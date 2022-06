Koncert Iron Maiden se blíží, připomeňte si jejich legendární pecky

Turné Somewhere Back in Time proběhlo v letech 2008 a 2009. Soustředilo se hlavně na songy z 80. let. Skupina proto vydala výběrovou desku, na níž fanoušci našli to nejlepší od Iron Maiden z let 1980 až 1989, tedy z prvních osmi alb.

Iron Maiden se tehdy rozhodli vrátit fanouškům svou osmdesátkovou pódiovou show a připomenout publiku písně, které už mnoho let nehrála. Některé dokonce nehrála naživo nikdy. Scéna připomínala World Slavery Tour z roku 1984 s podobnou pyrotechnikou i obří mumií Edddieho. Iron Maiden využili znovu i chodícího kyborga Eddieho z turné Somewhere on Tour z roku 1986.

Během turné stihli Iron Maiden za 45 dní odehrát 23 koncertů ve 13 zemích na pěti kontinentech díky tomu, že na něj cestovali v letadle Boeing 757, přezdívaném Ed Force One a pilotovaném Brucem Dickinsonem.

Koncert z tohoto turné můžete sledovat 15. června od 17:00 nebo 16. června od 22:00 na ÓČKO STAR a o čtyři dny později ho porovnat s novou show, kterou Iron Maiden přivezou s ročním zpožděním kvůli pandemii v rámci turné Legacy Of The Beast, jehož předlohou je stejnojmenná mobilní hra a komiks.

„Doposud jsme se měli na turné Legacy fantasticky a reakce na jevištní show a na všechny šílené rekvizity (včetně Eddieho), které jsme představili, byly všude fenomenální. Celá skupina si užila spoustu zábavy a jsme opravdu nadšeni, že se vracíme do Evropy, kde oslovíme ještě více našich fanoušků,“ říká Bruce Dickinson.