždycky nejvíc rostou na jaře, jakmile vykoukne první sluníčko. Na druhou stranu, vždy doporučuji řešit stínění s předstihem. Už jen proto, že například v zimním období nabízí řada firem zajímavé mimosezonní slevy.

Jiný důvod není?

Ještě jeden, velmi důležitý! Týká se především novostaveb a stále se opakuje: Zákazník, který se pro stínění rozhodne poměrně pozdě, například ve chvíli, kdy jsou osazena okna, bude mít velký problém zakomponovat do fasády venkovní žaluzie. Jestli můžu vyslat jeden apel, pak prosím řešte stínění už při samotném projektování domu. Předejdete řadě problémů a v konečném důsledku i ušetříte.

Když mluvíte o úsporách, může stínicí technika snížit energetickou náročnost domu nebo bytu?

V tomto směru jsou skvělé venkovní žaluzie, které fungují jako efektivní bariéra proti přehřívání interiéru především během letních měsíců, což snižuje potřebu využívat klimatizaci. Naopak v zimě mohou především hliníkové rolety pomoci zadržet teplo uvnitř a minimalizovat jeho únik okny. Důležité je také motorické ovládání, které umožňuje začlenit stínicí techniku do inteligentních systémů domácnosti, což pomáhá optimalizovat využití stínění podle denního světla a teploty a dále snížit spotřebu energie​.

Místo manuálního ovládaní doporučujete motorové?

Rozhodně, u venkovního stínění dnes naprosto běžná věc. Domnívám se, že 90 procent všech venkovních stínicích systémů je v současné době motorově ovládaných. Důvodů, proč tomu tak je, existuje celá řada. Manuální ovládání může být paradoxně technicky náročnější, a když máte možnost začlenit například venkovní žaluzie do systému inteligentního řízení domu, využijete výhody stínění skutečně naplno. Čistě prakticky – díky motorizaci budete venkovní stínění používat výrazně častěji. Jde zkrátka o pohodlí, ochranu i úspory.

Jak je to s důvěrou zákazníků v motorové ovládání? Roste?

Ano. Vzpomínám si na dobu před 15 lety, kdy lidé k elektromotorům ve stínění opravdu důvěru neměli. Dnes je to ale jinak. Životnost motorů se počítá na 20 a více let, navíc náš výhradní dodavatel motorů a řízení, firma Somfy, nabízí motory s pětiletou zárukou. Dobře ví, proč. Spolupracujeme už 20 let, jde o největšího výrobce pohonů pro stínicí techniku na světě. Má také největší nabídku pohonů pro téměř všechny typy stínění i pergol, kromě toho vyrábí pohony pro vrata a brány. Dodává samozřejmě takzvané ovladače a řídicí jednotky. Somfy je na trhu od roku 1969, stála u zrodu trubkových pohonů, kterých vyrobila a prodala miliony. Jestli se zákazníci chtějí na motory spolehnout, pak je Somfy tou nejlepší volbou.

Produkty renomovaných výrobců jistě ocení.

Věřím, že ano. Všechny žaluzie, které dodáváme, jsou přesně na míru. To znamená, že necháváme tkaniny, barvy a materiály vyrobit na přání zákazníků. Spolupracujeme jen s renomovanými výrobci, u kterých absolvujeme školení a využíváme i jejich technickou podporu. Všichni naši dodavatelé disponují vlastním vývojem, provádějí předepsané zkoušky výrobků a dále je zdokonalují. Sleduji trendy v zahraničí a upřímně – jsem na náš obor pyšný. Pohybuji se v něm přes 20 let, takže vidím, jak obrovský posun dokázali mnozí výrobci udělat, když z garážových firem vyrostli ve špičkové producenty s miliardovými obraty. To mě těší.

Podobným posunem prošli jistě i zákazníci, z kamenných prodejen se přesunuli na e-shopy. Je to pro dodavatele stínicí techniky dobrá zpráva?

Online prodej není v našem oboru ničím novým a rozhodně roste. Například v Německu se obrovské množství plisé prodá právě prostřednictvím e-shopů. Ten náš nabízí především nejoblíbenější výrobky jako horizontální žaluzie, plisé žaluzie nebo látkové rolety. Vše je na míru a od renomovaných výrobců. Jde o stále oblíbenější způsob prodeje. Momentálně pracujeme na zdokonalení konfigurátoru, aby měli zákazníci objednání co nejjednodušší. Dalšími výhodami e-shopu jsou velice zajímavé ceny a přístup z kteréhokoli místa v republice. Ne každý žije ve městě, kde má dodavatel stínicí techniky sídlo. Osobně si myslím, že online prodej je vhodný jen pro určité typy stínicí techniky, větší objem prodejů se bude dále realizovat přes prodejce nabízející poradenství a samozřejmě montáž, to je v našem oboru klíčová služba.

Kam se tedy Češi za dobu vašeho působení v oboru posunuli? Od horizontálních žaluzií s řetízkem…

… přecházejí ke zmíněným plisé, ale i k látkovým roletám nebo stylovým dřevěným a bambusovým žaluziím. Výrazně roste poptávka po venkovním stínění, a to jak ze strany drobných stavebníků, tak developerů, kteří budují bytové domy. Dalším trendem je motorové ovládání venkovního stínění. Téměř všechny žaluzie, které namontujeme, jsou na dálkové ovládání. Mimochodem víte, že se v ČR vyrobí skoro 800 tisíc venkovních žaluzií ročně? A velký zájem vzbuzují nově také bioklimatické pergoly.

Chceme trávit víc času venku, ale v pohodlí a stínu?

Ano, tuto éru nastartovaly stále oblíbené výsuvné markýzy a dnes v trendu outdoor living, tedy života venku, pokračují oblíbené bioklimatické pergoly. Upřímně, když jsem tento typ pergoly kdysi viděl na veletrhu, nenapadlo mě, jak velký hit se z ní stane. Takže i na tomto poli čekám řadu inovací. Zajímavý je taky trend masivnějšího využití sluneční energie, a to nejen pro pohon stínicí techniky. Fotovoltaické panely se stávají rovnou součástí stínicí techniky, a tím i dalším zdrojem energie v domácnosti. Očekáváme i nástup nové generace bateriových pohonů pro vnitřní stínění, samozřejmě s vyšší kapacitou baterií a přímým řízením, například přes protokol zigbee.

Kdo je Leoš Paclík

Leoš Paclík je zakladatel a majitel společnosti SAMEZALUZIE.CZ a ZALUZIE-ONLINE.CZ specializované na prodej a montáž stínicí techniky. V oboru se pohybuje více než 20 let, aktivně podniká přes 15 let. Kariéru začal jako obchodník a technik ve firmě zabývající se prodejem žaluzií a rolet, kde postupně získal hluboký zájem o stínicí systémy. Společnost SAMEZALUZIE.CZ má řadu poboček po celé České republice, v letošním roce zmodernizovala showroomy v Praze, Strakonicích a Pelhřimově. Je členem Svazu podnikatelů ve stínicí technice a nabízí široký sortiment kvalitních produktů od renomovaných výrobců nejen z ČR.