Konec čekání na CD: Nemocnice posílají snímky lékařům digitálně

Díky výměnné síti mDEX (medical Data Exchange) odpadá pacientům i zdravotníkům zdlouhavé vypalování CD nosičů, jejich přenášení a riziko, že se cestou poškodí nebo ztratí. Pokud pacient podstoupí například rentgen nebo CT v nemocnici, jeho ambulantní lékař může mít snímky k dispozici prakticky okamžitě – často ještě dříve, než pacient dorazí do ordinace.
Rychlejší diagnostika bez bariér
Hlavní výhodou systému je jeho univerzálnost. mDEX propojuje pracoviště bez ohledu na to, jaké konkrétní počítačové systémy v ordinacích používají.
- Okamžitý přenos: Data se posílají v reálném čase.
- Vysoká bezpečnost: Přenos je šifrovaný a dokumentace se nikde po cestě neukládá, čímž je zajištěna maximální ochrana soukromí.
- Méně administrativy: Lékaři se mohou místo papírování a správy fyzických médií více věnovat samotné péči.
UNLP Košice: Tisíce ušetřených nosičů
V Univerzitní nemocnici L. Pasteura v Košicích se digitální výměna dat stala standardem. mDEX se osvědčil zejména při přenosu obrazové dokumentace a výsledků vyšetření lékařům mimo nemocnici. „Zapojením do sítě mDEX jsme získali výrazně vyšší komfort pro pacienty – po vyšetření odcházejí ihned a nečekají na vypalování CD, které se navíc často poškodily nebo ztratily. Provoz se nám zrychlil, protože technik může bezpečně odeslat dokumentaci přímo lékaři,“ vysvětluje Adriana Suchodolinská, manažerka provozu RTG v UNLP Košice.
Kromě komfortu přináší systém i nezanedbatelné úspory. „Jen na našem pracovišti ušetříme přibližně 1 700 CD nosičů každé čtvrtletí. Provoz se zrychlil a lékaři mají výsledky vyšetření k dispozici okamžitě bez nutnosti řešit archivaci fyzických médií,“ dodává Suchodolinská s tím, že věří v brzké v zapojení do sítě co největšího počtu dalších ambulancí.
Archivace v cloudu jako další krok
Pro lékaře, kteří chtějí jít v digitalizaci ještě dál, existuje nadstavba v podobě řešení CloudPACS. To umožňuje bezpečnou archivaci všech přijatých vyšetření v cloudu, bez nutnosti investovat do vlastního drahého hardwaru. Součástí je i webový DICOM prohlížeč MARIE WebVision, díky kterému může lékař s obrazovou dokumentací komfortně pracovat odkudkoliv.
