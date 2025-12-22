Konec čekání na CD: Nemocnice posílají snímky lékařům digitálně

Digitalizace zdravotnictví zrychluje výměnu dat. Výměnná síť mDEX už pomáhá a funguje kromě Česka i v největších slovenských státních nemocnicích včetně UNLP Košice, kde je spolupráce přínosem pro pacienty i nemocnici. Snímky se mezi lékaři sdílí okamžitě, bezpečně a bez nutnosti zdlouhavého vypalování CD.

Díky výměnné síti mDEX (medical Data Exchange) odpadá pacientům i zdravotníkům zdlouhavé vypalování CD nosičů, jejich přenášení a riziko, že se cestou poškodí nebo ztratí. Pokud pacient podstoupí například rentgen nebo CT v nemocnici, jeho ambulantní lékař může mít snímky k dispozici prakticky okamžitě – často ještě dříve, než pacient dorazí do ordinace.

Rychlejší diagnostika bez bariér

Hlavní výhodou systému je jeho univerzálnost. mDEX propojuje pracoviště bez ohledu na to, jaké konkrétní počítačové systémy v ordinacích používají.

  • Okamžitý přenos: Data se posílají v reálném čase.
  • Vysoká bezpečnost: Přenos je šifrovaný a dokumentace se nikde po cestě neukládá, čímž je zajištěna maximální ochrana soukromí.
  • Méně administrativy: Lékaři se mohou místo papírování a správy fyzických médií více věnovat samotné péči.

Propojení UNLP Košice s dalšími zdravotnickými zařízeními a ambulancemi pomocí sítě mDEX

UNLP Košice: Tisíce ušetřených nosičů

V Univerzitní nemocnici L. Pasteura v Košicích se digitální výměna dat stala standardem. mDEX se osvědčil zejména při přenosu obrazové dokumentace a výsledků vyšetření lékařům mimo nemocnici. „Zapojením do sítě mDEX jsme získali výrazně vyšší komfort pro pacienty – po vyšetření odcházejí ihned a nečekají na vypalování CD, které se navíc často poškodily nebo ztratily. Provoz se nám zrychlil, protože technik může bezpečně odeslat dokumentaci přímo lékaři,“ vysvětluje Adriana Suchodolinská, manažerka provozu RTG v UNLP Košice.

Kromě komfortu přináší systém i nezanedbatelné úspory. „Jen na našem pracovišti ušetříme přibližně 1 700 CD nosičů každé čtvrtletí. Provoz se zrychlil a lékaři mají výsledky vyšetření k dispozici okamžitě bez nutnosti řešit archivaci fyzických médií,“ dodává Suchodolinská s tím, že věří v brzké v zapojení do sítě co největšího počtu dalších ambulancí.

Archivace v cloudu jako další krok

Pro lékaře, kteří chtějí jít v digitalizaci ještě dál, existuje nadstavba v podobě řešení CloudPACS. To umožňuje bezpečnou archivaci všech přijatých vyšetření v cloudu, bez nutnosti investovat do vlastního drahého hardwaru. Součástí je i webový DICOM prohlížeč MARIE WebVision, díky kterému může lékař s obrazovou dokumentací komfortně pracovat odkudkoliv.

Více informací najdete na ZDE.

